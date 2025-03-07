Секреты хранения томатной пасты: забудьте о плесени раз и навсегда

Томатная паста — полезный и нужный продукт на кухне, но после открытия банки она быстро покрывается плесенью. Как продлить срок её хранения и избежать неприятных сюрпризов? Делимся проверенными способами, которые помогут сохранить пасту свежей и вкусной.
Простой, но эффективный способ — покрыть поверхность томатной пасты тонким слоем рафинированного растительного масла. Оно создаст защитный барьер от кислорода и замедлит рост бактерий.
Воздух — главный враг томатной пасты. Чтобы уменьшить его контакт с продуктом:
Если пасту нужно сохранить на долгий срок, лучше заморозить её небольшими порциями.
Замороженная томатная паста не теряет вкуса и цвета и идеально подходит для соусов и супов.
Теперь вам не придётся выбрасывать испорченный продукт! Масляная защита, герметичная упаковка и заморозка помогут сохранить томатную пасту свежей в разы дольше.
Томатная паста (томат-паста) — кулинарная паста из помидоров
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