5 сезонных продуктов, которые принесут максимум пользы в марте

С приходом весны организм требует больше витаминов и полезных веществ. В марте на прилавках появляются свежие сезонные продукты, которые стоит включить в рацион. Они помогут укрепить иммунитет, зарядиться энергией и разнообразить меню.
Первые весенние овощи богаты витаминами, и редис — один из лучших. В 100 г этого корнеплода содержится до 40% дневной нормы витамина С, который:
Редис лучше употреблять свежим, добавляя в салаты, гарниры или даже сэндвичи. Его можно мариновать или использовать как хрустящий перекус.
Авокадо сочетает в себе клетчатку и полезные жиры, что делает его идеальным продуктом для завтрака. Оно богато:
Особенно полезно авокадо для беременных и кормящих женщин. Его можно использовать в гуакамоле, смузи, десертах или просто есть ложкой.
Март — время, когда на прилавках появляется гранат из Южного полушария. Этот фрукт насыщен:
Лучше всего есть гранат в свежем виде, а не в виде сока, так как в цельном плоде сохраняется больше клетчатки и витаминов.
Спаржа помогает снижать кровяное давление и улучшает работу сердца. Она богата:
Свежая или замороженная спаржа одинаково полезна. Её можно запекать с чесноком, отваривать или тушить.
Весной мойва менее жирная, чем осенью, поэтому она идеально подходит для диетического питания. В ней содержатся:
Мойву удобно готовить целиком: её можно жарить, запекать или тушить в сметанном соусе с чесноком.
Включение этих продуктов в рацион поможет организму легче пережить переходный период весны и получить максимум пользы от сезонных ингредиентов.
Авока́до или Персе́я америка́нская (лат. Persēa americāna), — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода.
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