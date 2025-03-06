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Эти сковороды отравляют наш мозг: срочно избавьтесь от них!

1:52
Еда

Недавние исследования выявили опасность использования некоторых видов кухонной посуды, особенно сковород с антипригарным покрытием из тефлона и изделий из алюминия. При перегреве или повреждении такие сковороды могут выделять токсичные вещества, негативно влияющие на здоровье.

Сковорода
Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сковорода

Опасности тефлоновых сковород

Тефлоновое покрытие, обеспечивающее антипригарные свойства, при температуре выше 260 °C начинает разлагаться, выделяя вредные пары, такие как перфторизобутен и карбонилфторид. Эти вещества могут вызывать симптомы, известные как "полимерная лихорадка": головную боль, ломоту в мышцах и повышение температуры. Кроме того, при повреждении покрытия частицы тефлона могут попадать в пищу, что также представляет опасность для здоровья.

Риски использования алюминиевой посуды

Алюминиевая посуда, особенно без защитного покрытия, при взаимодействии с кислыми продуктами может выделять ионы алюминия, которые затем попадают в пищу. Избыток алюминия в организме связывают с развитием неврологических расстройств, включая болезнь Альцгеймера, а также с нарушением функций почек и печени.

Рекомендации по выбору безопасной посуды

Чтобы минимизировать риски для здоровья, рекомендуется:

  • Избегать перегрева тефлоновых сковород и использовать их на слабом или среднем огне.

  • Отказаться от использования посуды с поврежденным антипригарным покрытием.

  • Предпочитать посуду из безопасных материалов, таких как чугун, нержавеющая сталь или качественная керамика.

Соблюдение этих рекомендаций поможет сохранить здоровье и избежать негативных последствий от использования небезопасной кухонной посуды.

Уточнения

Сковорода́ - посуда для (в основном) жарки (жарения), тушения, выпекания и разогрева пищи.
 

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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