Эти сковороды отравляют наш мозг: срочно избавьтесь от них!

1:52 Your browser does not support the audio element. Еда

​Недавние исследования выявили опасность использования некоторых видов кухонной посуды, особенно сковород с антипригарным покрытием из тефлона и изделий из алюминия. При перегреве или повреждении такие сковороды могут выделять токсичные вещества, негативно влияющие на здоровье.​

Фото: freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сковорода

Опасности тефлоновых сковород

Тефлоновое покрытие, обеспечивающее антипригарные свойства, при температуре выше 260 °C начинает разлагаться, выделяя вредные пары, такие как перфторизобутен и карбонилфторид. Эти вещества могут вызывать симптомы, известные как "полимерная лихорадка": головную боль, ломоту в мышцах и повышение температуры. Кроме того, при повреждении покрытия частицы тефлона могут попадать в пищу, что также представляет опасность для здоровья. ​

Риски использования алюминиевой посуды

Алюминиевая посуда, особенно без защитного покрытия, при взаимодействии с кислыми продуктами может выделять ионы алюминия, которые затем попадают в пищу. Избыток алюминия в организме связывают с развитием неврологических расстройств, включая болезнь Альцгеймера, а также с нарушением функций почек и печени. ​

Рекомендации по выбору безопасной посуды

Чтобы минимизировать риски для здоровья, рекомендуется:

Избегать перегрева тефлоновых сковород и использовать их на слабом или среднем огне.

Отказаться от использования посуды с поврежденным антипригарным покрытием.

Предпочитать посуду из безопасных материалов, таких как чугун, нержавеющая сталь или качественная керамика.

Соблюдение этих рекомендаций поможет сохранить здоровье и избежать негативных последствий от использования небезопасной кухонной посуды.​

Уточнения

Сковорода́ - посуда для (в основном) жарки (жарения), тушения, выпекания и разогрева пищи.





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