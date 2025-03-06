Правда о сроках годности продуктов: вам лгали все это время

3:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Каждый из нас хотя бы раз оказывался в ситуации: открываешь холодильник, достаешь упаковку молока и замечаешь, что срок годности истек пару дней назад. Оно выглядит нормально, пахнет тоже, но внутренний голос говорит: "Не рискуй". Насколько действительно важно следовать указанным датам, и какие продукты можно есть даже после окончания срока?

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Холодильник

Оказывается, все зависит от химического состава пищи. По словам ученого-пищевика Брайана Куок Ле, некоторые продукты портятся, но остаются безопасными.

"Например, хлеб может зачерстветь, но его все еще можно использовать, например, для сухарей", — объясняет эксперт.

Однако с молочными продуктами и мясом ситуация сложнее: здесь высок риск размножения опасных бактерий.

Чтобы избежать путаницы и ненужных отходов, важно понимать разницу между разными типами сроков годности.

Виды маркировки на продуктах

Срок годности (Expiration Date)

Эта дата означает, что после нее продукт становится небезопасным для употребления. Особенно это касается скоропортящихся продуктов, таких как молочные изделия, мясо, рыба. Если молоко прокисло, оно начнет пахнуть, поменяет текстуру, а на овощах и хлебе появится плесень.

С яйцами ситуация интереснее: по данным Министерства сельского хозяйства США (USDA), при правильном хранении в холодильнике они могут оставаться свежими до трех недель после истечения срока годности.

Дата реализации (Sell-By Date)

Этот срок указывает, до какого дня магазин должен продавать продукт.

"После этой даты товар может оставаться свежим дома еще несколько дней или даже неделю, если хранить его правильно", — говорит шеф-повар Института кулинарного образования, Энн Зиата.

Лучше употребить до (Best-By Date)

Этот срок не касается безопасности, а лишь указывает на период наилучшего вкуса и текстуры.

"После этой даты еда может стать менее аппетитной, но ее все еще можно есть", — отмечает Зиата.

Например, черствый хлеб идеально подходит для панировки или приготовления начинки.

Дата заморозки (Freeze-By Date)

Маркировка означает, до какого момента продукт следует заморозить, чтобы он оставался в лучшем состоянии. Это важно для мяса и птицы, которые хранятся несколько дней в холодильнике, но до года — в морозильнике.

Как не выбрасывать еду зря?

Понюхайте и проверьте текстуру : молочные продукты быстро показывают признаки порчи.

: молочные продукты быстро показывают признаки порчи. Используйте яйца по тесту с водой : свежее утонет, испорченное всплывет.

: свежее утонет, испорченное всплывет. Храните мясо правильно : в нижней части холодильника, отдельно от овощей.

: в нижней части холодильника, отдельно от овощей. Замораживайте заранее: если не успеваете съесть продукт, лучше заморозить его до истечения срока.

Уточнения

Срок годности (UBD англ. Use By Date; expiration date) — время хранения продуктов питания и др., в течение которого они остаются безопасными для употребления; может обозначаться датой, когда этот срок истекает (вместе с датой производства).

