Чай — это не просто кипяток и пакетик: как заваривать правильно

2:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Чёрный чай может быть не просто бодрящим напитком, а настоящим гастрономическим удовольствием. Главное — соблюдать несколько простых правил.

Фото: freepik.com is licensed under public domain черный чай

1. Выбираем хорошую воду

Вода — это 99% чая, поэтому её качество имеет решающее значение. Лучше использовать фильтрованную или бутилированную воду с умеренной минерализацией (60-250 мг/л). Вода не должна быть жёсткой или иметь посторонний вкус.

2. Выбираем правильный чай

Чем крупнее листочки, тем лучше. Крупнолистовой чай раскрывает вкус медленно, но богаче и глубже.

Свежесть важна! Чай теряет аромат уже через год, поэтому лучше выбирать свежий урожай.

Чистые сорта вместо купажей. Если хотите почувствовать настоящие оттенки вкуса, попробуйте ассам, дянь хун, дарджилинг.

3. Выбираем удобный чайник

Чтобы чай раскрылся, листочкам нужно место. Лучше использовать чайники без встроенных ситечек.

Для больших компаний — стеклянный заварник.

Для индивидуального чаепития — керамический или фарфоровый чайник.

Френч-пресс — удобный вариант, если под рукой нет классического заварника.

4. Соблюдаем правильную технологию заваривания

Температура воды — около 95°C, но не кипяток. Если чайник не имеет термометра, просто дайте воде постоять 1 минуту после закипания.

Обдайте чайник кипятком перед завариванием, чтобы согреть его.

Не жалейте заварки: 1 чайная ложка на 200 мл воды.

Время настаивания — 3-5 минут.

Некоторые сорта чая можно заваривать повторно, но делать это нужно сразу, а не оставлять заварку с утра до вечера.

Что добавить в чай, чтобы сделать его особенным

Чай с молоком — добавьте немного тёплого молока, но не переборщите, чтобы не заглушить вкус.

Чай с лимоном и имбирём — натрите немного корня имбиря, заварите с чаем, добавьте лимон и мёд.

Чай с травами — замените половину заварки на мяту, ромашку, чабрец или шалфей.

Чай с ягодами и фруктами — добавьте сушёные яблоки, малину, шиповник или смородину.

Чай с коньяком — для согревающего эффекта можно добавить 1 ст. л. коньяка, рома или травяного бальзама.