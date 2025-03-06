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Салат, который тает во рту: нежный тунец и секретный штрих для идеального вкуса

2:24
Еда

Этот салат — идеальное сочетание мягкого тунца, хрустящего яблока и нежных овощей. Он получается лёгким, но сытным, а благодаря порционной подаче в бокалах выглядит стильно и празднично. Отличный вариант для 8 Марта, Нового года или любого особого случая.

Слоёный салат
Фото: flickr.com by California Avocados, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Слоёный салат

Ингредиенты (на 6 порций):

  • Картофель (средний) — 3 шт.
  • Морковь (средняя) — 3 шт.
  • Яйца — 2 шт.
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Лук репчатый (средний) — 1 шт.
  • Консервированный тунец — 280-300 г
  • Кисло-сладкое яблоко — 1 шт.
  • Майонез — 4 ст. л.
  • Соль, чёрный перец — по вкусу

Как приготовить салат с тунцом и яблоками?

1. Варка овощей и яиц.
Картофель и морковь тщательно вымыть, отварить до готовности (примерно 30 минут), затем остудить. Яйца сварить вкрутую, залить холодной водой и очистить.

2. Подготовка ингредиентов.
Очищенные картофель и морковь натереть на крупной тёрке. Чеснок мелко порубить и смешать с картофелем. Лук измельчить. Яблоко натереть на средней тёрке. Яйца разделить на белки и желтки, натереть их отдельно.

3. Сборка салата.

  • Разложить картофель с чесноком по бокалам.
  • Посыпать луком и смазать майонезом.
  • Выложить слой размятого тунца, слегка утрамбовать.
  • Добавить слой моркови с яблоком, разровнять, покрыть майонезом.
  • Выложить тёртые белки, затем присыпать сверху желтками.

4. Финальный штрих.
Перед подачей охладить в холодильнике 15-20 минут, чтобы слои пропитались.

Советы для идеального салата:

  • Варёные овощи лучше готовить заранее и хранить в холодильнике — так они сохранят текстуру.
  • Можно добавить орехи для дополнительной хрустящей текстуры.
  • Вместо майонеза попробуйте йогуртовую заправку или соус на основе сметаны с горчицей.

Этот салат удивит гостей необычным сочетанием вкусов и презентацией. Лёгкий, но питательный — он точно станет фаворитом праздничного стола!

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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