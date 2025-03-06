Новый взгляд на оливье — добавьте копчёную рыбу, и вкус изменится кардинально

Этот вариант оливье способен удивить даже искушённых гурманов! Копчёная форель придаёт блюду изысканный аромат, а домашний майонез с килькой делает вкус насыщенным и глубоким. Вместо привычного консервированного горошка здесь используется замороженный — он добавляет свежести и сочности. Этот салат идеально подойдёт для праздничного стола, будь то Новый год, День рождения или просто ужин в кругу близких.
1. Готовим домашний майонез.
Измельчить кильку, яйцо, желток, горчицу, уксус и сахар в блендере. Влить 100 мл масла, взбить. Затем добавить оставшееся масло и довести до эмульсии. Охладить.
2. Копчение форели.
Замочить филе форели в солёной воде (1 ст. л. соли на 1 л воды) на 30 минут. В кастрюлю с толстым дном выстелить фольгу, насыпать опилки, накрыть другим слоем фольги. Установить решётку, выложить рыбу кожей вниз. Кастрюлю плотно закрыть. Готовить на среднем огне 5 минут, затем уменьшить нагрев и томить 10 минут. Оставить остывать, затем разделить рыбу на кусочки, удаляя кожу и кости.
3. Варим картофель и яйца.
Картофель тщательно вымыть и отварить в мундире до готовности. Остудить, очистить. Яйца сварить вкрутую (10 минут), остудить в холодной воде, очистить.
4. Подготавливаем овощи.
Огурцы очистить, нарезать кубиками, посолить и оставить на 30 минут, затем отжать. Лук мелко нарезать, залить уксусом, перемешать.
5. Собираем салат.
Горошек отварить 3 минуты, остудить. Картофель нарезать кубиками, яйца порубить. Все ингредиенты смешать, добавить копчёную рыбу, заправить майонезом.
Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В Екатеринбурге продают апельсины с карантинным вредителем. Насколько они безопасны, стоит ли их покупать и как правильно обрабатывать перед едой?