Дезинфекция клубники кипятком: ягоды хранятся неделю и не портятся — эффект удивит

2:56 Your browser does not support the audio element. Еда

Клубника — скоропортящаяся ягода, сезон которой длится недолго, а срок хранения ограничен всего несколькими днями. Чтобы наслаждаться свежими ягодами как можно дольше, рекомендуется использовать простые и эффективные методы консервации. Один из таких методов — термотерапия, которая позволяет продезинфицировать клубнику без использования химических веществ.

Фото: commons.wikimedia.org by https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Loteclat, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Клубника

Что такое термотерапия?

Термотерапия — это метод дезинфекции фруктов, основанный на применении тепла. Он уничтожает патогенные микроорганизмы и остатки пестицидов, продлевает срок хранения и сохраняет свежесть ягод. Этот метод особенно популярен благодаря своей простоте и доступности, пишет испанское издание Elespanol.com.

Как продезинфицировать клубнику с помощью термотерапии?

Для этого вам понадобятся:

Чистая вода

Кухонный термометр

Большая ёмкость

Дуршлаг, сито или корзина от фритюрницы

Кухонная бумага для сушки

Контейнер с крышкой или пластиковой плёнкой

Наполните ёмкость горячей водой температурой 50-60 °C. Убедитесь, что вода не слишком горячая, чтобы не повредить клубнику. Вы можете использовать кухонный термометр или старый трюк: опустите чистый палец в воду. Если вы можете держать палец в воде более секунды, не испытывая боли, то температура воды подходящая. Положите клубнику в дуршлаг и погрузите его в горячую воду на 30 секунд. Этот метод позволяет уничтожить микроорганизмы, не повредив текстуру ягод. Если вы опустите клубнику в горячую воду без дуршлага, вам придётся вылавливать ягоды или выливать содержимое ёмкости, что может привести к повреждению клубники. Сразу после обработки горячей водой поместите клубнику под струю холодной воды или в ёмкость с холодной водой и льдом на 1 минуту. Это необходимо, чтобы остановить воздействие тепла и предотвратить размягчение ягод. Выложите клубнику на впитывающую бумажную салфетку и тщательно обсушите её, промокнув ещё одной салфеткой. Убедитесь, что на ягодах не осталось следов влаги, чтобы предотвратить появление плесени. Поместите клубнику в контейнер с крышкой или накройте полиэтиленовой плёнкой. Храните ягоды в холодильнике в отделении для фруктов и овощей.

Преимущества термотерапии

Термотерапия позволяет продезинфицировать клубнику и продлить её срок хранения без использования химических веществ. Этот метод прост в исполнении, экономичен и эффективен.

Следуя этим простым шагам, вы сможете наслаждаться свежими и безопасными ягодами в течение длительного времени.

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

