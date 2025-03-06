Как приготовить постные щи, которые ничем не уступают мясным? Делимся рецептом

2:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот суп удивит даже мясоедов! Белые грибы придают щам насыщенный аромат, а перловка делает их сытными и густыми. Несмотря на отсутствие мяса, вкус получается глубоким и выразительным — как раз благодаря сочетанию грибного отвара, квашеной капусты и овощей. Да, суп не из быстрых, но если замочить перловку заранее, на приготовление уйдёт всего час.

Фото: commons.wikimedia.org by Ostolob, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Щи из капусты

Ингредиенты (на 4 порции):

Квашеная капуста — 200 г

Корень сельдерея — 100 г

Лук репчатый — 80 г

Морковь — 80 г

Перловая крупа — 50 г

Сушёные белые грибы — 30 г

Масло растительное — 3 ст. л.

Вода — 1200 мл

Петрушка — 4 веточки

Соль, чёрный перец — по вкусу

Как приготовить щи с перловкой и грибами?

1. Подготовка ингредиентов.

Перловку тщательно промыть и замочить в холодной воде на 1-2 часа. Сушёные грибы залить тёплой водой на 30 минут, затем промыть и процедить грибной настой.

2. Варка основы.

Промытую перловку выложить в кастрюлю, залить грибным настоем и водой. Добавить грибы, довести до кипения, посолить и варить 40 минут.

3. Обжарка овощей.

Лук нарезать, морковь и сельдерей натереть. Квашеную капусту отжать и промыть. В сковороде разогреть масло, обжарить лук, морковь и сельдерей 5-7 минут. Добавить капусту, влить 100 мл воды, тушить 10-15 минут под крышкой.

4. Сборка супа.

Овощную зажарку добавить в кастрюлю, варить ещё 10 минут. Попробовать и отрегулировать соль и перец.

5. Финальный штрих.

Закрыть кастрюлю крышкой, оставить суп на 10 минут. Перед подачей посыпать щи свежей петрушкой.

Уточнения

Щи - классическое национальное блюдо русской кухни, многокомпонентный заправочный суп, основу которого составляет рубленая белокочанная свежая или квашеная капуста, реже капустная рассада или савойская капуста, приготовляемый на костном или мясокостном или рыбном бульоне, грибном, овощном или крупяном отваре.

