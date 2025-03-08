Где траве не место: лучшие лайфхаки против сорняков между плитками

Небольшие зелёные ростки между плитками на дорожке сначала кажутся безобидными. Но стоит им окрепнуть, и они начинают разрушать покрытие, создавая неровности и трещины. Сорняки пробиваются даже через самые плотные швы! Разбираемся, как их эффективно удалить и предотвратить повторное появление.
Плитка укладывается с защитным слоем, который должен препятствовать прорастанию растений. Но если эта изоляция повреждена или её изначально не сделали, в щелях появляются сорняки. Они:
Самый старый и надёжный способ — выдёргивать сорняки вручную.
Чтобы облегчить процесс:
Обдайте межплиточные швы крутым кипятком. Это уничтожит растения вместе с семенами. Минус — процедуру придётся повторять несколько раз.
Очистка дорожки мойкой высокого давления помогает вымыть семена и ослабленные корни. Для усиленного эффекта сочетайте этот метод с кипятком.
Смесь засыпается в швы, не давая новым растениям прорастать. Главное — использовать её умеренно, чтобы не навредить соседним посадкам.
Раствор (1 кг аммиачной селитры на 10 л воды) выжигает сорняки на месте. Обрабатывать нужно дважды с интервалом в неделю. Работать только в перчатках и респираторе!
Смесь 2 ст. ложек уксусной эссенции, 1 ст. ложки соли и капли мыла в 1 л воды — сильное средство против сорняков. Опрыскивать строго в сухую погоду.
Если накрыть дорожку чёрным укрывным материалом на неделю, трава погибнет от нехватки света.
Специальные химические препараты ("Чистогряд", "ГлиБест Гранд") уничтожают растения на корню. Но использовать их стоит только в крайних случаях.
Сорняки́ — дикорастущие растения, обитающие на землях, используемых в качестве сельскохозяйственных угодий (огород). Вред, который наносят сорные растения, связан как со снижением урожайности, так и с ухудшением качества сельскохозяйственной продукции.
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