Ватрушки, как у бабушки: домашний рецепт, который не подведёт

Приготовление ватрушек — это не просто кулинарный процесс, а настоящее искусство. Дрожжевое тесто требует внимания и терпения, но результат того стоит. Воздушная, ароматная выпечка с нежной творожной начинкой напомнит вкус детства и наполнит дом уютом.
1. Приготовление теста.
Масло растопить и немного остудить. Подогреть молоко, растворить в нём сахар и соль, добавить дрожжи. Через 10 минут, когда дрожжи активируются, всыпать муку, влить масло и взбитое яйцо. Замесить тесто, накрыть полотенцем и оставить в тепле на 2-2,5 часа. После увеличения вдвое обмять и дать подняться ещё 1 час.
2. Подготовка начинки.
Изюм залить тёплой водой на 20 минут, затем промыть. Творог протереть через сито, смешать с сахаром, ванилью, яйцом и мукой, добавить изюм.
3. Формирование ватрушек.
Тесто разделить на небольшие шарики, дать им отдохнуть 10 минут. Выложить на противень, в центре каждого сделать углубление стаканом, заполнить начинкой. Оставить на 20 минут.
4. Выпекание.
Духовку разогреть до 180°C. Ватрушки смазать взбитым яйцом, выпекать 25-30 минут до золотистой корочки.
Ватру́шка — выпечное изделие из сдобного дрожжевого теста в виде лепёшки, в середине которой находится начинка как правило из творога, реже из варенья или повидла.
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