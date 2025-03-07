Забудьте о сложных рецептах: эти ленивые вареники тают во рту — готовим за считанные минуты

2:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Ищете что-то вкусное, но при этом простое в приготовлении? Украинские ленивые вареники, или галушки, станут отличным выбором для ужина. Всего за 10 минут вы сможете приготовить нежные и воздушные вареники, которые покорят ваши вкусовые рецепторы.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вареники

Ленивые вареники — это традиционное украинское блюдо, которое готовится из творога, муки и яиц. Их текстура менее влажная, чем у чешских ленивых вареников, а форма может варьироваться в зависимости от региона. Чаще всего они напоминают маленькие пельмени, которые подают как солеными, так и сладкими.

Ленивые вареники — любимое блюдо многих украинцев. Они не только быстро готовятся, но и всегда получаются вкусными. Вареники можно подавать на завтрак, обед или ужин. Они сочетаются с различными добавками: от сахара и кленового сиропа до чеснока и мяса.

Ингредиенты:

0,5 кг творога

3 яйца

200 г пшеничной муки

1 ч. л. соли

50 г топленого масла

Приготовление:

Тщательно перемешайте творог и муку до однородности. Взбейте яйца и добавьте их к творожной смеси. Перемешивайте вручную, добавляя муку по мере необходимости, чтобы тесто не было слишком липким. Выложите тесто на посыпанную мукой доску и разделите на 4-6 частей. Раскатайте каждую часть в рулет около 2 см толщиной. Нарежьте рулетики на небольшие кусочки по диагонали. Вскипятите воду в большой кастрюле, добавьте соль. Опустите вареники в кипящую воду и варите 2 минуты после всплытия.

Готовые вареники переложите на тарелку, предварительно смазанную топленым маслом. Это поможет им не слипнуться. Подавайте вареники горячими, посыпав сахаром или кленовым сиропом, или холодными, с чесночным маслом и мясом.

Украинские ленивые вареники — это простое и вкусное блюдо, которое можно приготовить за считанные минуты. Они станут отличным дополнением к вашему столу и порадуют всех любителей вкусной и сытной еды.

Уточнения

Варе́ники (укр. вареники, [ʋɐˈrɛneke]) — украинское национальное блюдо в виде отварных изделий из пресного теста с начинкой из отварного мяса, овощей, грибов, фруктов, творога, картофеля и ягод.

