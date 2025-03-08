20 минут помешивания — и у вас идеальное ризотто: да, оно того стоит

Ризотто — это не просто рис с морепродуктами, а настоящее кулинарное искусство. Кремовая текстура, насыщенный вкус и нежные креветки делают это блюдо достойным ресторанного уровня. Да, придётся постоять у плиты, но результат того стоит!
Подготовка ингредиентов
Очистите креветки, порежьте их на кусочки. Порей мелко нашинкуйте, пармезан натрите на тёрке.
Приготовление бульона
Доведите до кипения воду или рыбный бульон, слегка подсолите. Оставьте на слабом огне, он понадобится для постепенного добавления в ризотто.
Обжарка риса
На оливковом масле обжарьте порей, добавьте рис и прогрейте его около минуты, пока зёрна не станут полупрозрачными.
Добавление вина
Влейте белое вино и готовьте, помешивая, пока жидкость полностью не выпарится.
Основной процесс готовки
Начните поочерёдно добавлять бульон — по одному половнику, дожидаясь полного впитывания перед следующей порцией. Готовьте около 20 минут, постоянно помешивая. Рис должен остаться al dente - мягким снаружи, но с лёгкой упругостью внутри.
Финальный штрих
Добавьте креветки и пармезан, перемешайте, снимите с огня и подавайте горячим.
Ризотто получилось нежным, с бархатистой текстурой. Креветки добавляют лёгкий морской вкус, а пармезан — насыщенность.
Советы:
Ризо́тто — блюдо итальянской кухни из риса, с мягким, сливочным вкусом. Первое письменное упоминание о нём встречается только в XIX веке.
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