Один раз попробовали — теперь в семье запрещён магазинный майонез

2:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие считают майонез вредным, но если приготовить его дома, получится полностью натуральный соус без консервантов и добавок. К тому же его можно настроить под себя — добавить больше кислинки, горчичного острого привкуса или зелени. Готовится он всего за несколько минут, а по вкусу превосходит любой магазинный аналог!

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Домашний майонез

Базовые ингредиенты

Желток — 1 шт.

Растительное масло — 100 мл (лучше рафинированное)

Лимонный сок или уксус — 1/2 ч. л.

Горчица — 1/2 ч. л.

Соль — по вкусу

Как приготовить домашний майонез

Подготовьте продукты

Все ингредиенты должны быть комнатной температуры, иначе майонез может расслоиться. Взбейте желток

Используйте миксер, блендер или венчик. Желток должен стать тягучим и кремовым. Добавьте горчицу и лимонный сок (или уксус). Медленно вливайте масло

Самый важный шаг! Масло добавляется буквально по капле, а взбивать нужно без остановки. Когда соус начнёт густеть, можно ускориться. Попробуйте и скорректируйте вкус

Если не хватает кислинки — добавьте ещё немного лимонного сока. Хотите больше пикантности? Добавьте чеснок, хрен или зелень. Готово!

Используйте соус сразу или храните в холодильнике не дольше суток.

Как сделать майонез ещё вкуснее

Добавьте чёрный перец, чеснок или мелко нарезанные солёные огурцы для пикантности.

Используйте немного оливкового масла для аромата.

Сделайте горчичный или чесночный майонез - добавьте чуть больше горчицы или выдавленный чеснок.

Попробуйте травяной майонез - с укропом, петрушкой и базиликом.

Этот соус идеально подходит к салатам, рыбе, яйцам и мясу. Один раз попробуете — и в магазинный больше не захотите!

Уточнения

Майоне́з — соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.



