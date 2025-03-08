Этот сливочный грибной суп — объятие в тарелке: нежный, сливочный, согревающий

Не знаете, что приготовить на обед? Попробуйте нежный и ароматный крем-суп из шампиньонов! Это блюдо порадует насыщенным вкусом, бархатистой текстурой и лёгкостью в приготовлении. Вам не понадобится куча экзотических ингредиентов или сложных техник — всё просто и быстро!
Фото: commons.wikimedia.org by French Recipes, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Крем-суп из грибов
Что понадобится (на 5 порций):
Шампиньоны — 500 г
Лук репчатый — 2 шт.
Чеснок — 2 зубчика
Тимьян — щепотка
Сливки 25% — 200 мл
Молоко — 100 мл
Масло оливковое — 2 ст. л.
Сухарики — для подачи
Руккола — для украшения
Как приготовить грибной крем-суп
Подготовка овощей. Лук нарежьте, чеснок слегка раздавите плоской стороной ножа, чтобы он отдал больше аромата.
Обжарка. Разогрейте сковороду, влейте оливковое масло, добавьте чеснок. Прогрейте несколько минут, затем уберите его — он уже отдал весь свой вкус.
Грибы. Шампиньоны нарежьте удобным способом (ломтиками или четвертинками) и отправьте в сковороду. Обжаривайте, пока они не станут золотистыми.
Добавление лука. Когда грибы подрумянятся, закиньте нарезанный лук. Посолите, добавьте щепотку тимьяна и продолжайте жарить до мягкости.
Смешивание. Переложите грибную смесь в блендер, влейте сливки и молоко, измельчите до однородности. Если хочется более жидкий суп — добавьте ещё молока.
Подача. Разлейте крем-суп по тарелкам, сверху украсьте хрустящими сухариками и свежей рукколой.
Теперь осталось только насладиться этим уютным, согревающим блюдом!
Уточнения
Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости. Жидкую часть супа называют основой, плотную — гарниром.