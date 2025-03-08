Вся семья сбежится на запах: как приготовить идеальные синнабоны

Синнабоны — это не просто булочки с корицей, а настоящее удовольствие! Они мягкие, воздушные, с нежной корочкой и ароматной начинкой. А сливочный крем добавляет особую кисло-сладкую нотку. Да, на приготовление уходит время, но результат точно стоит каждой минуты ожидания!
Готовим тесто
В тёплое (но не горячее!) молоко всыпать дрожжи, оставить на 5 минут. Добавить сахар, масло и яйца, перемешать. Постепенно ввести муку и замесить тесто — оно должно стать мягким и перестать липнуть. Оставить под полотенцем в тёплом месте на 1 час.
Делаем начинку
Размягчённое сливочное масло смешать с сахаром и корицей.
Формируем булочки
Тесто раскатать в пласт толщиной 1 см, равномерно смазать начинкой. Свернуть в рулет и нарезать на кусочки по 3 см. Выложить на противень, накрыть полотенцем и оставить ещё на 30 минут.
Выпекаем
Разогреть духовку до 180°C и запекать булочки 20–30 минут до румяной корочки.
Готовим крем
Смешать творожный сыр, сахар и молоко. Смазать тёплые булочки.
Булочки получаются мягкими, воздушными и ароматными. Сладкая начинка с корицей идеально сочетается с нежным сливочным кремом. Если хочется послаще — просто добавьте больше сахара в крем.
Cinnabon — международная сеть закусочных кафе-пекарен, где основными блюдами являются булочки с корицей, сливочным сыром и кексы. Сеть имеет более 1100 кафе-пекарен по всему миру. Представлена в более 60 странах. Частично развивается по принципу франшизы.
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