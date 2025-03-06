Хрустящая постная шаурма: идеальный перекус для работы и дороги

Любители шаурмы подтвердят: отказаться от неё невозможно! А для тех, кто соблюдает пост или придерживается вегетарианского питания, есть отличная альтернатива — постная шаурма. Сочная начинка из свежих или запечённых овощей, пикантный соус и румяный лаваш — вот секрет этого блюда.
1. Подготовка овощей.
Перец и огурцы нарезать соломкой, помидоры — ломтиками, капусту нашинковать, зелень порубить.
2. Жарка картофеля фри.
Картофель нарезать толстой соломкой и обжарить во фритюре 3-4 минуты. Выложить на бумажное полотенце, посолить.
3. Сборка шаурмы.
Смешать кетчуп, майонез и соус чили. Смазать лаваш соусом, выложить слоями капусту, помидоры, перец, огурцы, картофель фри и посыпать петрушкой.
4. Заворачивание.
Завернуть края лаваша и свернуть рулет. Повторить с остальными порциями.
5. Обжарка.
Обжарить шаурму на сковороде с растительным маслом до румяной корочки. Разрезать пополам и подавать.
Эта шаурма — не просто альтернатива классическому варианту, а полноценное и вкусное блюдо, которое оценят все, даже те, кто не придерживается поста!
Шаурма́ или шаве́рма (араб. شاورما — шауа́рма) — ближневосточное блюдо из мяса (курица, ягнятина, баранина, реже — свинина), обжаренного на вертеле, завёрнутого в лаваш или питу, с добавлением капусты, маринованного/соленого огурца, репчатого лука, чесночного соуса и, по желанию, специй. Употребляется без использования столовых приборов.
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