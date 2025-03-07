Зачем добавлять в молоко куркуму, перец и корицу: раскроем секрет золотого напитка

4:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Специи стали настоящим трендом в области здорового питания. Они не только улучшают вкус блюд, но и обладают множеством полезных свойств. Однако не все специи одинаково полезны, и важно понимать, какие из них действительно стоит использовать.

Фото: flickr.com by Tim Sackton, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ специи

Куркума: больше, чем просто краситель

Куркума известна как "природный антибиотик" благодаря своему активному ингредиенту куркумину, напоминает чешское издание Gurmeteka. Этот компонент обладает следующими свойствами:

Уменьшает воспаление.

Укрепляет иммунитет.

Помогает при заболеваниях суставов.

Улучшает работу мозга.

Однако куркумин плохо усваивается организмом. Для повышения его эффективности рекомендуется:

Добавлять черный перец (увеличивает усвояемость куркумина в 20 раз).

Смешивать с растительным маслом.

Использовать в горячих блюдах.

Способы применения куркумы:

Добавлять в рис, кашу или другие гарниры.

Готовить золотое молоко (рецепт ниже).

Добавлять в коктейли с жирным кокосовым молоком.

Имбирь: польза и нюансы

Наиболее известное свойство имбиря — это его способность бороться с тошнотой и укачиванием. Однако его влияние на процесс похудения не так значительно, как ожидалось. Имбирь также:

Уменьшает воспаление в суставах.

Помогает при простудных заболеваниях.

Улучшает пищеварение.

Снижает уровень сахара в крови.

Приготовление имбирного чая:

Нарежьте имбирь тонкими ломтиками.

Залейте горячей водой (не кипящей).

Настаивайте 10-15 минут.

Добавьте лимон и мед по вкусу.

Корица: сладость с пользой

Корица помогает снизить уровень сахара в крови и уменьшить тягу к сладкому. Однако важно использовать именно цейлонскую корицу, так как она безопаснее китайской. Рекомендуемая доза — 1-2 грамма в день. Корицу можно добавлять в различные блюда:

В кофе вместо сахара.

В овсянку, йогурт и другие продукты.

В коктейли и смузи.

Черный перец: не просто специя

Главное преимущество черного перца — это пиперин, который:

Улучшает усвоение питательных веществ.

Способствует пищеварению.

Помогает бороться с воспалениями.

Ускоряет обмен веществ.

Важно использовать свежемолотый перец, так как он более полезен, чем приготовленный. Рекомендуется измельчать перец непосредственно перед употреблением.

Кардамон: полезный и недооцененный

Кардамон часто остается в тени других специй, но он обладает множеством полезных свойств:

Помогает при проблемах с пищеварением.

Освежает дыхание.

Снижает артериальное давление.

Обладает антибактериальным эффектом.

Рецепт успокаивающего чая с кардамоном:

2-3 стручка кардамона.

Чашка зеленого чая.

Щепотка корицы.

Мед по вкусу.

Золотое молоко: идеальный вечерний напиток

Золотое молоко — это вкусный и полезный напиток, который помогает снять воспаление:

Нагрейте 250 мл молока (любого) с ½ чайной ложки куркумы, ¼ чайной ложки корицы и щепоткой черного перца.

По желанию можно добавить имбирь, кардамон или мед.

Пейте теплым.

Рекомендации по хранению и безопасности

Храните специи в темном месте в герметичных контейнерах.

Покупайте специи только в проверенных магазинах.

Не используйте просроченные специи.

При наличии проблем со здоровьем проконсультируйтесь с врачом.

Специи не являются лекарством, но они могут стать важным элементом здорового питания. Главное — использовать их регулярно и в сочетании с правильным рационом.

Уточнения

Вкусовы́е доба́вки к пище, а также припра́вы, пря́ности, спе́ции, ранее Вкусовые вещества — химические вещества, отдельные части биологических продуктов растительного происхождения и их смеси, предназначенные для улучшения вкусовых и ароматических качеств приготавливаемых продуктов питания и готовых блюд.





Курку́ма (лат. Cúrcuma) — род многолетних травянистых растений из семейства имбирных (Zingiberaceae).





Корица — кора некоторых видов растений рода коричник, используемая в кулинарии как пряность.



