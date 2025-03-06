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Как приготовить гурьевскую кашу, которую подавали императорам

2:37
Еда

Этот старинный русский десерт — не просто каша, а настоящее кулинарное произведение искусства. Манная основа, пропитанная сливками, слои орехов, запеченных фруктов и воздушных пенок создают удивительное сочетание вкусов. Гурьевская каша когда-то подавалась исключительно на званых ужинах, но сегодня ее можно приготовить дома, чтобы порадовать себя и близких.

Каша в горшочке
Фото: commons.wikimedia.org by Wkerry, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Каша в горшочке

Что понадобится для приготовления?

На 6 порций:

  • Молоко — 500 мл
  • Сливки 30% — 300 мл
  • Сливочное масло — 50 г
  • Манная крупа — 100 г
  • Сахар — 100 г
  • Куриное яйцо — 1 шт.
  • Абрикосы — 10 шт.
  • Грецкие орехи — 70 г
  • Ванилин — по вкусу
  • Соль — по вкусу

Как приготовить гурьевскую кашу?

1. Варим основу
Доведите молоко до кипения, посолите. Постепенно всыпьте манную крупу, постоянно помешивая. Уменьшите огонь и варите до загустения. Оставьте остывать на 15 минут.

2. Готовим орехи
Обжарьте грецкие орехи на сухой сковороде, помешивая, пока не появится аромат (5-7 минут). Дайте остыть, затем порубите.

3. Подготавливаем яичную смесь
Разделите яйцо: белок взбейте в крепкую пену, желток разотрите с сахаром и ванилином. Вмешайте желток в теплую манную кашу, затем добавьте белок и часть орехов.

4. Готовим пенки
В форму налейте сливки и поставьте в духовку (150 °C) на 30-40 минут. Снимайте образующиеся пенки шумовкой и складывайте в тарелку.

5. Формируем десерт
Абрикосы очистите от косточек и нарежьте дольками. В смазанную маслом форму выложите часть каши, затем слоями чередуйте пенки и абрикосы. Накройте оставшейся кашей.

6. Запекаем до золотистого цвета
Готовьте при 180 °C около 30 минут, пока поверхность не станет румяной.

7. Завершаем подачу
Готовую кашу посыпьте оставшимися орехами. Можно дополнительно полить фруктовым сиропом или украсить ягодами.

Гурьевская каша идеально подходит для завтрака или уютного семейного ужина. Хотите еще больше вкуса? Добавьте в слои карамелизированные груши или курагу!

Уточнения

Гу́рьевская каша — сладкая манная каша на молоке и сливках с добавлением варенья, мёда, орехов, сухофруктов, цукатов и пряностей.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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