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Шашлык, который можно есть даже без зубов: проверенный рецепт

2:52
Еда

Идеальный шашлык начинается с правильного выбора мяса. Самый простой вариант — свинина (шея или корейка на кости). Курица также подходит для шашлыка, но филе готовится быстрее, чем бёдрышки или ножки. Говядина и баранина требуют особого подхода: лучше выбирать вырезку, рёбрышки, корейку или лопатку.

Шашлык из курицы
Фото: flickr.com by Premus, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Шашлык из курицы

Важно! Замороженное мясо для шашлыка не подходит — при разморозке оно теряет сок, из-за чего становится жёстким.

Перед маринованием мясо лучше промыть в воде с небольшим количеством уксуса (1 ст. л. на литр) — это уберёт бактерии, но не повредит структуру волокон.

Как правильно нарезать мясо?

Шашлык получится сочным, если куски будут одинакового размера (примерно 4-5 см в длину). Плёнки лучше удалить — при жарке они стягиваются и деформируют мясо. Небольшие прослойки жира оставлять стоит: они сохраняют сочность.

Что нужно знать о маринаде

1. Уксус — под запретом!
Старый способ с уксусом делает мясо жёстким. Лучше использовать минеральную воду, йогурт, кефир, лимонный или томатный сок, а также натёртый лук.

2. Лук не просто для аромата
Лук нужно натереть на тёрке или измельчить в блендере, чтобы он дал сок. Именно он делает мясо нежным.

3. Специи — в меру
Главное правило — не забивать вкус мяса. Достаточно соли, чёрного перца, чеснока, паприки, итальянских трав или хмели-сунели.

Сколько мариновать мясо

  • Курица — 2 часа
  • Свинина — 4 часа
  • Говядина и баранина — минимум 6 часов

Если мясо жёсткое, лучше оставить его в маринаде на ночь.

Лучшие рецепты маринада

1. Универсальный (с луком)

  • 2 кг мяса
  • 5-6 луковиц (натереть)
  • 1 ч. л. перца
  • Соль по вкусу

2. Для курицы (на йогурте)

  • 2 кг курицы
  • 2 луковицы
  • 500 мл натурального йогурта
  • 1 ст. л. карри
  • Соль

3. Острый (на томатном соке)

  • 2 кг мяса
  • 2 луковицы
  • 1 л томатного сока
  • 1 ч. л. острого перца
  • Соль

4. С минеральной водой

  • 2 кг мяса
  • 2 луковицы
  • 1 л газированной минералки
  • 1 ч. л. перца
  • Соль

Не существует одного "правильного" маринада — всё зависит от мяса и ваших вкусов. Главное — не переборщить со специями, чтобы не заглушить вкус. С хорошим маринадом шашлык получится мягким, сочным и ароматным.

Уточнения

Шашлы́к — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя; при этом возможно применение маринада, от простейших специй (соль, чёрный перец, уксус) до сложных многокомпонентных составов, требующих особого приготовления.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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