Блинный салат с копчёной курицей — оригинальное блюдо, которое заменит ужин

2:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот салат покоряет своей оригинальностью: тонкие блинчики, копчёная курица и сливочная заправка создают нежное и насыщенное сочетание. Благодаря высокой калорийности он легко заменит ужин, а его необычный вкус приятно удивит гостей.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат

Ингредиенты (на 6 порций):

Для блинчиков:

Молоко — 170 мл

Пшеничная мука — 90 г

Куриное яйцо — 1 шт.

Сахар — 3 г

Соль — 1 г

Растительное масло — для жарки

Для салата:

Копчёная курица — 250 г

Консервированная кукуруза — 150 г

Твёрдый сыр — 100 г

Петрушка — 3 веточки

Чеснок — 1 зубчик

Майонез — 50 г

Сметана 25% — 50 г

Соль, чёрный перец — по вкусу

Как приготовить блинный салат с копчёной курицей?

1. Приготовление теста для блинов.

Яйцо взбить с сахаром и солью, добавить молоко, затем постепенно всыпать муку, размешивая до жидкого состояния.

2. Выпекание блинов.

Смазать сковороду маслом и испечь несколько тонких блинчиков. Остудить, нарезать тонкой соломкой.

3. Подготовка остальных ингредиентов.

Копчёную курицу нарезать небольшими кусочками, сыр — кубиками. Кукурузу откинуть на сито, дать жидкости стечь.

4. Приготовление соуса.

Смешать майонез, сметану, выдавленный чеснок, посолить и поперчить.

5. Сборка салата.

Соединить в миске нарезанные блинчики, курицу, кукурузу, петрушку и сыр. Добавить соус, перемешать.

6. Подача.

Переложить салат в красивую миску, украсить листьями петрушки.

Советы для лучшего вкуса:

Можно использовать вчерашние блинчики, чтобы сэкономить время.

Запечённое куриное филе с травами станет отличной заменой копчёного.

Попробуйте добавить жареные грибы или грецкие орехи для дополнительного аромата.

Этот салат прекрасно подойдёт как для повседневного ужина, так и для праздничного стола, ведь его вкус запоминается надолго!

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

