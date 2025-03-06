Ватрушки, как у бабушки: домашний рецепт, который не подведёт

2:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовление ватрушек — это не просто кулинарный процесс, а настоящее искусство. Дрожжевое тесто требует внимания и терпения, но результат того стоит. Воздушная, ароматная выпечка с нежной творожной начинкой напомнит вкус детства и наполнит дом уютом.

Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ватрушки

Ингредиенты (на 10 порций):

Для начинки:

Творог — 200 г

Изюм — 50 г

Ванильный сахар — 1 ч. л.

Яйцо — 1 шт.

Сахар — 1,5 ст. л.

Мука — 1 ч. л.

Соль — на кончике ножа

Для теста:

Сливочное масло — 50 г

Молоко — 130 мл

Сахар — 100 г

Соль — на кончике ножа

Сухие дрожжи — 10 г

Яйца — 2 шт.

Мука — 400 г + немного для разделки теста

Как приготовить ватрушки с творогом?

1. Приготовление теста.

Масло растопить и немного остудить. Подогреть молоко, растворить в нём сахар и соль, добавить дрожжи. Через 10 минут, когда дрожжи активируются, всыпать муку, влить масло и взбитое яйцо. Замесить тесто, накрыть полотенцем и оставить в тепле на 2-2,5 часа. После увеличения вдвое обмять и дать подняться ещё 1 час.

2. Подготовка начинки.

Изюм залить тёплой водой на 20 минут, затем промыть. Творог протереть через сито, смешать с сахаром, ванилью, яйцом и мукой, добавить изюм.

3. Формирование ватрушек.

Тесто разделить на небольшие шарики, дать им отдохнуть 10 минут. Выложить на противень, в центре каждого сделать углубление стаканом, заполнить начинкой. Оставить на 20 минут.

4. Выпекание.

Духовку разогреть до 180°C. Ватрушки смазать взбитым яйцом, выпекать 25-30 минут до золотистой корочки.

Уточнения

Ватру́шка — выпечное изделие из сдобного дрожжевого теста в виде лепёшки, в середине которой находится начинка как правило из творога, реже из варенья или повидла.

