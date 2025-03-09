Один раз попробовали — теперь в семье запрещён магазинный майонез

Многие считают майонез вредным, но если приготовить его дома, получится полностью натуральный соус без консервантов и добавок. К тому же его можно настроить под себя — добавить больше кислинки, горчичного острого привкуса или зелени. Готовится он всего за несколько минут, а по вкусу превосходит любой магазинный аналог!
Подготовьте продукты
Все ингредиенты должны быть комнатной температуры, иначе майонез может расслоиться.
Взбейте желток
Используйте миксер, блендер или венчик. Желток должен стать тягучим и кремовым. Добавьте горчицу и лимонный сок (или уксус).
Медленно вливайте масло
Самый важный шаг! Масло добавляется буквально по капле, а взбивать нужно без остановки. Когда соус начнёт густеть, можно ускориться.
Попробуйте и скорректируйте вкус
Если не хватает кислинки — добавьте ещё немного лимонного сока. Хотите больше пикантности? Добавьте чеснок, хрен или зелень.
Готово!
Используйте соус сразу или храните в холодильнике не дольше суток.
Этот соус идеально подходит к салатам, рыбе, яйцам и мясу. Один раз попробуете — и в магазинный больше не захотите!
Майоне́з — соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.
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