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Творожная запеканка без муки — нежнейший десерт из детства

1:29
Еда

Этот рецепт вернёт вас в детство, когда бабушка готовила самую вкусную запеканку! Нежная, воздушная, ароматная — она идеально подойдёт для завтрака или десерта. Главное — не пропускать важный этап: творог нужно тщательно протереть через сито, чтобы запеканка получилась действительно шелковистой.

Творожная запеканка
Фото: commons.wikimedia.org by ponafotkas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Творожная запеканка

Ингредиенты (на 6 порций):

  • Творог 5% — 600 г
  • Манная крупа — 4 ст. л.
  • Яйцо куриное — 3 шт.
  • Сахар — 100 г
  • Соль — 1 ч. л.
  • Сливочное масло — 10 г

Как приготовить:

Шаг 1. Подготовьте форму диаметром 22 см: смажьте её сливочным маслом и слегка присыпьте манкой. Лишнюю манку стряхните.

Шаг 2. Протрите творог через мелкое сито дважды или измельчите блендером, чтобы масса стала воздушной.

Шаг 3. Разогрейте духовку до 170°C. Взбейте яйца с сахаром и солью в пышную светлую пену.

Шаг 4. Влейте яичную смесь в творог, добавьте манку, перемешайте и оставьте на 10 минут.

Шаг 5. Перелейте тесто в подготовленную форму и запекайте 45 минут.

Шаг 6. Дайте запеканке немного остыть. Подавайте с ягодами, фруктами, сметаной или сгущённым молоком.

 

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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