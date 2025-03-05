Заражённые апельсины уже в магазинах: что внутри и можно ли их есть

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

На прилавках Екатеринбурга оказались апельсины, зараженные опасными насекомыми. 10 тонн фруктов прибыли из Египта и, несмотря на выявленный карантинный вредитель, были допущены к продаже. Насколько это безопасно?

Фото: Designed by Freepik by 8photo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Апельсины

Что произошло

По данным пресс-службы Уральского управления Россельхознадзора, лабораторные исследования подтвердили наличие на цитрусовых красной померанцевой щитовки — карантинного вредителя. Этот паразит способен распространяться через посадочный материал, что может угрожать растениям, но не несёт прямой опасности для человека.

Почему заражённые фрукты разрешили продавать

Представители надзорного ведомства пояснили, что продукция не представляет серьёзного риска для потребителей. Достаточно просто тщательно промыть фрукты перед употреблением.

Тем не менее, факт попадания заражённых фруктов на прилавки вызывает вопросы: насколько тщательно контролируется ввоз продукции и можно ли исключить риск распространения вредителя?

Что делать покупателям

Чтобы минимизировать любые возможные риски:

Внимательно осматривайте кожуру перед покупкой.

Обязательно мойте апельсины под горячей водой с мылом или содой.

По возможности очищайте фрукты перед употреблением, не контактируя с кожурой.

Пока специалисты уверяют, что вреда для человека нет, остаётся вопрос: не станет ли это сигналом к более мягкому контролю за импортной продукцией в будущем, сообщает "Царьград".

Уточнения

Апельси́н (лат. Cītrus × sinēnsis) — плодовое дерево; вид рода Цитрус семейства Рутовые, а также плод этого дерева.

