Вся семья сбежится на запах: как приготовить идеальные синнабоны

2:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Синнабоны — это не просто булочки с корицей, а настоящее удовольствие! Они мягкие, воздушные, с нежной корочкой и ароматной начинкой. А сливочный крем добавляет особую кисло-сладкую нотку. Да, на приготовление уходит время, но результат точно стоит каждой минуты ожидания!

Фото: freepik синнабоны

Что понадобится

Для теста:

Молоко — 1 стакан

Сухие дрожжи — 2 ½ ч. л.

Яйца — 2 шт.

Растопленное сливочное масло — 50 г

Сахар — ½ стакана

Мука — 4 ½ стакана

Для начинки:

Сливочное масло — 100 г

Сахар — ½ стакана

Корица — 3 ч. л.

Для крема:

Творожный сыр — 150 г

Сахар — 1–2 ст. л.

Молоко — 2–3 ст. л.

Как приготовить

Готовим тесто

В тёплое (но не горячее!) молоко всыпать дрожжи, оставить на 5 минут. Добавить сахар, масло и яйца, перемешать. Постепенно ввести муку и замесить тесто — оно должно стать мягким и перестать липнуть. Оставить под полотенцем в тёплом месте на 1 час. Делаем начинку

Размягчённое сливочное масло смешать с сахаром и корицей. Формируем булочки

Тесто раскатать в пласт толщиной 1 см, равномерно смазать начинкой. Свернуть в рулет и нарезать на кусочки по 3 см. Выложить на противень, накрыть полотенцем и оставить ещё на 30 минут. Выпекаем

Разогреть духовку до 180°C и запекать булочки 20–30 минут до румяной корочки. Готовим крем

Смешать творожный сыр, сахар и молоко. Смазать тёплые булочки.

Каков результат

Булочки получаются мягкими, воздушными и ароматными. Сладкая начинка с корицей идеально сочетается с нежным сливочным кремом. Если хочется послаще — просто добавьте больше сахара в крем.

Уточнения

Cinnabon — международная сеть закусочных кафе-пекарен, где основными блюдами являются булочки с корицей, сливочным сыром и кексы. Сеть имеет более 1100 кафе-пекарен по всему миру. Представлена в более 60 странах. Частично развивается по принципу франшизы.



