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От сашими до отравления: как популярный деликатес доводит до больницы

1:49
Еда

Жирная рыба, такая как эсколар и масляная рыба, может быть трудно перевариваемой и вызвать серьёзные проблемы с пищеварением. Первые симптомы отравления, такие как острая диарея, могут появиться всего через три часа после употребления. Именно поэтому важно избегать жирной рыбы, особенно в сыром виде.

рыба
Фото: freepik by topntp26, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
рыба

Зимой рыба остается хорошим выбором, но будьте осторожны при покупке. Проблема не только в высоком содержании жира, но и в восках, которые пищеварительная система человека не в состоянии переваривать. Из-за этого около 20% людей, употребляющих такую рыбу, сталкиваются с пищевым отравлением. В некоторых странах, таких как Италия, продажа таких рыб запрещена из-за их потенциальной опасности.

Симптомы отравления могут проявиться в течение трёх часов после потребления жирной рыбы. Первым признаком является острая длительная диарея, что требует восполнения жидкости в организме. Помните, что такая диарея может быть опасна, особенно для пожилых людей. Позже могут появиться головокружение, головные боли, отёк языка и сыпь.

Тем не менее, эта рыба имеет свою ценность в кулинарии, особенно в Японии, где ее иногда подают в виде сашими, несмотря на то что в некоторых странах продажа таких видов регулируется. Обычно жирная рыба характеризуется лёгким и нежным мясом, подходящим для жарки, запекания или гриля.

Если вы все же решите попробовать жирную рыбу, старайтесь избегать её употребления в сыром виде. Помните, что безопасность важнее вкуса, и лучше ограничить потребление жирной рыбы для сохранения здоровья.

Уточнения

Отравле́ние — расстройство жизнедеятельности организма, возникшее вследствие попадания в организм яда или токсина, а также действие, вызвавшее такое заболевание (например, убийство или самоубийство с помощью яда).
 

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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