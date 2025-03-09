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За уши не оттащишь: готовим торт Наполеон как в детстве

2:59
Еда

Торт "Наполеон" — один из самых узнаваемых и любимых десертов. Его история уходит корнями во Францию, но в России он приобрёл особый статус благодаря своей нежной текстуре и богатому вкусу. Главное в "Наполеоне" — слоёные коржи и заварной крем, которые в сочетании создают невероятно мягкую и насыщенную структуру.

торт наполеон
Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
торт наполеон

Ингредиенты для теста:

  • Мука пшеничная — 330 г
  • Сливочное масло (82,5%) — 200 г
  • Ледяная вода — 160 г
  • Сахар — 20 г
  • Соль — 5 г
  • Уксус (5-9%) — 10 г

Приготовление теста:

  1. В ледяной воде растворить соль, сахар и уксус.
  2. Просеять муку на рабочую поверхность.
  3. Натереть замороженное масло на крупной тёрке, периодически обваливая его в муке.
  4. Смешать масло с мукой до состояния крошки.
  5. Добавить подготовленную жидкость и быстро замесить тесто.
  6. Завернуть тесто в плёнку и отправить в холодильник минимум на 2-3 часа.

Ингредиенты для заварного крема:

  • Молоко — 500 мл
  • Сахар — 150 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Мука — 50 г
  • Ванильный сахар — 10 г
  • Сливочное масло — 100 г

Приготовление крема:

  1. В миске смешать яйца, сахар и ванильный сахар, взбить до однородности.
  2. Добавить муку, тщательно перемешать.
  3. Влить половину молока, размешать до гладкости.
  4. Оставшееся молоко довести до кипения и аккуратно влить в яичную смесь, постоянно мешая.
  5. Вернуть массу на огонь и варить до загустения.
  6. Снять с огня, добавить сливочное масло и перемешать до полной однородности.

Сборка торта:

  1. Разделить тесто на 8-10 частей.
  2. Раскатать каждую часть в тонкий круг и выпекать при 200°C до золотистого цвета.
  3. Дать коржам полностью остыть.
  4. Обрезать края для ровной формы, оставляя обрезки для украшения.
  5. Промазывать каждый корж кремом, складывая друг на друга.
  6. Обмазать верх и бока кремом, посыпать крошкой из обрезков.
  7. Отправить в холодильник минимум на 6-8 часов для пропитки.

Как сделать торт быстрее?

Если нет времени на приготовление классического теста, можно использовать готовое слоёное тесто или даже слоёное печенье. Это значительно ускорит процесс, но торт всё равно получится очень вкусным.

Полезные советы:

  • Чтобы коржи получились максимально слоистыми, все ингредиенты должны быть хорошо охлаждёнными.
  • Крем можно разнообразить добавлением ванильного экстракта, ликёра или карамели.
  • Дайте торту хорошо пропитаться - лучше оставить его в холодильнике на ночь.

Уточнения

Наполео́н — многослойный торт из слоёного теста с масляным (или заварным) кремом.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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