Необычные, но потрясающе вкусные: как сделать постные котлеты сочными

Если вы думаете, что котлеты без мяса — это скучно, пора менять мнение! Овощные и крупяные котлеты могут быть не менее сочными, ароматными и сытными, чем традиционные мясные. Картофель, морковь, кабачки, свёкла, гречка, рис, чечевица — всё это легко превращается в аппетитные котлеты с хрустящей корочкой.
Хотите попробовать? Вот один из самых удачных рецептов!
Постные котлеты — это не просто альтернатива мясу, а настоящий кладезь витаминов, клетчатки и микроэлементов. Они помогают разнообразить рацион и подходят даже тем, кто следит за питанием.
Приготовьте их и убедитесь сами — эти котлеты съедят быстрее, чем вы успеете подать добавку!
Котле́та — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости. В современном русском языке и русской кухне: изделие из каменого фарша, его аналога (рыбного фарша, фарша из мяса соуса) или заменителя (фарш из овощей и т. д.), приготовленное без применения какого-либо соуса.
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