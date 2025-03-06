Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Яблоко раздора: почему так сложно выбрать хороший сорт для сада
Самая богатая теннисистка мира Джессика Пегула перевезла соперниц на частном самолете
Ставки по ипотеке пойдут на спад: вот когда ждать ощутимого снижения
Хитин, мышцы и эволюция: раскрыт секрет невероятной силы жуков
Секретный ингредиент для острого зрения: почему батат стал обязательным в рационе
Как тренироваться, когда нет энергии: лучшие варианты для восстановления
Высокооктановый бензин: спасение для мотора или путь к перегреву
Новая технология в онкологии: рак отступает без химии и операций
Хотите стильную спальню? Не используйте этот цвет — эффект вас разочарует

Новый взгляд на оливье — добавьте копчёную рыбу, и вкус изменится кардинально

3:02
Еда

Этот вариант оливье способен удивить даже искушённых гурманов! Копчёная форель придаёт блюду изысканный аромат, а домашний майонез с килькой делает вкус насыщенным и глубоким. Вместо привычного консервированного горошка здесь используется замороженный — он добавляет свежести и сочности. Этот салат идеально подойдёт для праздничного стола, будь то Новый год, День рождения или просто ужин в кругу близких.

Салат из картофеля
Фото: commons.wikimedia.org by Katrin Gilger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Салат из картофеля

Ингредиенты (на 6 порций):

Для домашнего майонеза:

  • Филе малосольной кильки — 3-4 шт.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Желток — 1 шт.
  • Дижонская горчица — 1 ст. л.
  • Белый винный уксус — 1-2 ст. л.
  • Сахар — 1 ч. л.
  • Растительное масло — 250 мл
  • Соль, чёрный перец — по вкусу

Для салата:

  • Филе карельской форели (на коже) — 600 г
  • Древесные опилки для копчения — 6 ст. л.
  • Картофель — 4-5 шт.
  • Яйца — 7 шт.
  • Длинноплодные свежие огурцы — 2 шт.
  • Белый лук — 1 шт.
  • Белый винный уксус — 1-2 ст. л.
  • Замороженный зелёный горошек — 300 г
  • Соль, чёрный перец — по вкусу

Как приготовить оливье с копчёной рыбой?

1. Готовим домашний майонез.
Измельчить кильку, яйцо, желток, горчицу, уксус и сахар в блендере. Влить 100 мл масла, взбить. Затем добавить оставшееся масло и довести до эмульсии. Охладить.

2. Копчение форели.
Замочить филе форели в солёной воде (1 ст. л. соли на 1 л воды) на 30 минут. В кастрюлю с толстым дном выстелить фольгу, насыпать опилки, накрыть другим слоем фольги. Установить решётку, выложить рыбу кожей вниз. Кастрюлю плотно закрыть. Готовить на среднем огне 5 минут, затем уменьшить нагрев и томить 10 минут. Оставить остывать, затем разделить рыбу на кусочки, удаляя кожу и кости.

3. Варим картофель и яйца.
Картофель тщательно вымыть и отварить в мундире до готовности. Остудить, очистить. Яйца сварить вкрутую (10 минут), остудить в холодной воде, очистить.

4. Подготавливаем овощи.
Огурцы очистить, нарезать кубиками, посолить и оставить на 30 минут, затем отжать. Лук мелко нарезать, залить уксусом, перемешать.

5. Собираем салат.
Горошек отварить 3 минуты, остудить. Картофель нарезать кубиками, яйца порубить. Все ингредиенты смешать, добавить копчёную рыбу, заправить майонезом.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Природа не перестаёт удивлять: самые странные змеи, которые выглядят как фантастические существа
Домашние животные
Природа не перестаёт удивлять: самые странные змеи, которые выглядят как фантастические существа Аудио 
Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений
Еда и рецепты
Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений Аудио 
Жена Юры Борисова повеселила зарубежных журналистов на премии Оскар
Российский шоу-бизнес
Жена Юры Борисова повеселила зарубежных журналистов на премии Оскар Аудио 
Популярное
Заражённые апельсины уже в магазинах: что внутри и можно ли их есть

В Екатеринбурге продают апельсины с карантинным вредителем. Насколько они безопасны, стоит ли их покупать и как правильно обрабатывать перед едой?

Заражённые апельсины уже в магазинах: что внутри и можно ли их есть
Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений
Одна из самых чистых: именно эта рыба не содержит никаких токсинов и загрязнений
Хотите крупный лук без стрелок? Просто замочите его перед посадкой в этом растворе
Разница между котом и кошкой, которую стоит знать перед покупкой питомца
Сводка с фронта: ослепшая армия Украины, глобалистам и Зеленскому нужна вечная война Дмитрий Плотников Китай создаёт в Гонконге депозитарий — аналог печально знаменитого Euroclear Любовь Степушова Грёзы или реальность: почему Декарт и Паскаль спорили о мышлении во сне Сергей Лебедев
Природа не перестаёт удивлять: самые странные змеи, которые выглядят как фантастические существа
Хотите, чтобы аромат духов остался на коже до вечера? Используйте этот трюк
Ешьте, пока не поздно: 4 фрукта, которых скоро не будет — эксперты раскрывают детали
Ешьте, пока не поздно: 4 фрукта, которых скоро не будет — эксперты раскрывают детали
Последние материалы
Яблоко раздора: почему так сложно выбрать хороший сорт для сада
Самая богатая теннисистка мира Джессика Пегула перевезла соперниц на частном самолете
Ставки по ипотеке пойдут на спад: вот когда ждать ощутимого снижения
Хитин, мышцы и эволюция: раскрыт секрет невероятной силы жуков
Секретный ингредиент для острого зрения: почему батат стал обязательным в рационе
Как тренироваться, когда нет энергии: лучшие варианты для восстановления
Высокооктановый бензин: спасение для мотора или путь к перегреву
Новая технология в онкологии: рак отступает без химии и операций
Новый взгляд на оливье — добавьте копчёную рыбу, и вкус изменится кардинально
Хотите стильную спальню? Не используйте этот цвет — эффект вас разочарует
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.