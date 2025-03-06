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Французский завтрак на вашей кухне: идеальные круассаны своими руками

2:04
Еда

Приготовить круассаны дома — это не так сложно, как кажется. Главное — правильно работать с тестом: формовать изделия быстро и уверенно, чтобы масло внутри не растаяло раньше времени. Если всё сделать правильно, результат вас точно порадует: нежные, хрустящие и ароматные круассаны, которые идеально подойдут к завтраку или к чашке чая в любое время дня!

Рогалик
Фото: commons.wikimedia.org by Sofiya Levchenko sofelini, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рогалик

Ингредиенты (на 14 порций):

  • Замороженное дрожжевое слоёное тесто — 500 г

Приготовление:

Шаг 1. Подготовка теста

Переложите тесто из морозилки в холодильник и оставьте на 8-10 часов, чтобы оно равномерно разморозилось.

Шаг 2. Формирование круассанов

  1. Разверните пласт теста на слегка присыпанной мукой поверхности.
  2. Разрежьте его на равнобедренные треугольники с основанием 7-7,5 см.
  3. В основании каждого треугольника сделайте надрез глубиной около 1,3 см, затем слегка вытяните тесто в длину.
  4. Начните сворачивать круассан от основания к вершине, одновременно слегка растягивая тесто по бокам.
  5. Когда свернёте тесто, убедитесь, что вершина треугольника оказалась под круассаном, а его длина составляет не менее 10 см.

Шаг 3. Подготовка к выпеканию

  1. Выложите круассаны на противень, застеленный пергаментом, оставляя между ними расстояние.
  2. Накройте плёнкой и оставьте для расстойки на 1-2 часа, пока круассаны не увеличатся в объёме в два раза.

Шаг 4. Выпекание

  1. Разогрейте духовку до 180°C.
  2. Отправьте круассаны в духовку на 20 минут, пока они не приобретут золотистый цвет.
  3. Готовую выпечку можно посыпать сахарной пудрой.

Подавать круассаны лучше сразу или в течение 2 часов после выпекания, пока они остаются хрустящими снаружи и нежными внутри.

Уточнения

Круасса́н (фр. croissant — «полумесяц») — небольшое мучное кондитерское изделие, булочка в форме полумесяца (рогалика) из слоёного теста.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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