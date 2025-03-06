Салат, который тает во рту: нежный тунец и секретный штрих для идеального вкуса

Этот салат — идеальное сочетание мягкого тунца, хрустящего яблока и нежных овощей. Он получается лёгким, но сытным, а благодаря порционной подаче в бокалах выглядит стильно и празднично. Отличный вариант для 8 Марта, Нового года или любого особого случая.
1. Варка овощей и яиц.
Картофель и морковь тщательно вымыть, отварить до готовности (примерно 30 минут), затем остудить. Яйца сварить вкрутую, залить холодной водой и очистить.
2. Подготовка ингредиентов.
Очищенные картофель и морковь натереть на крупной тёрке. Чеснок мелко порубить и смешать с картофелем. Лук измельчить. Яблоко натереть на средней тёрке. Яйца разделить на белки и желтки, натереть их отдельно.
3. Сборка салата.
4. Финальный штрих.
Перед подачей охладить в холодильнике 15-20 минут, чтобы слои пропитались.
Этот салат удивит гостей необычным сочетанием вкусов и презентацией. Лёгкий, но питательный — он точно станет фаворитом праздничного стола!
Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
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