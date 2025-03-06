Каждый из нас хотя бы раз оказывался в ситуации: открываешь холодильник, достаешь упаковку молока и замечаешь, что срок годности истек пару дней назад. Оно выглядит нормально, пахнет тоже, но внутренний голос говорит: "Не рискуй". Насколько действительно важно следовать указанным датам, и какие продукты можно есть даже после окончания срока?
Оказывается, все зависит от химического состава пищи. По словам ученого-пищевика Брайана Куок Ле, некоторые продукты портятся, но остаются безопасными.
"Например, хлеб может зачерстветь, но его все еще можно использовать, например, для сухарей", — объясняет эксперт.
Однако с молочными продуктами и мясом ситуация сложнее: здесь высок риск размножения опасных бактерий.
Чтобы избежать путаницы и ненужных отходов, важно понимать разницу между разными типами сроков годности.
Эта дата означает, что после нее продукт становится небезопасным для употребления. Особенно это касается скоропортящихся продуктов, таких как молочные изделия, мясо, рыба. Если молоко прокисло, оно начнет пахнуть, поменяет текстуру, а на овощах и хлебе появится плесень.
С яйцами ситуация интереснее: по данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), при правильном хранении в холодильнике они могут оставаться свежими до трех недель после истечения срока годности.
Этот срок указывает, до какого дня магазин должен продавать продукт.
"После этой даты товар может оставаться свежим дома еще несколько дней или даже неделю, если хранить его правильно", — говорит шеф-повар Института кулинарного образования, Энн Зиата.
Этот срок не касается безопасности, а лишь указывает на период наилучшего вкуса и текстуры.
"После этой даты еда может стать менее аппетитной, но ее все еще можно есть", — отмечает Зиата.
Например, черствый хлеб идеально подходит для панировки или приготовления начинки.
Маркировка означает, до какого момента продукт следует заморозить, чтобы он оставался в лучшем состоянии. Это важно для мяса и птицы, которые хранятся несколько дней в холодильнике, но до года — в морозильнике.
Срок годности (UBD англ. Use By Date; expiration date) — время хранения продуктов питания и др., в течение которого они остаются безопасными для употребления; может обозначаться датой, когда этот срок истекает (вместе с датой производства).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В Екатеринбурге продают апельсины с карантинным вредителем. Насколько они безопасны, стоит ли их покупать и как правильно обрабатывать перед едой?