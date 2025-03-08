Шашлык, который можно есть даже без зубов: проверенный рецепт

Идеальный шашлык начинается с правильного выбора мяса. Самый простой вариант — свинина (шея или корейка на кости). Курица также подходит для шашлыка, но филе готовится быстрее, чем бёдрышки или ножки. Говядина и баранина требуют особого подхода: лучше выбирать вырезку, рёбрышки, корейку или лопатку.
Важно! Замороженное мясо для шашлыка не подходит — при разморозке оно теряет сок, из-за чего становится жёстким.
Перед маринованием мясо лучше промыть в воде с небольшим количеством уксуса (1 ст. л. на литр) — это уберёт бактерии, но не повредит структуру волокон.
Шашлык получится сочным, если куски будут одинакового размера (примерно 4-5 см в длину). Плёнки лучше удалить — при жарке они стягиваются и деформируют мясо. Небольшие прослойки жира оставлять стоит: они сохраняют сочность.
1. Уксус — под запретом!
Старый способ с уксусом делает мясо жёстким. Лучше использовать минеральную воду, йогурт, кефир, лимонный или томатный сок, а также натёртый лук.
2. Лук не просто для аромата
Лук нужно натереть на тёрке или измельчить в блендере, чтобы он дал сок. Именно он делает мясо нежным.
3. Специи — в меру
Главное правило — не забивать вкус мяса. Достаточно соли, чёрного перца, чеснока, паприки, итальянских трав или хмели-сунели.
Если мясо жёсткое, лучше оставить его в маринаде на ночь.
1. Универсальный (с луком)
2. Для курицы (на йогурте)
3. Острый (на томатном соке)
4. С минеральной водой
Не существует одного "правильного" маринада — всё зависит от мяса и ваших вкусов. Главное — не переборщить со специями, чтобы не заглушить вкус. С хорошим маринадом шашлык получится мягким, сочным и ароматным.
Шашлы́к — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя; при этом возможно применение маринада, от простейших специй (соль, чёрный перец, уксус) до сложных многокомпонентных составов, требующих особого приготовления.
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