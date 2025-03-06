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ТОП-5 культовых блюд, придуманных в Советском Союзе

Еда

В СССР придумали множество блюд, которые стали культовыми и до сих пор вызывают ностальгию.

Салат Оливье 03
Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Салат Оливье 03

Вот ТОП-5 самых известных советских кулинарных изобретений.

1. Салат "Оливье": этот салат, изобретенный в 1860-х годах в Российской империи французским поваром Люсьеном Оливье, стал неотъемлемой частью советского новогоднего стола. В советской версии салата вместо рябчиков и раковых шеек использовались более доступные ингредиенты, такие как вареная колбаса, картофель, морковь, солёные огурцы, зелёный горошек и яйца.

2. Селёдка под шубой: этот слоёный салат, состоящий из сельди, варёных овощей (картофеля, моркови, свеклы) и майонеза, стал популярным в 1970-х годах. Он был не только вкусным, но и сытным, что делало его идеальным блюдом для праздничного стола.

3. Торт "Птичье молоко": нежный суфлейный торт, покрытый шоколадной глазурью, был изобретен в 1978 году кондитером Владимиром Гуральником. Он быстро завоевал популярность и стал символом советской кондитерской промышленности.

4. Докторская колбаса: вареная колбаса, изобретенная в 1936 году, была разработана как диетический продукт для людей с ослабленным здоровьем. Она быстро стала популярной и до сих пор остается одним из самых любимых видов колбасы в России.

5. Пломбир: этот сливочный пломбир, изобретенный в 1930-х годах, был известен своим высоким качеством и натуральным вкусом. Он стал символом советского мороженого и до сих пор пользуется популярностью.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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