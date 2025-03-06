Блинный салат с копчёной курицей — оригинальное блюдо, которое заменит ужин

Этот салат покоряет своей оригинальностью: тонкие блинчики, копчёная курица и сливочная заправка создают нежное и насыщенное сочетание. Благодаря высокой калорийности он легко заменит ужин, а его необычный вкус приятно удивит гостей.
1. Приготовление теста для блинов.
Яйцо взбить с сахаром и солью, добавить молоко, затем постепенно всыпать муку, размешивая до жидкого состояния.
2. Выпекание блинов.
Смазать сковороду маслом и испечь несколько тонких блинчиков. Остудить, нарезать тонкой соломкой.
3. Подготовка остальных ингредиентов.
Копчёную курицу нарезать небольшими кусочками, сыр — кубиками. Кукурузу откинуть на сито, дать жидкости стечь.
4. Приготовление соуса.
Смешать майонез, сметану, выдавленный чеснок, посолить и поперчить.
5. Сборка салата.
Соединить в миске нарезанные блинчики, курицу, кукурузу, петрушку и сыр. Добавить соус, перемешать.
6. Подача.
Переложить салат в красивую миску, украсить листьями петрушки.
Этот салат прекрасно подойдёт как для повседневного ужина, так и для праздничного стола, ведь его вкус запоминается надолго!
Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
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