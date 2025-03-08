Не хлебом единым жив человек — готовим яблочный квас без хлеба и забот

2:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Летняя жара? Как раз то время, чтобы насладиться яблочным квасом! Он обладает приятным сладким вкусом с лёгкой кислинкой, а добавление корицы и мёда делает его особенно ароматным. Приготовить его несложно — достаточно использовать несколько простых ингредиентов и немного терпения. Причем, что приятно, этот квас не требует хлеба, и готовится он довольно быстро — особенно в тёплую погоду, когда брожение ускоряется.

Фото: commons.wikimedia.org by Mr.Icon (Mricon), https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Квас

Ингредиенты:

Яблоки — 1 кг

Сахар — 100 г

Мёд — 200 г

Дрожжи сухие — 10 г

Корица молотая — 1 ч. ложка

Вода — 4 л

Как приготовить яблочный квас с корицей и медом:

Подготовьте все необходимые продукты. У яблок удалите семена и нарежьте их на дольки (из 1 кг яблок получится примерно 800 г долек). Поместите нарезанные яблоки в кастрюлю и залейте 4 литрами воды. Поставьте кастрюлю на огонь и доведите воду до кипения, затем уберите с плиты. Оставьте яблоки под крышкой на 3-4 часа (можно оставить на ночь). Когда прошло время, процедите отвар через марлю или сито, верните его в кастрюлю и поставьте на огонь. Подогрейте до температуры 30-35 градусов. Добавьте сахар, перемешайте до растворения. Добавьте мед и снова тщательно перемешайте. Всыпьте дрожжи и корицу, продолжите мешать до полного растворения всех компонентов. Накройте кастрюлю крышкой и оставьте в теплом месте для брожения. Время брожения зависит от температуры в помещении — в тёплую погоду квас будет готов уже через 6 часов, а в холодном помещении процесс может занять до 2 суток. Когда квас станет газированным и на поверхности появится пена, процедите его дважды, затем переливайте в бутылки. Укупорьте бутылки и поставьте в холодильник. Охлажденный квас готов к употреблению, а если настоится в холодильнике ещё 1-2 суток, то он станет только вкуснее.

Уточнения

Квас (бел. , укр. и макед. квас, сербохорв. диал. аловина, словац. kysel', kyselica, parovec, пол. kwas chlebowy, лит. gira, латыш. kvass, эст. kali) — традиционный славянский и балтский кислый напиток, который готовят на основе брожения из ржаной муки и солода (ржаного, ячменного) или из сухого ржаного хлеба, иногда — с добавлением пахучих трав, мёда, пчелиных сот; также готовится из свёклы, фруктов, ягод.

