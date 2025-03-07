Этот постный фаршированный перец разошёлся по всем кулинарным чатам — попробуйте и вы

Любите фаршированный перец, но ищете постный вариант без мяса? Попробуйте этот рецепт! Грибы придают блюду насыщенный аромат, а рис делает начинку сытной и нежной. Готовится просто, получается невероятно вкусно — идеальное решение для лёгкого ужина или обеда.
Фото: pxhere
фаршированный перец
Ингредиенты (на 6 порций)
Болгарский перец — 12-14 шт.
Шампиньоны — 200 г
Рис круглый — 1-1,5 стакана
Лук — 2-3 шт.
Морковь — 2-3 шт.
Томатная паста — 2-3 ст. ложки
Вода — 0,5 л
Растительное масло — 50 мл
Укроп — 1 пучок
Петрушка — 1 пучок
Сахар — 1 ч. ложка
Соль, чёрный перец, специи — по вкусу
Пошаговый процесс приготовления
Подготовка перцев и риса
Перцы вымойте, удалите семена. Чтобы они стали мягче, залейте кипятком на 2-3 минуты.
Промойте рис в нескольких водах, затем залейте кипятком и оставьте на 10-15 минут. Слейте воду.
Готовим начинку
Лук очистите и нарежьте кубиками, морковь натрите.
Грибы промойте и нарежьте небольшими кусочками.
В сковороде разогрейте масло, обжарьте лук, грибы и морковь в течение 3-4 минут.
Смешиваем и фаршируем
Нарежьте зелень, добавьте её в миску с рисом и обжаренными овощами.
Посолите, поперчите, добавьте специи и хорошо перемешайте.
Нафаршируйте перцы, но не плотно — рис при варке увеличится в объёме.
Тушим перцы
Поставьте фаршированные перцы в кастрюлю вертикально.
В кипятке растворите томатную пасту, добавьте сахар, соль, перец и специи.
Залейте перцы соусом, накройте тарелкой, доведите до кипения. Затем убавьте огонь, накройте крышкой и тушите 45-50 минут.
Готово! Эти фаршированные перцы получаются ароматными, сытными и идеально подходят для постного меню.
Советы
Вместо шампиньонов можно использовать вешенки или лесные грибы — это добавит блюду ещё больше вкуса.
Если хотите немного разнообразить рецепт, добавьте в начинку горсть грецких орехов или немного обжаренного баклажана.
Подавать можно как горячими, так и холодными — в любом виде они остаются вкусными.
Уточнения
Пе́рец — название ряда различных растений, а также распространённых пряностей, получаемых из их плодов.
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