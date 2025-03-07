Кексики из лаваша — выпечка для тех, кто не любит возиться с тестом

Кексики из лаваша — популярный рецепт, который активно набирает популярность в соцсетях. Они готовятся всего за 30 минут, не требуют сложных ингредиентов и отлично подходят для завтрака или перекуса.
Подготовка лаваша
Сложите листы лаваша друг на друга и сверните в плотную трубочку. Острым ножом или ножницами нарежьте на кусочки высотой 2-3 см. Разложите их в формы для кексов, предварительно смазанные маслом.
Приготовление заливки
В глубокой миске смешайте яйца, молоко и соль. Взбейте венчиком до однородности. Разлейте смесь по формам, чтобы она равномерно пропитала лаваш.
Добавление начинки
Нарежьте болгарский перец небольшими кусочками и разложите сверху на кексики. Посыпьте базиликом.
Выпекание
Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут. Кексики должны подрумяниться сверху, а начинка — схватиться.
Готовые кексики получаются с хрустящей золотистой корочкой, а внутри — мягкие и нежные. Болгарский перец придаёт им лёгкую сладость, а базилик — приятную пикантность. Однако есть нюанс: даже при хорошем смазывании формы кексики могут немного прилипать, поэтому их лучше аккуратно доставать с помощью ножа.
Лава́ш — пресный белый хлеб в виде тонкой лепёшки из пшеничной муки, распространённый преимущественно у народов Кавказа, Балкан, и Среднего Востока.
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