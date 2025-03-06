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Блинный салат с копчёной курицей — оригинальное блюдо, которое заменит ужин

2:25
Еда

Этот салат покоряет своей оригинальностью: тонкие блинчики, копчёная курица и сливочная заправка создают нежное и насыщенное сочетание. Благодаря высокой калорийности он легко заменит ужин, а его необычный вкус приятно удивит гостей.

Салат
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат

Ингредиенты (на 6 порций):

Для блинчиков:

  • Молоко — 170 мл
  • Пшеничная мука — 90 г
  • Куриное яйцо — 1 шт.
  • Сахар — 3 г
  • Соль — 1 г
  • Растительное масло — для жарки

Для салата:

  • Копчёная курица — 250 г
  • Консервированная кукуруза — 150 г
  • Твёрдый сыр — 100 г
  • Петрушка — 3 веточки
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Майонез — 50 г
  • Сметана 25% — 50 г
  • Соль, чёрный перец — по вкусу

Как приготовить блинный салат с копчёной курицей?

1. Приготовление теста для блинов.
Яйцо взбить с сахаром и солью, добавить молоко, затем постепенно всыпать муку, размешивая до жидкого состояния.

2. Выпекание блинов.
Смазать сковороду маслом и испечь несколько тонких блинчиков. Остудить, нарезать тонкой соломкой.

3. Подготовка остальных ингредиентов.
Копчёную курицу нарезать небольшими кусочками, сыр — кубиками. Кукурузу откинуть на сито, дать жидкости стечь.

4. Приготовление соуса.
Смешать майонез, сметану, выдавленный чеснок, посолить и поперчить.

5. Сборка салата.
Соединить в миске нарезанные блинчики, курицу, кукурузу, петрушку и сыр. Добавить соус, перемешать.

6. Подача.
Переложить салат в красивую миску, украсить листьями петрушки.

Советы для лучшего вкуса:

  • Можно использовать вчерашние блинчики, чтобы сэкономить время.
  • Запечённое куриное филе с травами станет отличной заменой копчёного.
  • Попробуйте добавить жареные грибы или грецкие орехи для дополнительного аромата.

Этот салат прекрасно подойдёт как для повседневного ужина, так и для праздничного стола, ведь его вкус запоминается надолго!

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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