Жареная печень без горечи и сухости? Ловите простой лайфхак, который работает всегда

Если ваша куриная печень часто получается жёсткой или сухой, попробуйте этот проверенный способ. Он требует немного больше времени на подготовку, но результат того стоит — нежнейшая, ароматная и очень сочная печень, которую оценит вся семья.
Подавайте куриную печень с картофельным пюре, рисом или свежими овощами. Блюдо получается не только вкусным, но и очень полезным!
Печень (печёнка) — субпродукт первой категории, внутренний орган животных (крупного и мелкого рогатого скота, свиней), домашней птицы и рыбы (минтай, треска) между желудком и диафрагмой, употребляемый человеком в пищу.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Хотите, чтобы кабачки радовали урожаем, а не устраивали хаос на грядке? Разбираем оптимальные схемы посадки для открытого грунта и теплицы, правильное расстояние между кустами и главные ошибки, которых стоит избегать.