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Кексики из лаваша — выпечка для тех, кто не любит возиться с тестом

1:45
Еда

Кексики из лаваша — популярный рецепт, который активно набирает популярность в соцсетях. Они готовятся всего за 30 минут, не требуют сложных ингредиентов и отлично подходят для завтрака или перекуса.

Маффины
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Маффины

Что понадобится

  • Круглый тонкий лаваш - 2-3 листа
  • Яйца - 3 шт.
  • Молоко - 200 мл
  • Болгарский перец - 1/2 шт.
  • Базилик - 1/3 ч. л.
  • Соль - по вкусу
  • Растительное масло - для смазывания формы

Как приготовить

  1. Подготовка лаваша
    Сложите листы лаваша друг на друга и сверните в плотную трубочку. Острым ножом или ножницами нарежьте на кусочки высотой 2-3 см. Разложите их в формы для кексов, предварительно смазанные маслом.

  2. Приготовление заливки
    В глубокой миске смешайте яйца, молоко и соль. Взбейте венчиком до однородности. Разлейте смесь по формам, чтобы она равномерно пропитала лаваш.

  3. Добавление начинки
    Нарежьте болгарский перец небольшими кусочками и разложите сверху на кексики. Посыпьте базиликом.

  4. Выпекание
    Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут. Кексики должны подрумяниться сверху, а начинка — схватиться.

Каков результат

Готовые кексики получаются с хрустящей золотистой корочкой, а внутри — мягкие и нежные. Болгарский перец придаёт им лёгкую сладость, а базилик — приятную пикантность. Однако есть нюанс: даже при хорошем смазывании формы кексики могут немного прилипать, поэтому их лучше аккуратно доставать с помощью ножа.

Уточнения

Лава́ш — пресный белый хлеб в виде тонкой лепёшки из пшеничной муки, распространённый преимущественно у народов Кавказа, Балкан, и Среднего Востока.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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