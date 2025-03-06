Хрустящая постная шаурма: идеальный перекус для работы и дороги

2:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Любители шаурмы подтвердят: отказаться от неё невозможно! А для тех, кто соблюдает пост или придерживается вегетарианского питания, есть отличная альтернатива — постная шаурма. Сочная начинка из свежих или запечённых овощей, пикантный соус и румяный лаваш — вот секрет этого блюда.

Фото: commons.wikimedia.org by Varvara Kless-Kaminskaia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Шаурма

Почему стоит попробовать постную шаурму?

Лёгкость приготовления — всё готовится за 20 минут.

— всё готовится за 20 минут. Разнообразие начинок — можно менять ингредиенты по вкусу.

— можно менять ингредиенты по вкусу. Удобство — подходит для перекуса на работе, в дороге или на пикнике.

Ингредиенты (на 4 порции):

Лаваш тонкий — 4 шт.

Перец сладкий (красный) — 1 шт.

Картофель — 4 шт.

Огурец маринованный — 4 шт.

Томат — 2 шт.

Капуста пекинская — 120 г

Петрушка — 4 веточки

Кетчуп, соус чили сладкий, постный майонез — по вкусу

Масло растительное — для жарки

Как приготовить постную шаурму?

1. Подготовка овощей.

Перец и огурцы нарезать соломкой, помидоры — ломтиками, капусту нашинковать, зелень порубить.

2. Жарка картофеля фри.

Картофель нарезать толстой соломкой и обжарить во фритюре 3-4 минуты. Выложить на бумажное полотенце, посолить.

3. Сборка шаурмы.

Смешать кетчуп, майонез и соус чили. Смазать лаваш соусом, выложить слоями капусту, помидоры, перец, огурцы, картофель фри и посыпать петрушкой.

4. Заворачивание.

Завернуть края лаваша и свернуть рулет. Повторить с остальными порциями.

5. Обжарка.

Обжарить шаурму на сковороде с растительным маслом до румяной корочки. Разрезать пополам и подавать.

Советы для разнообразия:

Лаваш можно заменить на лепёшку или питу.

Для сытности добавить тофу, грибы или морепродукты.

Обычные огурцы заменить морской капустой для интересного вкуса.

Эта шаурма — не просто альтернатива классическому варианту, а полноценное и вкусное блюдо, которое оценят все, даже те, кто не придерживается поста!

Уточнения

Шаурма́ или шаве́рма (араб. شاورما‎ — шауа́рма) — ближневосточное блюдо из мяса (курица, ягнятина, баранина, реже — свинина), обжаренного на вертеле, завёрнутого в лаваш или питу, с добавлением капусты, маринованного/соленого огурца, репчатого лука, чесночного соуса и, по желанию, специй. Употребляется без использования столовых приборов.

