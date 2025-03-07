Кексики из лаваша — выпечка для тех, кто не любит возиться с тестом

1:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Кексики из лаваша — популярный рецепт, который активно набирает популярность в соцсетях. Они готовятся всего за 30 минут, не требуют сложных ингредиентов и отлично подходят для завтрака или перекуса.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Маффины

Что понадобится

Круглый тонкий лаваш - 2-3 листа

Яйца - 3 шт.

Молоко - 200 мл

Болгарский перец - 1/2 шт.

Базилик - 1/3 ч. л.

Соль - по вкусу

Растительное масло - для смазывания формы

Как приготовить

Подготовка лаваша

Сложите листы лаваша друг на друга и сверните в плотную трубочку. Острым ножом или ножницами нарежьте на кусочки высотой 2-3 см. Разложите их в формы для кексов, предварительно смазанные маслом. Приготовление заливки

В глубокой миске смешайте яйца, молоко и соль. Взбейте венчиком до однородности. Разлейте смесь по формам, чтобы она равномерно пропитала лаваш. Добавление начинки

Нарежьте болгарский перец небольшими кусочками и разложите сверху на кексики. Посыпьте базиликом. Выпекание

Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут. Кексики должны подрумяниться сверху, а начинка — схватиться.

Каков результат

Готовые кексики получаются с хрустящей золотистой корочкой, а внутри — мягкие и нежные. Болгарский перец придаёт им лёгкую сладость, а базилик — приятную пикантность. Однако есть нюанс: даже при хорошем смазывании формы кексики могут немного прилипать, поэтому их лучше аккуратно доставать с помощью ножа.

Уточнения

Лава́ш — пресный белый хлеб в виде тонкой лепёшки из пшеничной муки, распространённый преимущественно у народов Кавказа, Балкан, и Среднего Востока.



