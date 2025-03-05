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5 сезонных продуктов, которые принесут максимум пользы в марте

3:30
Еда

С приходом весны организм требует больше витаминов и полезных веществ. В марте на прилавках появляются свежие сезонные продукты, которые стоит включить в рацион. Они помогут укрепить иммунитет, зарядиться энергией и разнообразить меню.

Салат с крабовыми палочками и авокадо
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Салат с крабовыми палочками и авокадо

1. Редис — источник витамина С и антиоксидантов

Первые весенние овощи богаты витаминами, и редис — один из лучших. В 100 г этого корнеплода содержится до 40% дневной нормы витамина С, который:

  • Борется со свободными радикалами, замедляя старение.
  • Поддерживает выработку коллагена, укрепляя кожу и сосуды.
  • Помогает очищать организм благодаря изотиоцианатам, которые предотвращают развитие опухолей.

Редис лучше употреблять свежим, добавляя в салаты, гарниры или даже сэндвичи. Его можно мариновать или использовать как хрустящий перекус.

2. Авокадо — полезные жиры и длительное насыщение

Авокадо сочетает в себе клетчатку и полезные жиры, что делает его идеальным продуктом для завтрака. Оно богато:

  • Магнием, витаминами B6, C, E и фолиевой кислотой.
  • Калием (в половинке плода — 10% дневной нормы).
  • Антиоксидантами, которые снижают уровень воспалений.

Особенно полезно авокадо для беременных и кормящих женщин. Его можно использовать в гуакамоле, смузи, десертах или просто есть ложкой.

3. Гранат — природный антиоксидант и защита сосудов

Март — время, когда на прилавках появляется гранат из Южного полушария. Этот фрукт насыщен:

  • Витамином С, магнием и фолиевой кислотой.
  • Пуникалагинами — мощными антиоксидантами, предотвращающими воспаления.
  • Веществами, регулирующими состав крови и предотвращающими образование камней в почках.

Лучше всего есть гранат в свежем виде, а не в виде сока, так как в цельном плоде сохраняется больше клетчатки и витаминов.

4. Спаржа — низкокалорийный овощ с высоким содержанием калия

Спаржа помогает снижать кровяное давление и улучшает работу сердца. Она богата:

  • Витаминами A, C и K.
  • Фолиевой кислотой и клетчаткой.
  • Соединениями, которые расширяют сосуды и нормализуют давление.

Свежая или замороженная спаржа одинаково полезна. Её можно запекать с чесноком, отваривать или тушить.

5. Мойва — доступная рыба с высоким содержанием белка

Весной мойва менее жирная, чем осенью, поэтому она идеально подходит для диетического питания. В ней содержатся:

  • Легкоусвояемый белок.
  • Витамины группы B, улучшающие настроение и снижающие стресс.
  • Омега-3 жирные кислоты, очищающие сосуды от "плохого" холестерина.
  • Селен и железо, необходимые для укрепления иммунитета и профилактики анемии.

Мойву удобно готовить целиком: её можно жарить, запекать или тушить в сметанном соусе с чесноком.

Включение этих продуктов в рацион поможет организму легче пережить переходный период весны и получить максимум пользы от сезонных ингредиентов.

Уточнения

Авока́до или Персе́я америка́нская (лат. Persēa americāna), — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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