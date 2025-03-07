Салат, который влюбляет с первого кусочка: готовится за 15 минут

Этот салат — идеальное сочетание сладости, нежности и свежести. Он готовится всего за 15 минут, но удивляет насыщенным вкусом. Персики добавляют сладкую нотку, моцарелла делает текстуру нежной, а медово-лимонная заправка придаёт лёгкую пикантность. Такой вариант подойдёт как лёгкий ужин или оригинальная закуска для гостей.
Подготовка ингредиентов
Вымойте и обсушите листья салата, затем порвите их руками. Персики нарежьте тонкими дольками, а моцареллу — кружочками.
Сборка салата
Выложите листья салата на плоское блюдо, сверху разложите ломтики персика и кружочки моцареллы.
Приготовление заправки
В небольшой миске смешайте мёд, растительное масло и лимонный сок. Добавьте сушёный базилик и хорошо размешайте.
Финальный штрих
Полейте салат заправкой и подавайте сразу, пока ингредиенты максимально свежие и ароматные.
Этот салат вызвал разные эмоции: кто-то оценил его необычность, а кто-то предпочёл бы классику, например, капрезе с томатами. Однако сочетание сладкого персика, сливочной моцареллы и пикантной заправки делает блюдо по-настоящему летним и освежающим.
Моцаре́лла моццаре́лла (ит. mozzarella) — молодой сыр итальянского происхождения, родом из региона Кампания, один из наиболее известных видов вытяжного сыра (паста филата).
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