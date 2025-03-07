Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
6 опасных болезней, которыми можно заразиться от животных
Раковая эпидемия: почему в Екатеринбурге число выявленных случаев взлетело в 4 раза
87-я минута, один шанс, один гол – «Ливерпуль» делает невозможное!
BMW X2 рвется в дамские любимчики: раскрываем рейтинг самых женственных авто
Клубника плодоносит как бешеная — секретная подкормка огородников
Непробиваемый монстр: в зоне СВО засекли бронемашину, выдержавшую ракетный удар
Космические снимки раскрыли страшную правду о реке Лена: Якутску грозит опасность — медлить нельзя
Больше энергии без кофеина — всего один компонент изменит ваш утренний ритуал
Томаты без гнили, а розы в пышном цвету — попробуйте молочную подкормку

Секреты хранения томатной пасты: забудьте о плесени раз и навсегда

1:54
Еда

Томатная паста — полезный и нужный продукт на кухне, но после открытия банки она быстро покрывается плесенью. Как продлить срок её хранения и избежать неприятных сюрпризов? Делимся проверенными способами, которые помогут сохранить пасту свежей и вкусной.

томатная паста
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
томатная паста

1. Масляная защита от плесени

Простой, но эффективный способ — покрыть поверхность томатной пасты тонким слоем рафинированного растительного масла. Оно создаст защитный барьер от кислорода и замедлит рост бактерий.

  • Используйте только рафинированное масло, чтобы не испортить вкус.
  • Обновляйте масляную плёнку после каждого использования.

2. Пищевая плёнка для герметичности

Воздух — главный враг томатной пасты. Чтобы уменьшить его контакт с продуктом:

  • Плотно оберните горлышко банки пищевой плёнкой перед закручиванием крышки.
  • Если плёнки нет, используйте фольгу или переложите пасту в маленький контейнер с плотной крышкой.
  • Чем меньше воздуха внутри упаковки, тем дольше паста останется свежей.

3. Заморозка — хранение до полугода

Если пасту нужно сохранить на долгий срок, лучше заморозить её небольшими порциями.

  • Разложите пасту по формочкам для льда и уберите в морозилку. После замерзания можно пересыпать кубики в пакет или контейнер.
  • Заверните небольшие порции в пищевую плёнку и уберите в морозильную камеру.
  • При разморозке используйте столько, сколько нужно, не затрагивая остальной продукт.

Замороженная томатная паста не теряет вкуса и цвета и идеально подходит для соусов и супов.

Теперь вам не придётся выбрасывать испорченный продукт! Масляная защита, герметичная упаковка и заморозка помогут сохранить томатную пасту свежей в разы дольше.

Уточнения

Томатная паста (томат-паста) — кулинарная паста из помидоров

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений
Еда и рецепты
Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений Аудио 
Уксус больше не нужен: избавляемся от накипи в чайнике с помощью этого простого трюка
Недвижимость
Уксус больше не нужен: избавляемся от накипи в чайнике с помощью этого простого трюка Аудио 
Возврату не подлежит — стала известна судьба Starlink, поставленных Украине
Мир. Новости мира
Возврату не подлежит — стала известна судьба Starlink, поставленных Украине Аудио 
Популярное
Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет

Хотите, чтобы кабачки радовали урожаем, а не устраивали хаос на грядке? Разбираем оптимальные схемы посадки для открытого грунта и теплицы, правильное расстояние между кустами и главные ошибки, которых стоит избегать.

Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет
Агата Муцениеце показала Прилучному, как нужно отмечать день рождения ребёнка
Агата Муцениеце показала Прилучному, как нужно отмечать день рождения ребёнка
Почему американский газ становится предпочтительным в Европе
Алексей Гоман назвал Сергея Соседова душным человеком: есть только его мнение и неправильное
Невзлетевшие крылья. Советские самолёты, которые так и не полетели   Дмитрий Плотников Зачем прятали жен и дочерей в Европе 300 лет назад: шокирующие факты Игорь Буккер Нужно ли России возвращать Одессу? Виктор Пахомов
Рыба, которая полезнее лосося: вот почему стоит есть коккинóпсарo
Кошки не видят в нас хозяев: кто мы для них на самом деле
Возврату не подлежит — стала известна судьба Starlink, поставленных Украине
Возврату не подлежит — стала известна судьба Starlink, поставленных Украине
Последние материалы
Новая тактика российских дронов: массированные атаки на Одессу
Новый Sur-Ron Light Bee X: электромотоцикл, который впечатлит даже профессионалов
Неприятный запах подмышек? Эффективные способы решения распространенной проблемы
Лазерное освещение: будущее, которое уже наступило
Главный парадокс телепортации: почему перемещение возможно, но бессмысленно
"У Украины нет выбора": Трамп предсказал мирную сделку с Россией
Зумеры бунтуют против грамматики, или почему они отказываются от заглавных букв
Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области
Раскрыт райдер группы Любэ: чем питается Расторгуев и сколько стоит выступление
США и Украина проведут переговоры 11 марта в Саудовской Аравии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.