Больше энергии без кофеина — всего один компонент изменит ваш утренний ритуал

1:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите найти достойную замену кофе, которая не только взбодрит, но и укрепит здоровье? Тогда попробуйте приготовить напиток на основе имбиря! Он заряжает энергией, улучшает обмен веществ и даже помогает бороться с воспалениями. Всё, что нужно — залить его кипятком и наслаждаться.

Фото: flickr.com by verchmarco, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Мятно-имбирный напиток

Почему стоит заменить кофе?

Кофе давно стал неотъемлемой частью утреннего ритуала для миллионов людей. Однако у этого напитка есть и минусы: он может повышать тревожность, вызывать резкие скачки давления и негативно влиять на желудок. Имбирный напиток — отличная альтернатива, которая бодрит не хуже, но при этом оказывает благотворное влияние на организм.

Имбирь — мощный природный стимулятор

Имбирь известен своими антибактериальными, противовирусными и даже обезболивающими свойствами. Этот корень — настоящий природный антиоксидант, укрепляющий иммунитет и защищающий организм от инфекций.

Но это ещё не всё! Имбирь помогает ускорить обмен веществ, что способствует снижению веса. Он активизирует термогенез — процесс, при котором организм начинает сжигать больше жира. К тому же имбирный напиток способствует нормализации уровня сахара в крови и снижает уровень вредного холестерина.

Как приготовить имбирный напиток?

Всё предельно просто! Вам понадобятся всего два ингредиента:

ломтик свежего имбиря

1 литр воды температурой 85°C

Просто залейте имбирь горячей водой, дайте настояться несколько минут — и напиток готов. Можно добавить немного мёда или лимона для вкуса.

Попробуйте заменить утренний кофе на этот напиток и почувствуйте разницу в самочувствии уже через несколько дней!

Уточнения

Имбирь — пряность, сырые или переработанные корневища имбиря аптечного, активно используется в национальных кухнях очень многих стран (прежде всего в Азии).

