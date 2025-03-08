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Где траве не место: лучшие лайфхаки против сорняков между плитками

3:06
Еда

Небольшие зелёные ростки между плитками на дорожке сначала кажутся безобидными. Но стоит им окрепнуть, и они начинают разрушать покрытие, создавая неровности и трещины. Сорняки пробиваются даже через самые плотные швы! Разбираемся, как их эффективно удалить и предотвратить повторное появление.

трава
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
трава

Почему важно убирать сорняки между плитками

Плитка укладывается с защитным слоем, который должен препятствовать прорастанию растений. Но если эта изоляция повреждена или её изначально не сделали, в щелях появляются сорняки. Они:

  • Разрушают дорожку — корни расширяют швы, плитка расшатывается.
  • Собирают грязь и влагу — покрытие быстрее теряет ухоженный вид.
  • Служат "мостом" для других растений — после появления первых сорняков на дорожке быстро разрастается мох и даже кустарники.

Как избавиться от травы между плитками: 8 эффективных методов

1. Ручная прополка

Самый старый и надёжный способ — выдёргивать сорняки вручную.

Чтобы облегчить процесс:

  • Используйте специальные инструменты: корнеудалители, щелевые очистители.
  • Пропалывайте после дождя — влажная земля делает корни более податливыми.

2. Кипяток

Обдайте межплиточные швы крутым кипятком. Это уничтожит растения вместе с семенами. Минус — процедуру придётся повторять несколько раз.

3. Напор воды

Очистка дорожки мойкой высокого давления помогает вымыть семена и ослабленные корни. Для усиленного эффекта сочетайте этот метод с кипятком.

4. Соль, сода и песок

Смесь засыпается в швы, не давая новым растениям прорастать. Главное — использовать её умеренно, чтобы не навредить соседним посадкам.

5. Аммиак

Раствор (1 кг аммиачной селитры на 10 л воды) выжигает сорняки на месте. Обрабатывать нужно дважды с интервалом в неделю. Работать только в перчатках и респираторе!

6. Уксус

Смесь 2 ст. ложек уксусной эссенции, 1 ст. ложки соли и капли мыла в 1 л воды — сильное средство против сорняков. Опрыскивать строго в сухую погоду.

7. Плёнка

Если накрыть дорожку чёрным укрывным материалом на неделю, трава погибнет от нехватки света.

8. Гербициды

Специальные химические препараты ("Чистогряд", "ГлиБест Гранд") уничтожают растения на корню. Но использовать их стоит только в крайних случаях.

Как предотвратить появление сорняков: 3 способа защиты

  1. Полимерный песок — заполняет швы и препятствует росту растений.
  2. Битумная подложка — рубероид или толь, уложенный под плитку, не пропустит сорняки.
  3. Геотекстиль — плотный материал, который служит барьером для корней.

Уточнения

Сорняки́ — дикорастущие растения, обитающие на землях, используемых в качестве сельскохозяйственных угодий (огород). Вред, который наносят сорные растения, связан как со снижением урожайности, так и с ухудшением качества сельскохозяйственной продукции.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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