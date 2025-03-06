Инжирная колбаса без мяса: секрет деревни Карбоне, который удивит каждого

1:58 Your browser does not support the audio element. Еда

В маленькой деревне Карбоне, расположенной в национальном парке Поллино, живут менее 500 человек. Однако именно здесь производят около десяти уникальных продуктов, ставших традиционными для региона. Одним из таких деликатесов является инжирная сопрессата — колбаса, в которой нет ни грамма мяса.

Фото: freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ инжир

Как появилась инжирная сопрессата?

Это блюдо крестьянского происхождения, созданное для сохранения местных продуктов. В сентябре-октябре, когда инжир созревает, его собирают, сушат и смешивают с грецкими орехами. Полученную массу прессуют, придавая ей форму колбасы, заворачивают в листья инжира и сушат в дровяной печи. Готовый продукт хранится до весны и часто подается на праздники, например, на Рождество или Пасху.

Как готовят инжирную колбасу?

Спелый инжир очищают от кожуры и сушат на солнце на тростниковых решетках.

Высушенные плоды разрезают, посыпают грецкими орехами и прессуют.

Массу заворачивают в листья инжира, перевязывают бечевкой и сушат в печи до золотистого цвета.

Как подают инжирную сопрессату?

Её нарезают ломтиками, как салями, и подают с сырами, медом или джемами. Это блюдо отлично сочетается со сладким вином.

Аналоги в других регионах

Инжирные колбасы популярны не только в Базиликате. В Калабрии из сушеного инжира делают шарики "Паллоне ди Фики", а в Кампании — "Моннато ди Приньяно" с миндалем и специями. В регионе Марке готовят "инжирное лонзино", а в Чиленто — сладкую версию сопрессаты с фундуком и шоколадом.

Инжирная сопрессата — это не просто еда, а часть культурного наследия Южной Италии, сохраняющая традиции и уникальные вкусы региона.

Уточнения

Деликате́с (от фр. délicatesse) — это, как правило, редкий или дорогой продукт питания, который считается очень желанным, изысканным или особенно отличительным в данной культуре.

