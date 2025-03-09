Готовлю эти тефтели снова и снова — никто не понял, что они без мяса

Пост — не повод отказываться от сытных и вкусных блюд. Если вам кажется, что тефтели можно делать только из мяса, пора познакомиться с их не менее аппетитной альтернативой — чечевично-рисовыми тефтелями. Они богаты белком, отлично сочетаются с любыми гарнирами и получаются такими ароматными, что даже мясоеды попросят добавки!
Подготовьте чечевицу
Чечевица — продукт капризный, поэтому её нужно заранее замочить в воде на 11-12 часов (можно на ночь). Затем слейте воду и измельчите блендером до консистенции фарша.
Отварите рис
Доведите рис до полуготовности — это поможет тефтелям сохранить форму при тушении.
Измельчите овощи
Лук и морковь можно натереть на тёрке или пробить в блендере до состояния кашицы.
Смешайте все ингредиенты
Чечевицу, рис и овощи соедините в глубокой миске. Добавьте кукурузную муку, соль, перец и тщательно перемешайте. Масса должна быть густой и плотной.
Сформируйте тефтели
Лепите шарики любого размера, но удобнее всего делать их среднего диаметра.
Обжарьте и тушите
Быстро обжарьте тефтели на растительном масле, затем добавьте томатный соус, немного воды и накройте крышкой. Тушите на медленном огне 20-25 минут.
Подача
Готовые тефтели посыпьте свежей зеленью и подавайте с любимым гарниром.
Даже без мяса эти тефтели получаются настолько вкусными, что исчезают со стола за считанные минуты!
Те́фте́ли — мясное или рыбное блюдо русской кухни, горячая закуска или второе. Представляют собой шарики размером от грецкого ореха до небольшого яблока из мясной или рыбной котлетной массы либо рубленой массы, смешанной с припущенным рисом.
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