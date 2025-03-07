Королева лёгких десертов: 8 потрясающих рецептов с клубникой, которые удивят даже гурманов

2:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Клубника не только вкусна, но и полезна. Она богата витамином С, который укрепляет иммунитет, способствует выработке коллагена и улучшает усвоение железа. Однако, чтобы сохранить все питательные вещества, клубнику лучше употреблять в свежем виде, без длительной термической обработки.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Клубничный десерт

Клубника также содержит клетчатку, которая улучшает пищеварение, поддерживает здоровье кишечника и помогает контролировать вес. В ней много воды, что способствует поддержанию водного баланса в организме. Кроме того, клубника содержит калий и магний, что делает её отличным дополнением к здоровому рациону, пишет испанское издание Elespanol.com.

Клубника может быть основой для множества легких и простых в приготовлении десертов. Вот несколько идей:

Клубника с йогуртом, медом и орехами. Нарежьте клубнику ломтиками и смешайте с натуральным йогуртом без сахара. Добавьте мед и посыпьте измельченными орехами. Салат из клубники и мяты. Нарежьте свежую клубнику и смешайте с рублеными листьями мяты. Добавьте немного лимонного сока и, если хотите, немного меда или натурального подсластителя. Натуральное клубничное желе. Измельчите свежую клубнику с водой и подсластителем по вкусу, процедите сок и смешайте его с предварительно замоченным желатином. Разлейте смесь по формочкам и поставьте в холодильник для застывания. Домашний клубничный сорбет. Заморозьте вымытую и очищенную от листьев клубнику. Когда она замерзнет, измельчите её в кухонном комбайне вместе с лимонным соком и подсластителем. Подавайте сразу или поставьте в морозилку для более плотной консистенции. Тост из цельнозернового хлеба с клубникой и рикоттой. Намажьте ломтик цельнозернового хлеба рикоттой или другим нежирным сыром, положите сверху ломтики клубники. Добавьте немного меда и семян чиа. Шашлычки из клубники и темного шоколада. Нанизывайте клубнику на шпажки и частично окунайте в растопленный темный шоколад (не менее 70% какао). Дайте остыть до затвердевания шоколада. Чиа-пудинг с клубникой. Смешайте семена чиа с растительным молоком и подсластителем, оставьте в холодильнике на 4 часа до загустения. Подавайте с нарезанной клубникой и щепоткой корицы. Смузи из клубники и банана. Размягчите клубнику и банан, смешайте с молоком или овощным напитком и добавьте немного ванильной эссенции. Получится натуральный и кремовый коктейль без добавления сахара и жира.

Уточнения

Десе́рт (от фр. dessert, от desservir — «убирать со стола») — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).





Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

