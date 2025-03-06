Сладкий обман: этот углевод маскируется как безвредный, но опаснее сахара

Вы уверены, что знаете, какие углеводы опасны для сахара в крови? Есть один, который повышает сахар сильнее, чем обычная сахароза. И вероятно, вы его употребляете ежедневно, даже не задумываясь.
Употребление углеводов заставляет организм разлагать их до глюкозы, которая поступает в кровоток. В ответ на это поджелудочная железа вырабатывает инсулин, чтобы помочь клеткам усвоить эту глюкозу.
Если человек страдает диабетом 2-го типа, то либо его организм не вырабатывает достаточно инсулина, либо не может его правильно использовать, что приводит к резким скокам сахара.
Малтодекстрин влияет на сахар в крови сильнее, чем обычный сахар. По глюкозному индексу он стоит в диапазоне 116-136, тогда как глюкоза имеет индекс 100, а сахароза — всего 65.
Углево́ды (глици́ды) — органические вещества, содержащие карбонильную группу и несколько гидроксильных групп.
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