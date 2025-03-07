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Салат, который влюбляет с первого кусочка: готовится за 15 минут

1:43
Еда

Этот салат — идеальное сочетание сладости, нежности и свежести. Он готовится всего за 15 минут, но удивляет насыщенным вкусом. Персики добавляют сладкую нотку, моцарелла делает текстуру нежной, а медово-лимонная заправка придаёт лёгкую пикантность. Такой вариант подойдёт как лёгкий ужин или оригинальная закуска для гостей.

заправка для салата
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
заправка для салата

Что понадобится?

  • Персики — 2 шт.
  • Моцарелла — 125 г (1 пачка)
  • Листья салата — большая горсть
  • Мёд — 1 ч. л.
  • Растительное масло — 1 ст. л.
  • Лимонный сок — 1-2 ч. л.
  • Базилик (сушёный) — 1/2 ч. л.

Как приготовить

  1. Подготовка ингредиентов
    Вымойте и обсушите листья салата, затем порвите их руками. Персики нарежьте тонкими дольками, а моцареллу — кружочками.

  2. Сборка салата
    Выложите листья салата на плоское блюдо, сверху разложите ломтики персика и кружочки моцареллы.

  3. Приготовление заправки
    В небольшой миске смешайте мёд, растительное масло и лимонный сок. Добавьте сушёный базилик и хорошо размешайте.

  4. Финальный штрих
    Полейте салат заправкой и подавайте сразу, пока ингредиенты максимально свежие и ароматные.

Каков результат

Этот салат вызвал разные эмоции: кто-то оценил его необычность, а кто-то предпочёл бы классику, например, капрезе с томатами. Однако сочетание сладкого персика, сливочной моцареллы и пикантной заправки делает блюдо по-настоящему летним и освежающим.

Уточнения

Моцаре́лла моццаре́лла (ит. mozzarella) — молодой сыр итальянского происхождения, родом из региона Кампания, один из наиболее известных видов вытяжного сыра (паста филата). 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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