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Бургеры, пицца, омлет — этот лук нужен везде: учимся карамелизировать

1:52
Еда

Обычный лук может превратиться в настоящий гастрономический шедевр, если его правильно приготовить. Карамелизированный лук — это мягкая, сладковатая, насыщенная по вкусу добавка, которая украсит любое блюдо: от простых бутербродов до мясных деликатесов.

Лук
Фото: Freepik by Racool_studio
Лук

Что понадобится для карамелизированного лука

  • 2-3 крупные луковицы
  • 2-3 ст. л. оливкового масла
  • щепотка соли
  • Дополнительно (по желанию): сахар, бальзамический уксус, тимьян

Как приготовить идеально карамелизированный лук

  1. Нарежьте лук полукольцами — чем тоньше, тем быстрее он приготовится.
  2. Разогрейте масло в большой сковороде на среднем огне, чтобы оно равномерно покрывало дно.
  3. Добавьте лук и тщательно перемешайте, затем уменьшите огонь до минимума и накройте крышкой.
  4. Готовьте медленно — карамелизация занимает 30-45 минут. Помешивайте каждые 5-10 минут, чтобы лук не пригорел.
  5. Через 20 минут добавьте соль — она ускорит выделение влаги и придаст вкусу глубину.
  6. Для усиления сладости можно добавить немного сахара.
  7. Когда лук станет мягким и золотисто-коричневым, добавьте пару капель бальзамического уксуса или щепотку тимьяна для аромата.

Где использовать карамелизированный лук

  • На хрустящем багете с козьим сыром.
  • В бургерах и сэндвичах для усиления вкуса.
  • В омлетах, пицце или тарталетках.
  • Как гарнир к мясу или рыбе.
  • В домашнем луковом супе.

Главный секрет — терпение. Чем дольше готовится лук, тем глубже его вкус. Если вы никогда не пробовали карамелизированный лук, самое время исправить это — результат вас точно удивит!

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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