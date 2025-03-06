Новый взгляд на оливье — добавьте копчёную рыбу, и вкус изменится кардинально

3:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот вариант оливье способен удивить даже искушённых гурманов! Копчёная форель придаёт блюду изысканный аромат, а домашний майонез с килькой делает вкус насыщенным и глубоким. Вместо привычного консервированного горошка здесь используется замороженный — он добавляет свежести и сочности. Этот салат идеально подойдёт для праздничного стола, будь то Новый год, День рождения или просто ужин в кругу близких.

Фото: commons.wikimedia.org by Katrin Gilger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Салат из картофеля

Ингредиенты (на 6 порций):

Для домашнего майонеза:

Филе малосольной кильки — 3-4 шт.

Яйцо — 1 шт.

Желток — 1 шт.

Дижонская горчица — 1 ст. л.

Белый винный уксус — 1-2 ст. л.

Сахар — 1 ч. л.

Растительное масло — 250 мл

Соль, чёрный перец — по вкусу

Для салата:

Филе карельской форели (на коже) — 600 г

Древесные опилки для копчения — 6 ст. л.

Картофель — 4-5 шт.

Яйца — 7 шт.

Длинноплодные свежие огурцы — 2 шт.

Белый лук — 1 шт.

Белый винный уксус — 1-2 ст. л.

Замороженный зелёный горошек — 300 г

Соль, чёрный перец — по вкусу

Как приготовить оливье с копчёной рыбой?

1. Готовим домашний майонез.

Измельчить кильку, яйцо, желток, горчицу, уксус и сахар в блендере. Влить 100 мл масла, взбить. Затем добавить оставшееся масло и довести до эмульсии. Охладить.

2. Копчение форели.

Замочить филе форели в солёной воде (1 ст. л. соли на 1 л воды) на 30 минут. В кастрюлю с толстым дном выстелить фольгу, насыпать опилки, накрыть другим слоем фольги. Установить решётку, выложить рыбу кожей вниз. Кастрюлю плотно закрыть. Готовить на среднем огне 5 минут, затем уменьшить нагрев и томить 10 минут. Оставить остывать, затем разделить рыбу на кусочки, удаляя кожу и кости.

3. Варим картофель и яйца.

Картофель тщательно вымыть и отварить в мундире до готовности. Остудить, очистить. Яйца сварить вкрутую (10 минут), остудить в холодной воде, очистить.

4. Подготавливаем овощи.

Огурцы очистить, нарезать кубиками, посолить и оставить на 30 минут, затем отжать. Лук мелко нарезать, залить уксусом, перемешать.

5. Собираем салат.

Горошек отварить 3 минуты, остудить. Картофель нарезать кубиками, яйца порубить. Все ингредиенты смешать, добавить копчёную рыбу, заправить майонезом.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

