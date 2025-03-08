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Вся семья сбежится на запах: как приготовить идеальные синнабоны

2:07
Еда

Синнабоны — это не просто булочки с корицей, а настоящее удовольствие! Они мягкие, воздушные, с нежной корочкой и ароматной начинкой. А сливочный крем добавляет особую кисло-сладкую нотку. Да, на приготовление уходит время, но результат точно стоит каждой минуты ожидания!

синнабоны
Фото: freepik
синнабоны

Что понадобится

Для теста:

  • Молоко — 1 стакан
  • Сухие дрожжи — 2 ½ ч. л.
  • Яйца — 2 шт.
  • Растопленное сливочное масло — 50 г
  • Сахар — ½ стакана
  • Мука — 4 ½ стакана

Для начинки:

  • Сливочное масло — 100 г
  • Сахар — ½ стакана
  • Корица — 3 ч. л.

Для крема:

  • Творожный сыр — 150 г
  • Сахар — 1–2 ст. л.
  • Молоко — 2–3 ст. л.

Как приготовить

  1. Готовим тесто
    В тёплое (но не горячее!) молоко всыпать дрожжи, оставить на 5 минут. Добавить сахар, масло и яйца, перемешать. Постепенно ввести муку и замесить тесто — оно должно стать мягким и перестать липнуть. Оставить под полотенцем в тёплом месте на 1 час.

  2. Делаем начинку
    Размягчённое сливочное масло смешать с сахаром и корицей.

  3. Формируем булочки
    Тесто раскатать в пласт толщиной 1 см, равномерно смазать начинкой. Свернуть в рулет и нарезать на кусочки по 3 см. Выложить на противень, накрыть полотенцем и оставить ещё на 30 минут.

  4. Выпекаем
    Разогреть духовку до 180°C и запекать булочки 20–30 минут до румяной корочки.

  5. Готовим крем
    Смешать творожный сыр, сахар и молоко. Смазать тёплые булочки.

Каков результат

Булочки получаются мягкими, воздушными и ароматными. Сладкая начинка с корицей идеально сочетается с нежным сливочным кремом. Если хочется послаще — просто добавьте больше сахара в крем.

Уточнения

Cinnabon  — международная сеть закусочных кафе-пекарен, где основными блюдами являются булочки с корицей, сливочным сыром и кексы. Сеть имеет более 1100 кафе-пекарен по всему миру. Представлена в более 60 странах. Частично развивается по принципу франшизы.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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