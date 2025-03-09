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Готовлю эти тефтели снова и снова — никто не понял, что они без мяса

2:17
Еда

Пост — не повод отказываться от сытных и вкусных блюд. Если вам кажется, что тефтели можно делать только из мяса, пора познакомиться с их не менее аппетитной альтернативой — чечевично-рисовыми тефтелями. Они богаты белком, отлично сочетаются с любыми гарнирами и получаются такими ароматными, что даже мясоеды попросят добавки!

Тефтели
Фото: commons.wikimedia.org by HarshLight, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тефтели

Что понадобится

  • красная или жёлтая чечевица — 170 г
  • пропаренный рис — 110 г
  • лук — 1 шт.
  • морковь — 1 шт.
  • рафинированное растительное масло — 10 мл
  • вода — 500 мл
  • томатный соус — 450 мл
  • кукурузная мука — 2 ст. л.
  • соль, перец, зелень — по вкусу

Как приготовить постные тефтели

  1. Подготовьте чечевицу
    Чечевица — продукт капризный, поэтому её нужно заранее замочить в воде на 11-12 часов (можно на ночь). Затем слейте воду и измельчите блендером до консистенции фарша.

  2. Отварите рис
    Доведите рис до полуготовности — это поможет тефтелям сохранить форму при тушении.

  3. Измельчите овощи
    Лук и морковь можно натереть на тёрке или пробить в блендере до состояния кашицы.

  4. Смешайте все ингредиенты
    Чечевицу, рис и овощи соедините в глубокой миске. Добавьте кукурузную муку, соль, перец и тщательно перемешайте. Масса должна быть густой и плотной.

  5. Сформируйте тефтели
    Лепите шарики любого размера, но удобнее всего делать их среднего диаметра.

  6. Обжарьте и тушите
    Быстро обжарьте тефтели на растительном масле, затем добавьте томатный соус, немного воды и накройте крышкой. Тушите на медленном огне 20-25 минут.

  7. Подача
    Готовые тефтели посыпьте свежей зеленью и подавайте с любимым гарниром.

С чем подать такие тефтели

  • картофельным пюре или запечённым картофелем
  • отварной гречкой или киноа
  • овощным салатом или тушёными овощами

Даже без мяса эти тефтели получаются настолько вкусными, что исчезают со стола за считанные минуты!

Уточнения

Те́фте́ли — мясное или рыбное блюдо русской кухни, горячая закуска или второе. Представляют собой шарики размером от грецкого ореха до небольшого яблока из мясной или рыбной котлетной массы либо рубленой массы, смешанной с припущенным рисом. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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