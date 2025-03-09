Бургеры, пицца, омлет — этот лук нужен везде: учимся карамелизировать

Обычный лук может превратиться в настоящий гастрономический шедевр, если его правильно приготовить. Карамелизированный лук — это мягкая, сладковатая, насыщенная по вкусу добавка, которая украсит любое блюдо: от простых бутербродов до мясных деликатесов.
Фото: Freepik by Racool_studio
Лук
Что понадобится для карамелизированного лука
2-3 крупные луковицы
2-3 ст. л. оливкового масла
щепотка соли
Дополнительно (по желанию): сахар, бальзамический уксус, тимьян
Как приготовить идеально карамелизированный лук
Нарежьте лук полукольцами — чем тоньше, тем быстрее он приготовится.
Разогрейте масло в большой сковороде на среднем огне, чтобы оно равномерно покрывало дно.
Добавьте лук и тщательно перемешайте, затем уменьшите огонь до минимума и накройте крышкой.
Готовьте медленно — карамелизация занимает 30-45 минут. Помешивайте каждые 5-10 минут, чтобы лук не пригорел.
Через 20 минут добавьте соль — она ускорит выделение влаги и придаст вкусу глубину.
Для усиления сладости можно добавить немного сахара.
Когда лук станет мягким и золотисто-коричневым, добавьте пару капель бальзамического уксуса или щепотку тимьяна для аромата.
Где использовать карамелизированный лук
На хрустящем багете с козьим сыром.
В бургерах и сэндвичах для усиления вкуса.
В омлетах, пицце или тарталетках.
Как гарнир к мясу или рыбе.
В домашнем луковом супе.
Главный секрет — терпение. Чем дольше готовится лук, тем глубже его вкус. Если вы никогда не пробовали карамелизированный лук, самое время исправить это — результат вас точно удивит!