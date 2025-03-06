Вы зря ели овсянку каждый день: врачи рассказали почему

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1:09
Еда

Овсяные хлопья — это питательный и универсальный продукт, который можно включать в рацион различными способами. Однако важно сочетать их с правильными ингредиентами, чтобы максимально использовать их полезные свойства и избежать лишних калорий.

Овсянка с орехами и фруктами
Фото: flickr.com by やましこ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Овсянка с орехами и фруктами

Как приготовить овсянку для максимальной пользы

Для приготовления овсяной каши рекомендуется использовать полужирное молоко, простоквашу или йогурт. Это обеспечит организм необходимым белком без излишков жира. Если предпочитаете растительные альтернативы, выбирайте напитки, обогащённые кальцием, витаминами B2 и B12, без добавок и сахара.

Чтобы сделать кашу ещё более питательной, добавьте немного орехов или свежих фруктов. При этом старайтесь избегать соли, подсластителей и сахара.

Осторожно с готовыми продуктами

Многие батончики и выпечка из овсяных хлопьев содержат большое количество добавленного сахара и насыщенных жиров, что снижает их питательную ценность. Поэтому лучше готовить такие продукты самостоятельно, контролируя состав.

Уточнения

Овся́ная ка́ша (или овся́нка) — каша из овсяной крупы (дроблёной или недроблёной, плющеной, овсяных хлопьев или толокна).

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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