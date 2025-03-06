Постное меню: котлеты из нута и шпината, которые съедят даже мясоеды

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Великий пост — это не повод отказываться от вкусной еды! Эти котлеты из нута и шпината получаются сытными, ароматными и полезными. Всего несколько ингредиентов — и у вас на столе полноценное блюдо, которое украсит даже праздничное меню.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Котлеты

Ингредиенты (на 2 порции):

нут — 200 г

шпинат — 90 г

соль — 2 г

белый перец — 2 г

мускатный орех — 1 г

чеснок — 1 зубчик

Как приготовить:

Шаг 1. Все ингредиенты соединить и измельчить в кухонном комбайне или блендере до получения однородной массы.

Шаг 2. Разделить массу на 4 котлеты, выложить их на противень с пергаментом.

Шаг 3. Запекать при 180°C в течение 12 минут.

Готово! Эти котлеты можно подать с овощным гарниром, зелёным соусом или просто на ломтике хрустящего хлеба.

Уточнения

Бара́ний нут , или туре́цкий горо́х, он же культу́рный нут и бара́ний горо́х (лат. Cicer arietinum) — травянистое растение семейства Бобовые (Fabaceae), зернобобовая культура.

