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Как не ошибиться с выбором кофе? Один важный знак прямо на упаковке

1:47
Еда

Покупка кофе — это не просто выбор упаковки по красивому дизайну или цене. Есть несколько ключевых признаков, по которым даже непрофессионал сможет определить, стоит ли доверять тому или иному бренду.

Чашка кофе
Фото: commons.wikimedia.org by Rab Fyfe, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Чашка кофе

1. Дата обжарки и срок годности

Первое, на что нужно смотреть, — свежесть зерна. Если на упаковке нет даты обжарки, лучше отказаться от покупки. Чем свежее кофе, тем ярче его вкус и аромат.

Также избегайте упаковок с истекающим сроком годности — застоявшийся кофе теряет большую часть вкусовых качеств.

Важно! Клапан дегазации (маленькое отверстие на упаковке) нужен, чтобы кофе мог "дышать". Если его нет, зерна могли потерять часть аромата.

2. Состав смеси: арабика или робуста?

Любителям эспрессо стоит помнить о классической формуле:

  • 80 % арабики — отвечает за вкус и аромат.
  • 20 % робусты — придаёт крепость и убирает излишнюю кислинку.

Если вы предпочитаете мягкий, насыщенный вкус без горечи, выбирайте 100 % арабику. Для более терпкого и крепкого напитка подойдёт смесь с робустой.

3. Внешний вид зёрен

Зерна должны быть ровными, без сильных дефектов. Обратите внимание:

  • Обугленные края говорят о нарушении обжарки.
  • Кратерообразные впадины могут свидетельствовать о плохом качестве сырья.
  • Повреждённый эмбрион зерна влияет на вкус, делая его горьким или "пустым".

Перед покупкой оцените упаковку, состав и внешний вид зёрен — это убережёт вас от разочарования и плохого кофе!

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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