Жареная печень без горечи и сухости? Ловите простой лайфхак, который работает всегда

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Если ваша куриная печень часто получается жёсткой или сухой, попробуйте этот проверенный способ. Он требует немного больше времени на подготовку, но результат того стоит — нежнейшая, ароматная и очень сочная печень, которую оценит вся семья.

Фото: commons.wikimedia.org by Joe Foodie, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Печень с луком

Подготовка: секрет мягкости

Промойте печень и очистите от плёнок.

Разрежьте каждую часть пополам, чтобы кусочки получились одинаковыми.

Переложите печень в миску и залейте молоком. Оставьте в холодильнике минимум на 2 часа, а лучше — на ночь. Это сделает субпродукт мягче и избавит от возможной горечи.

Как правильно жарить печень?

Удалите влагу с кусочков печени, промокнув бумажным полотенцем. Обваляйте печень в муке, чтобы при жарке образовалась аппетитная корочка. Разогрейте сковороду с растительным маслом и выложите печень одним слоем. Обжаривайте до румяной корочки с обеих сторон. Влейте стакан воды (на 1 кг печени) и тушите 7-8 минут.

Дополнительный штрих: обжаренный лук

На другой сковороде обжарьте лук с пряностями и солью.

Добавьте зажарку к печени за 2 минуты до окончания приготовления — так лук сохранит вкус, но не станет переваренным.

Подавайте куриную печень с картофельным пюре, рисом или свежими овощами. Блюдо получается не только вкусным, но и очень полезным!

Уточнения

Печень (печёнка) — субпродукт первой категории, внутренний орган животных (крупного и мелкого рогатого скота, свиней), домашней птицы и рыбы (минтай, треска) между желудком и диафрагмой, употребляемый человеком в пищу.

