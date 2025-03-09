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Разбили яйцо и увидели красное пятно? Спокойствие, только спокойствие

Еда

Хотя бы раз, разбивая яйцо, вы могли заметить маленькое красное или бурое пятнышко в желтке. Многие тут же выбрасывают продукт, думая, что наткнулись на зародыш цыплёнка. Но правда гораздо менее драматична.

Яйца
Фото: freepik.com by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яйца

Диетолог Альберт Годин объяснил, что такие вкрапления вовсе не указывают на порчу яйца. Более того, они не представляют никакой опасности для здоровья.

Откуда берутся красные точки

Вопреки мифу, это не развивающийся цыплёнок. Даже в яйцах с птицеферм, где нет петухов, такие пятнышки встречаются. Всё дело в небольшом разрыве сосуда, который питает желудочный мешочек желтка.

— При разрыве мешка часть крови может попасть в желток. Это естественный процесс, и угрозы для человека он не несёт, — пояснил эксперт.

Что делать, если пятнышко кажется неприятным

Если вас смущает внешний вид, можно просто удалить вкрапление ложкой или вилкой. Однако никаких реальных причин для беспокойства нет.

Интересный факт: такие сгустки чаще встречаются в яйцах от взрослых кур, а также в тех, у которых коричневая скорлупа. Если хотите минимизировать шанс найти "сюрприз" в яйце — выбирайте белые яйца.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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