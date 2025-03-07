Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
6 опасных болезней, которыми можно заразиться от животных
Раковая эпидемия: почему в Екатеринбурге число выявленных случаев взлетело в 4 раза
87-я минута, один шанс, один гол – «Ливерпуль» делает невозможное!
BMW X2 рвется в дамские любимчики: раскрываем рейтинг самых женственных авто
Клубника плодоносит как бешеная — секретная подкормка огородников
Непробиваемый монстр: в зоне СВО засекли бронемашину, выдержавшую ракетный удар
Космические снимки раскрыли страшную правду о реке Лена: Якутску грозит опасность — медлить нельзя
Секреты хранения томатной пасты: забудьте о плесени раз и навсегда
Томаты без гнили, а розы в пышном цвету — попробуйте молочную подкормку

Больше энергии без кофеина — всего один компонент изменит ваш утренний ритуал

1:45
Еда

Хотите найти достойную замену кофе, которая не только взбодрит, но и укрепит здоровье? Тогда попробуйте приготовить напиток на основе имбиря! Он заряжает энергией, улучшает обмен веществ и даже помогает бороться с воспалениями. Всё, что нужно — залить его кипятком и наслаждаться.

Мятно-имбирный напиток
Фото: flickr.com by verchmarco, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Мятно-имбирный напиток

Почему стоит заменить кофе?

Кофе давно стал неотъемлемой частью утреннего ритуала для миллионов людей. Однако у этого напитка есть и минусы: он может повышать тревожность, вызывать резкие скачки давления и негативно влиять на желудок. Имбирный напиток — отличная альтернатива, которая бодрит не хуже, но при этом оказывает благотворное влияние на организм.

Имбирь — мощный природный стимулятор

Имбирь известен своими антибактериальными, противовирусными и даже обезболивающими свойствами. Этот корень — настоящий природный антиоксидант, укрепляющий иммунитет и защищающий организм от инфекций.

Но это ещё не всё! Имбирь помогает ускорить обмен веществ, что способствует снижению веса. Он активизирует термогенез — процесс, при котором организм начинает сжигать больше жира. К тому же имбирный напиток способствует нормализации уровня сахара в крови и снижает уровень вредного холестерина.

Как приготовить имбирный напиток?

Всё предельно просто! Вам понадобятся всего два ингредиента:

  • ломтик свежего имбиря
  • 1 литр воды температурой 85°C

Просто залейте имбирь горячей водой, дайте настояться несколько минут — и напиток готов. Можно добавить немного мёда или лимона для вкуса.

Попробуйте заменить утренний кофе на этот напиток и почувствуйте разницу в самочувствии уже через несколько дней!

Уточнения

Имбирь пряность, сырые или переработанные корневища имбиря аптечного, активно используется в национальных кухнях очень многих стран (прежде всего в Азии).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Как приготовить гурьевскую кашу, которую подавали императорам
Еда и рецепты
Как приготовить гурьевскую кашу, которую подавали императорам Аудио 
Ешьте, пока не поздно: 4 фрукта, которых скоро не будет — эксперты раскрывают детали
Еда и рецепты
Ешьте, пока не поздно: 4 фрукта, которых скоро не будет — эксперты раскрывают детали Аудио 
Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений
Еда и рецепты
Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений Аудио 
Популярное
Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет

Хотите, чтобы кабачки радовали урожаем, а не устраивали хаос на грядке? Разбираем оптимальные схемы посадки для открытого грунта и теплицы, правильное расстояние между кустами и главные ошибки, которых стоит избегать.

Не сажайте кабачки, пока не прочтёте это: один промах — и урожая не будет
Агата Муцениеце показала Прилучному, как нужно отмечать день рождения ребёнка
Агата Муцениеце показала Прилучному, как нужно отмечать день рождения ребёнка
Почему американский газ становится предпочтительным в Европе
Алексей Гоман назвал Сергея Соседова душным человеком: есть только его мнение и неправильное
Невзлетевшие крылья. Советские самолёты, которые так и не полетели   Дмитрий Плотников Зачем прятали жен и дочерей в Европе 300 лет назад: шокирующие факты Игорь Буккер Нужно ли России возвращать Одессу? Виктор Пахомов
Рыба, которая полезнее лосося: вот почему стоит есть коккинóпсарo
Кошки не видят в нас хозяев: кто мы для них на самом деле
Возврату не подлежит — стала известна судьба Starlink, поставленных Украине
Возврату не подлежит — стала известна судьба Starlink, поставленных Украине
Последние материалы
Новая тактика российских дронов: массированные атаки на Одессу
Новый Sur-Ron Light Bee X: электромотоцикл, который впечатлит даже профессионалов
Неприятный запах подмышек? Эффективные способы решения распространенной проблемы
Лазерное освещение: будущее, которое уже наступило
Главный парадокс телепортации: почему перемещение возможно, но бессмысленно
"У Украины нет выбора": Трамп предсказал мирную сделку с Россией
Зумеры бунтуют против грамматики, или почему они отказываются от заглавных букв
Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Ростовской области
Раскрыт райдер группы Любэ: чем питается Расторгуев и сколько стоит выступление
США и Украина проведут переговоры 11 марта в Саудовской Аравии
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.