Постное меню: котлеты из нута и шпината, которые съедят даже мясоеды

Великий пост — это не повод отказываться от вкусной еды! Эти котлеты из нута и шпината получаются сытными, ароматными и полезными. Всего несколько ингредиентов — и у вас на столе полноценное блюдо, которое украсит даже праздничное меню.
Шаг 1. Все ингредиенты соединить и измельчить в кухонном комбайне или блендере до получения однородной массы.
Шаг 2. Разделить массу на 4 котлеты, выложить их на противень с пергаментом.
Шаг 3. Запекать при 180°C в течение 12 минут.
Готово! Эти котлеты можно подать с овощным гарниром, зелёным соусом или просто на ломтике хрустящего хлеба.
Бара́ний нут , или туре́цкий горо́х, он же культу́рный нут и бара́ний горо́х (лат. Cicer arietinum) — травянистое растение семейства Бобовые (Fabaceae), зернобобовая культура.
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Радужная форель, также известная как калифорнийская радужная форель, является одной из самых экологически чистых рыб, доступных на рынке.