Необычные, но потрясающе вкусные: как сделать постные котлеты сочными

Если вы думаете, что котлеты без мяса — это скучно, пора менять мнение! Овощные и крупяные котлеты могут быть не менее сочными, ароматными и сытными, чем традиционные мясные. Картофель, морковь, кабачки, свёкла, гречка, рис, чечевица — всё это легко превращается в аппетитные котлеты с хрустящей корочкой.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Котлеты

Какой вкус вас соблазнит

Грибные котлеты с золотистой корочкой и ароматом пряных трав.

Сочные свекольные котлеты с пикантной ноткой чеснока.

Картофельные котлеты с зеленью и специями — нежные и воздушные.

Хотите попробовать? Вот один из самых удачных рецептов!

Грибные котлеты без мяса

Что понадобится:

шампиньоны — 350 г

репчатый лук — 1 шт.

картофель (отварной, вместо яйца) — 1 шт.

панировочные сухари — 2 ст. л.

зелень — ½ пучка

соль, перец — по вкусу

Для панировки:

панировочные сухари — 5 ст. л.

прованские травы — 1 щепотка

Как готовить:

Отварите грибы, картофель и измельчите их вместе с луком. Добавьте панировочные сухари, зелень, соль, перец и тщательно перемешайте. Сформируйте котлеты, обваляйте в смеси панировочных сухарей и прованских трав. Обжарьте на сковороде до румяной корочки или запеките в духовке.

Почему стоит попробовать

Постные котлеты — это не просто альтернатива мясу, а настоящий кладезь витаминов, клетчатки и микроэлементов. Они помогают разнообразить рацион и подходят даже тем, кто следит за питанием.

Приготовьте их и убедитесь сами — эти котлеты съедят быстрее, чем вы успеете подать добавку!

Уточнения

Котле́та — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости. В современном русском языке и русской кухне: изделие из каменого фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса соуса) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса.

