Возвращение к корням: три крупы, которые стоит добавить в своё меню

Мы часто забываем о традиционных продуктах, которые веками были основой питания наших предков. Эксперты выделили три уникальные крупы, способные поддержать жизненные силы как во время Великого поста, так и в повседневной жизни.

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Полба, популярная в России до XIX века, была незаслуженно забыта после Второй мировой войны. Однако в 1990-х годах диетологи вновь обратили внимание на эту ценную крупу. Полба содержит 66 граммов углеводов, 14,6 граммов белка и всего 2,5 грамма жиров на 100 граммов. Ее богатый аминокислотный состав делает ее ценным источником белка, сравнимым с животным. Низкий гликемический индекс (40) делает полбу подходящей для контроля уровня сахара в крови, пишет tagilcity.ru. Ячневая крупа, культивируемая более 10 тысяч лет, также является важным продуктом. В Советском Союзе она стала доступной благодаря своей питательной ценности и низкой стоимости. Ячневая крупа богата витаминами группы B, кальцием, железом и магнием, а также содержит рекордное количество клетчатки — 17,3 грамма на 100 граммов. Пшеничная крупа, появившаяся в 1920-х годах, включает две разновидности: "Артек" и "Полтавская". Первая отличается быстрым приготовлением, а вторая — более высокой питательностью. Пшеничная крупа способствует очищению организма благодаря клетчатке и содержит марганец, важный для эндокринной системы. Она также помогает снижать уровень "плохого" холестерина, улучшать свертываемость крови и нормализовать уровень глюкозы.



Возвращение к традиционным продуктам, таким как полба, ячневая и пшеничная крупы, может стать отличной альтернативой современным пищевым привычкам. Эти крупы не только сохраняют свои полезные свойства, но и идеально подходят для поддержания организма в период Великого поста.

Уточнения

Я́чневая крупа́ — вид ячменной крупы, получаемой дроблением ячменного зерна, предварительно освобождённого от цветочных плёнок и плодовых оболочек, имеет вид белых или слегка желтоватых гранул-крупинок неправильной формы с острыми гранями.



Двузерня́нка или по́лба, или полупо́лба, или э́ммер (лат. Triticum dicoccum) — однолетнее травянистое растение семейства Злаки (Poaceae), вид пшеницы.





Пшеничная крупа — крупа из твёрдых сортов пшеницы.



