Заражённые апельсины уже в магазинах: что внутри и можно ли их есть

На прилавках Екатеринбурга оказались апельсины, зараженные опасными насекомыми. 10 тонн фруктов прибыли из Египта и, несмотря на выявленный карантинный вредитель, были допущены к продаже. Насколько это безопасно?
По данным пресс-службы Уральского управления Россельхознадзора, лабораторные исследования подтвердили наличие на цитрусовых красной померанцевой щитовки — карантинного вредителя. Этот паразит способен распространяться через посадочный материал, что может угрожать растениям, но не несёт прямой опасности для человека.
Представители надзорного ведомства пояснили, что продукция не представляет серьёзного риска для потребителей. Достаточно просто тщательно промыть фрукты перед употреблением.
Тем не менее, факт попадания заражённых фруктов на прилавки вызывает вопросы: насколько тщательно контролируется ввоз продукции и можно ли исключить риск распространения вредителя?
Чтобы минимизировать любые возможные риски:
Пока специалисты уверяют, что вреда для человека нет, остаётся вопрос: не станет ли это сигналом к более мягкому контролю за импортной продукцией в будущем, сообщает "Царьград".
Апельси́н (лат. Cītrus × sinēnsis) — плодовое дерево; вид рода Цитрус семейства Рутовые, а также плод этого дерева.
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