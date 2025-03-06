Творожная запеканка без муки — нежнейший десерт из детства

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт вернёт вас в детство, когда бабушка готовила самую вкусную запеканку! Нежная, воздушная, ароматная — она идеально подойдёт для завтрака или десерта. Главное — не пропускать важный этап: творог нужно тщательно протереть через сито, чтобы запеканка получилась действительно шелковистой.

Фото: commons.wikimedia.org by ponafotkas, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Творожная запеканка

Ингредиенты (на 6 порций):

Творог 5% — 600 г

— 600 г Манная крупа — 4 ст. л.

— 4 ст. л. Яйцо куриное — 3 шт.

— 3 шт. Сахар — 100 г

— 100 г Соль — 1 ч. л.

— 1 ч. л. Сливочное масло — 10 г

Как приготовить:

Шаг 1. Подготовьте форму диаметром 22 см: смажьте её сливочным маслом и слегка присыпьте манкой. Лишнюю манку стряхните.

Шаг 2. Протрите творог через мелкое сито дважды или измельчите блендером, чтобы масса стала воздушной.

Шаг 3. Разогрейте духовку до 170°C. Взбейте яйца с сахаром и солью в пышную светлую пену.

Шаг 4. Влейте яичную смесь в творог, добавьте манку, перемешайте и оставьте на 10 минут.

Шаг 5. Перелейте тесто в подготовленную форму и запекайте 45 минут.

Шаг 6. Дайте запеканке немного остыть. Подавайте с ягодами, фруктами, сметаной или сгущённым молоком.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

