20 минут помешивания — и у вас идеальное ризотто: да, оно того стоит

2:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Ризотто — это не просто рис с морепродуктами, а настоящее кулинарное искусство. Кремовая текстура, насыщенный вкус и нежные креветки делают это блюдо достойным ресторанного уровня. Да, придётся постоять у плиты, но результат того стоит!

Фото: commons.wikimedia.org by Alpha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Ризотто

Что понадобится

Рис для ризотто (арборио, карнароли или виалоне нано) — 150 г

Креветки — 300 г

Белое вино — 150 мл

Пармезан — 50 г

Порей — 1/2 стебля

Оливковое масло — 1 ст. л.

Соль — по вкусу

Как приготовить

Подготовка ингредиентов

Очистите креветки, порежьте их на кусочки. Порей мелко нашинкуйте, пармезан натрите на тёрке. Приготовление бульона

Доведите до кипения воду или рыбный бульон, слегка подсолите. Оставьте на слабом огне, он понадобится для постепенного добавления в ризотто. Обжарка риса

На оливковом масле обжарьте порей, добавьте рис и прогрейте его около минуты, пока зёрна не станут полупрозрачными. Добавление вина

Влейте белое вино и готовьте, помешивая, пока жидкость полностью не выпарится. Основной процесс готовки

Начните поочерёдно добавлять бульон — по одному половнику, дожидаясь полного впитывания перед следующей порцией. Готовьте около 20 минут, постоянно помешивая. Рис должен остаться al dente - мягким снаружи, но с лёгкой упругостью внутри. Финальный штрих

Добавьте креветки и пармезан, перемешайте, снимите с огня и подавайте горячим.

Результат

Ризотто получилось нежным, с бархатистой текстурой. Креветки добавляют лёгкий морской вкус, а пармезан — насыщенность.

Советы:

Чтобы избежать превращения ризотто в кашу, используйте только специальные сорта риса.

Солите осторожно — пармезан уже даёт достаточно соли.

Если хочется пикантности, можно добавить чеснок, петрушку или базилик, но морепродукты хороши и без лишних приправ.

Уточнения

Ризо́тто — блюдо итальянской кухни из риса, с мягким, сливочным вкусом. Первое письменное упоминание о нём встречается только в XIX веке.



