Как не ошибиться с выбором кофе? Один важный знак прямо на упаковке

Покупка кофе — это не просто выбор упаковки по красивому дизайну или цене. Есть несколько ключевых признаков, по которым даже непрофессионал сможет определить, стоит ли доверять тому или иному бренду.
Первое, на что нужно смотреть, — свежесть зерна. Если на упаковке нет даты обжарки, лучше отказаться от покупки. Чем свежее кофе, тем ярче его вкус и аромат.
Также избегайте упаковок с истекающим сроком годности — застоявшийся кофе теряет большую часть вкусовых качеств.
Важно! Клапан дегазации (маленькое отверстие на упаковке) нужен, чтобы кофе мог "дышать". Если его нет, зерна могли потерять часть аромата.
Любителям эспрессо стоит помнить о классической формуле:
Если вы предпочитаете мягкий, насыщенный вкус без горечи, выбирайте 100 % арабику. Для более терпкого и крепкого напитка подойдёт смесь с робустой.
Зерна должны быть ровными, без сильных дефектов. Обратите внимание:
Перед покупкой оцените упаковку, состав и внешний вид зёрен — это убережёт вас от разочарования и плохого кофе!
Ко́фе (от араб. قهوة [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
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