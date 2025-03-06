Салат, который тает во рту: нежный тунец и секретный штрих для идеального вкуса

2:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот салат — идеальное сочетание мягкого тунца, хрустящего яблока и нежных овощей. Он получается лёгким, но сытным, а благодаря порционной подаче в бокалах выглядит стильно и празднично. Отличный вариант для 8 Марта, Нового года или любого особого случая.

Фото: flickr.com by California Avocados, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Слоёный салат

Ингредиенты (на 6 порций):

Картофель (средний) — 3 шт.

Морковь (средняя) — 3 шт.

Яйца — 2 шт.

Чеснок — 1 зубчик

Лук репчатый (средний) — 1 шт.

Консервированный тунец — 280-300 г

Кисло-сладкое яблоко — 1 шт.

Майонез — 4 ст. л.

Соль, чёрный перец — по вкусу

Как приготовить салат с тунцом и яблоками?

1. Варка овощей и яиц.

Картофель и морковь тщательно вымыть, отварить до готовности (примерно 30 минут), затем остудить. Яйца сварить вкрутую, залить холодной водой и очистить.

2. Подготовка ингредиентов.

Очищенные картофель и морковь натереть на крупной тёрке. Чеснок мелко порубить и смешать с картофелем. Лук измельчить. Яблоко натереть на средней тёрке. Яйца разделить на белки и желтки, натереть их отдельно.

3. Сборка салата.

Разложить картофель с чесноком по бокалам.

Посыпать луком и смазать майонезом.

Выложить слой размятого тунца, слегка утрамбовать.

Добавить слой моркови с яблоком, разровнять, покрыть майонезом.

Выложить тёртые белки, затем присыпать сверху желтками.

4. Финальный штрих.

Перед подачей охладить в холодильнике 15-20 минут, чтобы слои пропитались.

Советы для идеального салата:

Варёные овощи лучше готовить заранее и хранить в холодильнике — так они сохранят текстуру.

Можно добавить орехи для дополнительной хрустящей текстуры.

Вместо майонеза попробуйте йогуртовую заправку или соус на основе сметаны с горчицей.

Этот салат удивит гостей необычным сочетанием вкусов и презентацией. Лёгкий, но питательный — он точно станет фаворитом праздничного стола!

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

