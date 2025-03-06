Творожная запеканка без муки — нежнейший десерт из детства

Этот рецепт вернёт вас в детство, когда бабушка готовила самую вкусную запеканку! Нежная, воздушная, ароматная — она идеально подойдёт для завтрака или десерта. Главное — не пропускать важный этап: творог нужно тщательно протереть через сито, чтобы запеканка получилась действительно шелковистой.
Шаг 1. Подготовьте форму диаметром 22 см: смажьте её сливочным маслом и слегка присыпьте манкой. Лишнюю манку стряхните.
Шаг 2. Протрите творог через мелкое сито дважды или измельчите блендером, чтобы масса стала воздушной.
Шаг 3. Разогрейте духовку до 170°C. Взбейте яйца с сахаром и солью в пышную светлую пену.
Шаг 4. Влейте яичную смесь в творог, добавьте манку, перемешайте и оставьте на 10 минут.
Шаг 5. Перелейте тесто в подготовленную форму и запекайте 45 минут.
Шаг 6. Дайте запеканке немного остыть. Подавайте с ягодами, фруктами, сметаной или сгущённым молоком.
Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).
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