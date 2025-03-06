Возвращение к корням: три крупы, которые стоит добавить в своё меню

Мы часто забываем о традиционных продуктах, которые веками были основой питания наших предков. Эксперты выделили три уникальные крупы, способные поддержать жизненные силы как во время Великого поста, так и в повседневной жизни.
Возвращение к традиционным продуктам, таким как полба, ячневая и пшеничная крупы, может стать отличной альтернативой современным пищевым привычкам. Эти крупы не только сохраняют свои полезные свойства, но и идеально подходят для поддержания организма в период Великого поста.
Я́чневая крупа́ — вид ячменной крупы, получаемой дроблением ячменного зерна, предварительно освобождённого от цветочных плёнок и плодовых оболочек, имеет вид белых или слегка желтоватых гранул-крупинок неправильной формы с острыми гранями.
Двузерня́нка или по́лба, или полупо́лба, или э́ммер (лат. Triticum dicoccum) — однолетнее травянистое растение семейства Злаки (Poaceae), вид пшеницы.
Пшеничная крупа — крупа из твёрдых сортов пшеницы.
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