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Зачем добавлять в молоко куркуму, перец и корицу: раскроем секрет золотого напитка

4:05
Еда

Специи стали настоящим трендом в области здорового питания. Они не только улучшают вкус блюд, но и обладают множеством полезных свойств. Однако не все специи одинаково полезны, и важно понимать, какие из них действительно стоит использовать.

специи
Фото: flickr.com by Tim Sackton, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
специи

Куркума: больше, чем просто краситель

Куркума известна как "природный антибиотик" благодаря своему активному ингредиенту куркумину, напоминает чешское издание Gurmeteka. Этот компонент обладает следующими свойствами:

  • Уменьшает воспаление.
  • Укрепляет иммунитет.
  • Помогает при заболеваниях суставов.
  • Улучшает работу мозга.

Однако куркумин плохо усваивается организмом. Для повышения его эффективности рекомендуется:

  • Добавлять черный перец (увеличивает усвояемость куркумина в 20 раз).
  • Смешивать с растительным маслом.
  • Использовать в горячих блюдах.

Способы применения куркумы:

  • Добавлять в рис, кашу или другие гарниры.
  • Готовить золотое молоко (рецепт ниже).
  • Добавлять в коктейли с жирным кокосовым молоком.

Имбирь: польза и нюансы

Наиболее известное свойство имбиря — это его способность бороться с тошнотой и укачиванием. Однако его влияние на процесс похудения не так значительно, как ожидалось. Имбирь также:

  • Уменьшает воспаление в суставах.
  • Помогает при простудных заболеваниях.
  • Улучшает пищеварение.
  • Снижает уровень сахара в крови.

Приготовление имбирного чая:

  • Нарежьте имбирь тонкими ломтиками.
  • Залейте горячей водой (не кипящей).
  • Настаивайте 10-15 минут.
  • Добавьте лимон и мед по вкусу.

Корица: сладость с пользой

Корица помогает снизить уровень сахара в крови и уменьшить тягу к сладкому. Однако важно использовать именно цейлонскую корицу, так как она безопаснее китайской. Рекомендуемая доза — 1-2 грамма в день. Корицу можно добавлять в различные блюда:

  • В кофе вместо сахара.
  • В овсянку, йогурт и другие продукты.
  • В коктейли и смузи.

Черный перец: не просто специя

Главное преимущество черного перца — это пиперин, который:

  • Улучшает усвоение питательных веществ.
  • Способствует пищеварению.
  • Помогает бороться с воспалениями.
  • Ускоряет обмен веществ.

Важно использовать свежемолотый перец, так как он более полезен, чем приготовленный. Рекомендуется измельчать перец непосредственно перед употреблением.

Кардамон: полезный и недооцененный

Кардамон часто остается в тени других специй, но он обладает множеством полезных свойств:

  • Помогает при проблемах с пищеварением.
  • Освежает дыхание.
  • Снижает артериальное давление.
  • Обладает антибактериальным эффектом.

Рецепт успокаивающего чая с кардамоном:

  • 2-3 стручка кардамона.
  • Чашка зеленого чая.
  • Щепотка корицы.
  • Мед по вкусу.

Золотое молоко: идеальный вечерний напиток

Золотое молоко — это вкусный и полезный напиток, который помогает снять воспаление:

  • Нагрейте 250 мл молока (любого) с &frac12 чайной ложки куркумы, &frac14 чайной ложки корицы и щепоткой черного перца.
  • По желанию можно добавить имбирь, кардамон или мед.
  • Пейте теплым.

Рекомендации по хранению и безопасности

  • Храните специи в темном месте в герметичных контейнерах.
  • Покупайте специи только в проверенных магазинах.
  • Не используйте просроченные специи.
  • При наличии проблем со здоровьем проконсультируйтесь с врачом.

Специи не являются лекарством, но они могут стать важным элементом здорового питания. Главное — использовать их регулярно и в сочетании с правильным рационом.

Уточнения

Вкусовы́е доба́вки к пище, а также припра́вы, пря́ности, спе́ции, ранее Вкусовые вещества — химические вещества, отдельные части биологических продуктов растительного происхождения и их смеси, предназначенные для улучшения вкусовых и ароматических качеств приготавливаемых продуктов питания и готовых блюд.
 

Курку́ма (лат. Cúrcuma) — род многолетних травянистых растений из семейства имбирных (Zingiberaceae).
 

Корица — кора некоторых видов растений рода коричник, используемая в кулинарии как пряность.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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