Салат, который влюбляет с первого кусочка: готовится за 15 минут

1:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот салат — идеальное сочетание сладости, нежности и свежести. Он готовится всего за 15 минут, но удивляет насыщенным вкусом. Персики добавляют сладкую нотку, моцарелла делает текстуру нежной, а медово-лимонная заправка придаёт лёгкую пикантность. Такой вариант подойдёт как лёгкий ужин или оригинальная закуска для гостей.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain заправка для салата

Что понадобится?

Персики — 2 шт.

Моцарелла — 125 г (1 пачка)

Листья салата — большая горсть

Мёд — 1 ч. л.

Растительное масло — 1 ст. л.

Лимонный сок — 1-2 ч. л.

Базилик (сушёный) — 1/2 ч. л.

Как приготовить

Подготовка ингредиентов

Вымойте и обсушите листья салата, затем порвите их руками. Персики нарежьте тонкими дольками, а моцареллу — кружочками. Сборка салата

Выложите листья салата на плоское блюдо, сверху разложите ломтики персика и кружочки моцареллы. Приготовление заправки

В небольшой миске смешайте мёд, растительное масло и лимонный сок. Добавьте сушёный базилик и хорошо размешайте. Финальный штрих

Полейте салат заправкой и подавайте сразу, пока ингредиенты максимально свежие и ароматные.

Каков результат

Этот салат вызвал разные эмоции: кто-то оценил его необычность, а кто-то предпочёл бы классику, например, капрезе с томатами. Однако сочетание сладкого персика, сливочной моцареллы и пикантной заправки делает блюдо по-настоящему летним и освежающим.

Уточнения

Моцаре́лла моццаре́лла (ит. mozzarella) — молодой сыр итальянского происхождения, родом из региона Кампания, один из наиболее известных видов вытяжного сыра (паста филата).

