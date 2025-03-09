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Мармелад, который просят все: готовится легко, а вкус потрясающий

Еда

В период поста хочется не только следовать ограничениям, но и радовать себя чем-то вкусным. Идеальный вариант — мармелад из тыквы. Он не только полезный, но и невероятно ароматный, а его натуральная сладость и нежная текстура делают его отличной альтернативой магазинным сладостям.

Тыква
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Тыква

Тыквенный мармелад — это кладезь витаминов, особенно полезен осенью и зимой, когда организму не хватает солнечного света. Он богат каротином, витаминами группы В и клетчаткой, а лимонный сок придаёт ему лёгкую кислинку, делая вкус ещё более насыщенным.

Что понадобится для приготовления

  • тыква — 500 г
  • сахар — 100 г (можно заменить мёдом или сиропом агавы)
  • сок одного лимона
  • желатин — 20 г (или агар-агар — 10 г, если хотите сделать десерт полностью постным)
  • вода — 100 мл
  • сахарная пудра (для обсыпки)

Как приготовить тыквенный мармелад

  1. Подготовка тыквы. Очистите тыкву от кожуры и семян, нарежьте её небольшими кубиками.
  2. Варка. Выложите кусочки в кастрюлю, добавьте немного воды и варите на среднем огне 15-20 минут, пока тыква не станет мягкой.
  3. Пюрирование. С помощью блендера превратите тыкву в однородное пюре.
  4. Добавление вкуса. Вмешайте сахар и лимонный сок, снова доведите до кипения и проварите 5-7 минут, периодически помешивая.
  5. Желирование. Разведите желатин в воде согласно инструкции и влейте его в горячее пюре, тщательно перемешивая. Если используете агар-агар, его нужно проварить 2-3 минуты, прежде чем смешивать с тыквой.
  6. Формирование мармелада. Разлейте полученную массу по силиконовым формочкам или выложите в плоскую ёмкость, чтобы затем нарезать на кусочки.
  7. Охлаждение. Оставьте при комнатной температуре до полного застывания (около 3-4 часов).
  8. Украшение. Нарежьте мармелад кубиками, обваляйте в сахарной пудре или кокосовой стружке.

Как подать и с чем сочетать

Такой мармелад станет отличным дополнением к чаю, особенно с мятой или имбирём. Он прекрасно сочетается с орехами, сухофруктами и даже горьким шоколадом. Можно использовать его в качестве сладкого перекуса или угощения для гостей.

Полезные советы

  • Если хотите более насыщенный вкус, добавьте корицу, ваниль или мускатный орех.
  • Можно смешать тыкву с яблоками или морковью, чтобы получить более сложный вкус.
  • Если не любите слишком сладкие десерты, уменьшите количество сахара или замените его натуральными подсластителями.

Этот десерт не только постный, но и полезный. В нём нет лишних добавок и консервантов, зато есть натуральный вкус и масса пользы для здоровья. Попробуйте приготовить — и он станет вашим любимым угощением!

Уточнения

Мармела́д — кондитерское изделие, приготовленное из фруктовых, ягодных пюре или соков, варёных с сахаром с содержанием влаги по массе не более 22 % (жевательный) — 33 % (фруктово-ягодный и желейный). В качестве загустителя используют такие вещества, как пектин, агар-агар, желатин, модифицированный крахмал. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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