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Ватрушки, как у бабушки: домашний рецепт, который не подведёт

2:08
Еда

Приготовление ватрушек — это не просто кулинарный процесс, а настоящее искусство. Дрожжевое тесто требует внимания и терпения, но результат того стоит. Воздушная, ароматная выпечка с нежной творожной начинкой напомнит вкус детства и наполнит дом уютом.

Ватрушки
Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ватрушки

Ингредиенты (на 10 порций):

Для начинки:

  • Творог — 200 г
  • Изюм — 50 г
  • Ванильный сахар — 1 ч. л.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сахар — 1,5 ст. л.
  • Мука — 1 ч. л.
  • Соль — на кончике ножа

Для теста:

  • Сливочное масло — 50 г
  • Молоко — 130 мл
  • Сахар — 100 г
  • Соль — на кончике ножа
  • Сухие дрожжи — 10 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Мука — 400 г + немного для разделки теста

Как приготовить ватрушки с творогом?

1. Приготовление теста.
Масло растопить и немного остудить. Подогреть молоко, растворить в нём сахар и соль, добавить дрожжи. Через 10 минут, когда дрожжи активируются, всыпать муку, влить масло и взбитое яйцо. Замесить тесто, накрыть полотенцем и оставить в тепле на 2-2,5 часа. После увеличения вдвое обмять и дать подняться ещё 1 час.

2. Подготовка начинки.
Изюм залить тёплой водой на 20 минут, затем промыть. Творог протереть через сито, смешать с сахаром, ванилью, яйцом и мукой, добавить изюм.

3. Формирование ватрушек.
Тесто разделить на небольшие шарики, дать им отдохнуть 10 минут. Выложить на противень, в центре каждого сделать углубление стаканом, заполнить начинкой. Оставить на 20 минут.

4. Выпекание.
Духовку разогреть до 180°C. Ватрушки смазать взбитым яйцом, выпекать 25-30 минут до золотистой корочки.

Уточнения

Ватру́шка — выпечное изделие из сдобного дрожжевого теста в виде лепёшки, в середине которой находится начинка как правило из творога, реже из варенья или повидла.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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