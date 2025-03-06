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Жареная печень без горечи и сухости? Ловите простой лайфхак, который работает всегда

1:30
Еда

Если ваша куриная печень часто получается жёсткой или сухой, попробуйте этот проверенный способ. Он требует немного больше времени на подготовку, но результат того стоит — нежнейшая, ароматная и очень сочная печень, которую оценит вся семья.

Печень с луком
Фото: commons.wikimedia.org by Joe Foodie, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Печень с луком

Подготовка: секрет мягкости

  • Промойте печень и очистите от плёнок.
  • Разрежьте каждую часть пополам, чтобы кусочки получились одинаковыми.
  • Переложите печень в миску и залейте молоком. Оставьте в холодильнике минимум на 2 часа, а лучше — на ночь. Это сделает субпродукт мягче и избавит от возможной горечи.

Как правильно жарить печень?

  1. Удалите влагу с кусочков печени, промокнув бумажным полотенцем.
  2. Обваляйте печень в муке, чтобы при жарке образовалась аппетитная корочка.
  3. Разогрейте сковороду с растительным маслом и выложите печень одним слоем.
  4. Обжаривайте до румяной корочки с обеих сторон.
  5. Влейте стакан воды (на 1 кг печени) и тушите 7-8 минут.

Дополнительный штрих: обжаренный лук

  • На другой сковороде обжарьте лук с пряностями и солью.
  • Добавьте зажарку к печени за 2 минуты до окончания приготовления — так лук сохранит вкус, но не станет переваренным.

Подавайте куриную печень с картофельным пюре, рисом или свежими овощами. Блюдо получается не только вкусным, но и очень полезным!

Уточнения

Печень (печёнка) — субпродукт первой категории, внутренний орган животных (крупного и мелкого рогатого скота, свиней), домашней птицы и рыбы (минтай, треска) между желудком и диафрагмой, употребляемый человеком в пищу.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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