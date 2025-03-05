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Ешьте, пока не поздно: 4 фрукта, которых скоро не будет — эксперты раскрывают детали

2:32
Еда

Разрушение природы и изменения климата сильно влияют не только на животных и растения, но и на всемирную продовольственную безопасность. Эксперты по биоразнообразию предупреждают, что в ближайшие годы некоторые фрукты могут полностью исчезнуть из-за таких проблем, как вырубка лесов, занятия одной культурой и изменения климата.

гуава
Фото: freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
гуава

Из-за этих угроз некоторые фрукты уже вымерли в дикой природе, а другие на грани исчезновения. Давайте рассмотрим четыре вида фруктов, которые могут исчезнуть с Земли.

1. Слива Мюррея (Prunus Murrayana)  
Этот редкий фрукт был обнаружен в 1928 году в Техасе, США. Колючий кустарник с белыми мохнатыми листьями приносит небольшие красные плоды. С момента своего открытия о сливе Мюррея известно очень мало, что привело ученых к выводу о ее вероятном исчезновении в дикой природе. Основными угрозами являются вырубка лесов и изменения в окружающей среде.

2. Мадагаскарский банан (Ensete perrieri)  
Этот вид встречается только на западе Мадагаскара и обладает уникальными генетическими качествами для борьбы с панамской болезнью, серьёзной угрозой для банановых культур. Тем не менее, мадагаскарский банан находится под угрозой исчезновения в основном из-за деградации своей естественной среды обитания.

3. Ямайская гуава (Psidium dumetorum)  
Этот фрукт, относящийся к семейству миртовых, произрастает на небольшой территории Ямайки. Хотя когда-то он был распространен, последние подтвержденные записи о его существовании датируются 1976 годом. Уничтожение тропических лесов и отсутствие программ по охране этого вида привели к его фактическому исчезновению, что негативно сказывается на генетическом разнообразии фруктов в регионе.

4. Иудейская финиковая пальма  
Этот вид когда-то широко культивировался вокруг Мёртвого и Галилейского морей в Израиле. Фрукты иудейской финиковой пальмы были важной частью рациона древних цивилизаций. Однако из-за экстремальных климатических условий и нехватки воды вид вымер. Были предприняты попытки возродить иудейскую финиковую пальму из древних семян, но в природе её больше нет, сообщает издание tribunademinas.

Уточнения

Эколо́гия (от др.-греч. οἶκος — жилище (дом), местопребывание и λόγος — учение) — естественная наука (раздел биологии) о взаимодействиях живых организмов (в части определений — также сообществ организмов) между собой и с их средой обитания, об организации и функционировании биосистем различных уровней.
 

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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