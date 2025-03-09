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Один раз попробовали — теперь в семье запрещён магазинный майонез

2:03
Еда

Многие считают майонез вредным, но если приготовить его дома, получится полностью натуральный соус без консервантов и добавок. К тому же его можно настроить под себя — добавить больше кислинки, горчичного острого привкуса или зелени. Готовится он всего за несколько минут, а по вкусу превосходит любой магазинный аналог!

Домашний майонез
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Домашний майонез

Базовые ингредиенты

  • Желток — 1 шт.
  • Растительное масло — 100 мл (лучше рафинированное)
  • Лимонный сок или уксус — 1/2 ч. л.
  • Горчица — 1/2 ч. л.
  • Соль — по вкусу

Как приготовить домашний майонез

  1. Подготовьте продукты
    Все ингредиенты должны быть комнатной температуры, иначе майонез может расслоиться.

  2. Взбейте желток
    Используйте миксер, блендер или венчик. Желток должен стать тягучим и кремовым. Добавьте горчицу и лимонный сок (или уксус).

  3. Медленно вливайте масло
    Самый важный шаг! Масло добавляется буквально по капле, а взбивать нужно без остановки. Когда соус начнёт густеть, можно ускориться.

  4. Попробуйте и скорректируйте вкус
    Если не хватает кислинки — добавьте ещё немного лимонного сока. Хотите больше пикантности? Добавьте чеснок, хрен или зелень.

  5. Готово!
    Используйте соус сразу или храните в холодильнике не дольше суток.

Как сделать майонез ещё вкуснее

  • Добавьте чёрный перец, чеснок или мелко нарезанные солёные огурцы для пикантности.
  • Используйте немного оливкового масла для аромата.
  • Сделайте горчичный или чесночный майонез - добавьте чуть больше горчицы или выдавленный чеснок.
  • Попробуйте травяной майонез - с укропом, петрушкой и базиликом.

Этот соус идеально подходит к салатам, рыбе, яйцам и мясу. Один раз попробуете — и в магазинный больше не захотите!

Уточнения

Майоне́з — соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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