Секреты хранения томатной пасты: забудьте о плесени раз и навсегда

1:54 Your browser does not support the audio element. Еда

Томатная паста — полезный и нужный продукт на кухне, но после открытия банки она быстро покрывается плесенью. Как продлить срок её хранения и избежать неприятных сюрпризов? Делимся проверенными способами, которые помогут сохранить пасту свежей и вкусной.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain томатная паста

1. Масляная защита от плесени

Простой, но эффективный способ — покрыть поверхность томатной пасты тонким слоем рафинированного растительного масла. Оно создаст защитный барьер от кислорода и замедлит рост бактерий.

Используйте только рафинированное масло, чтобы не испортить вкус.

Обновляйте масляную плёнку после каждого использования.

2. Пищевая плёнка для герметичности

Воздух — главный враг томатной пасты. Чтобы уменьшить его контакт с продуктом:

Плотно оберните горлышко банки пищевой плёнкой перед закручиванием крышки.

Если плёнки нет, используйте фольгу или переложите пасту в маленький контейнер с плотной крышкой.

Чем меньше воздуха внутри упаковки, тем дольше паста останется свежей.

3. Заморозка — хранение до полугода

Если пасту нужно сохранить на долгий срок, лучше заморозить её небольшими порциями.

Разложите пасту по формочкам для льда и уберите в морозилку. После замерзания можно пересыпать кубики в пакет или контейнер.

Заверните небольшие порции в пищевую плёнку и уберите в морозильную камеру.

При разморозке используйте столько, сколько нужно, не затрагивая остальной продукт.

Замороженная томатная паста не теряет вкуса и цвета и идеально подходит для соусов и супов.

Теперь вам не придётся выбрасывать испорченный продукт! Масляная защита, герметичная упаковка и заморозка помогут сохранить томатную пасту свежей в разы дольше.

Уточнения

Томатная паста (томат-паста) — кулинарная паста из помидоров

