Французский завтрак на вашей кухне: идеальные круассаны своими руками

Приготовить круассаны дома — это не так сложно, как кажется. Главное — правильно работать с тестом: формовать изделия быстро и уверенно, чтобы масло внутри не растаяло раньше времени. Если всё сделать правильно, результат вас точно порадует: нежные, хрустящие и ароматные круассаны, которые идеально подойдут к завтраку или к чашке чая в любое время дня!
Фото: commons.wikimedia.org by Sofiya Levchenko sofelini, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рогалик
Ингредиенты (на 14 порций):
Замороженное дрожжевое слоёное тесто — 500 г
Приготовление:
Шаг 1. Подготовка теста
Переложите тесто из морозилки в холодильник и оставьте на 8-10 часов, чтобы оно равномерно разморозилось.
Шаг 2. Формирование круассанов
Разверните пласт теста на слегка присыпанной мукой поверхности.
Разрежьте его на равнобедренные треугольники с основанием 7-7,5 см.
В основании каждого треугольника сделайте надрез глубиной около 1,3 см, затем слегка вытяните тесто в длину.
Начните сворачивать круассан от основания к вершине, одновременно слегка растягивая тесто по бокам.
Когда свернёте тесто, убедитесь, что вершина треугольника оказалась под круассаном, а его длина составляет не менее 10 см.
Шаг 3. Подготовка к выпеканию
Выложите круассаны на противень, застеленный пергаментом, оставляя между ними расстояние.
Накройте плёнкой и оставьте для расстойки на 1-2 часа, пока круассаны не увеличатся в объёме в два раза.
Шаг 4. Выпекание
Разогрейте духовку до 180°C.
Отправьте круассаны в духовку на 20 минут, пока они не приобретут золотистый цвет.
Готовую выпечку можно посыпать сахарной пудрой.
Подавать круассаны лучше сразу или в течение 2 часов после выпекания, пока они остаются хрустящими снаружи и нежными внутри.
Уточнения
Круасса́н (фр. croissant — «полумесяц») — небольшое мучное кондитерское изделие, булочка в форме полумесяца (рогалика) из слоёного теста.