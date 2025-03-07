Этот постный фаршированный перец разошёлся по всем кулинарным чатам — попробуйте и вы

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Любите фаршированный перец, но ищете постный вариант без мяса? Попробуйте этот рецепт! Грибы придают блюду насыщенный аромат, а рис делает начинку сытной и нежной. Готовится просто, получается невероятно вкусно — идеальное решение для лёгкого ужина или обеда.

Фото: pxhere фаршированный перец

Ингредиенты (на 6 порций)

Болгарский перец — 12-14 шт.

Шампиньоны — 200 г

Рис круглый — 1-1,5 стакана

Лук — 2-3 шт.

Морковь — 2-3 шт.

Томатная паста — 2-3 ст. ложки

Вода — 0,5 л

Растительное масло — 50 мл

Укроп — 1 пучок

Петрушка — 1 пучок

Сахар — 1 ч. ложка

Соль, чёрный перец, специи — по вкусу

Пошаговый процесс приготовления

Подготовка перцев и риса

Перцы вымойте, удалите семена. Чтобы они стали мягче, залейте кипятком на 2-3 минуты.

Промойте рис в нескольких водах, затем залейте кипятком и оставьте на 10-15 минут. Слейте воду.

Готовим начинку

Лук очистите и нарежьте кубиками, морковь натрите.

Грибы промойте и нарежьте небольшими кусочками.

В сковороде разогрейте масло, обжарьте лук, грибы и морковь в течение 3-4 минут.

Смешиваем и фаршируем

Нарежьте зелень, добавьте её в миску с рисом и обжаренными овощами.

Посолите, поперчите, добавьте специи и хорошо перемешайте.

Нафаршируйте перцы, но не плотно — рис при варке увеличится в объёме.

Тушим перцы

Поставьте фаршированные перцы в кастрюлю вертикально.

В кипятке растворите томатную пасту, добавьте сахар, соль, перец и специи.

Залейте перцы соусом, накройте тарелкой, доведите до кипения. Затем убавьте огонь, накройте крышкой и тушите 45-50 минут.

Готово! Эти фаршированные перцы получаются ароматными, сытными и идеально подходят для постного меню.

Советы

Вместо шампиньонов можно использовать вешенки или лесные грибы — это добавит блюду ещё больше вкуса.

Если хотите немного разнообразить рецепт, добавьте в начинку горсть грецких орехов или немного обжаренного баклажана.

Подавать можно как горячими, так и холодными — в любом виде они остаются вкусными.

Уточнения

Пе́рец — название ряда различных растений, а также распространённых пряностей, получаемых из их плодов.

