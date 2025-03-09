Бургеры, пицца, омлет — этот лук нужен везде: учимся карамелизировать

1:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Обычный лук может превратиться в настоящий гастрономический шедевр, если его правильно приготовить. Карамелизированный лук — это мягкая, сладковатая, насыщенная по вкусу добавка, которая украсит любое блюдо: от простых бутербродов до мясных деликатесов.

Фото: Freepik by Racool_studio Лук

Что понадобится для карамелизированного лука

2-3 крупные луковицы

2-3 ст. л. оливкового масла

щепотка соли

Дополнительно (по желанию): сахар, бальзамический уксус, тимьян

Как приготовить идеально карамелизированный лук

Нарежьте лук полукольцами — чем тоньше, тем быстрее он приготовится. Разогрейте масло в большой сковороде на среднем огне, чтобы оно равномерно покрывало дно. Добавьте лук и тщательно перемешайте, затем уменьшите огонь до минимума и накройте крышкой. Готовьте медленно — карамелизация занимает 30-45 минут. Помешивайте каждые 5-10 минут, чтобы лук не пригорел. Через 20 минут добавьте соль — она ускорит выделение влаги и придаст вкусу глубину. Для усиления сладости можно добавить немного сахара. Когда лук станет мягким и золотисто-коричневым, добавьте пару капель бальзамического уксуса или щепотку тимьяна для аромата.

Где использовать карамелизированный лук

На хрустящем багете с козьим сыром.

В бургерах и сэндвичах для усиления вкуса.

В омлетах, пицце или тарталетках.

Как гарнир к мясу или рыбе.

В домашнем луковом супе.

Главный секрет — терпение. Чем дольше готовится лук, тем глубже его вкус. Если вы никогда не пробовали карамелизированный лук, самое время исправить это — результат вас точно удивит!