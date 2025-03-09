Готовлю эти тефтели снова и снова — никто не понял, что они без мяса

2:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Пост — не повод отказываться от сытных и вкусных блюд. Если вам кажется, что тефтели можно делать только из мяса, пора познакомиться с их не менее аппетитной альтернативой — чечевично-рисовыми тефтелями. Они богаты белком, отлично сочетаются с любыми гарнирами и получаются такими ароматными, что даже мясоеды попросят добавки!

Фото: commons.wikimedia.org by HarshLight, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Тефтели

Что понадобится

красная или жёлтая чечевица — 170 г

пропаренный рис — 110 г

лук — 1 шт.

морковь — 1 шт.

рафинированное растительное масло — 10 мл

вода — 500 мл

томатный соус — 450 мл

кукурузная мука — 2 ст. л.

соль, перец, зелень — по вкусу

Как приготовить постные тефтели

Подготовьте чечевицу

Чечевица — продукт капризный, поэтому её нужно заранее замочить в воде на 11-12 часов (можно на ночь). Затем слейте воду и измельчите блендером до консистенции фарша. Отварите рис

Доведите рис до полуготовности — это поможет тефтелям сохранить форму при тушении. Измельчите овощи

Лук и морковь можно натереть на тёрке или пробить в блендере до состояния кашицы. Смешайте все ингредиенты

Чечевицу, рис и овощи соедините в глубокой миске. Добавьте кукурузную муку, соль, перец и тщательно перемешайте. Масса должна быть густой и плотной. Сформируйте тефтели

Лепите шарики любого размера, но удобнее всего делать их среднего диаметра. Обжарьте и тушите

Быстро обжарьте тефтели на растительном масле, затем добавьте томатный соус, немного воды и накройте крышкой. Тушите на медленном огне 20-25 минут. Подача

Готовые тефтели посыпьте свежей зеленью и подавайте с любимым гарниром.

С чем подать такие тефтели

картофельным пюре или запечённым картофелем

отварной гречкой или киноа

овощным салатом или тушёными овощами

Даже без мяса эти тефтели получаются настолько вкусными, что исчезают со стола за считанные минуты!

Уточнения

Те́фте́ли — мясное или рыбное блюдо русской кухни, горячая закуска или второе. Представляют собой шарики размером от грецкого ореха до небольшого яблока из мясной или рыбной котлетной массы либо рубленой массы, смешанной с припущенным рисом.



