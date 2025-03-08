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Этот сливочный грибной суп — объятие в тарелке: нежный, сливочный, согревающий

1:48
Еда

Не знаете, что приготовить на обед? Попробуйте нежный и ароматный крем-суп из шампиньонов! Это блюдо порадует насыщенным вкусом, бархатистой текстурой и лёгкостью в приготовлении. Вам не понадобится куча экзотических ингредиентов или сложных техник — всё просто и быстро!

Крем-суп из грибов
Фото: commons.wikimedia.org by French Recipes, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Крем-суп из грибов

Что понадобится (на 5 порций):

  • Шампиньоны — 500 г
  • Лук репчатый — 2 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Тимьян — щепотка
  • Сливки 25% — 200 мл
  • Молоко — 100 мл
  • Масло оливковое — 2 ст. л.
  • Сухарики — для подачи
  • Руккола — для украшения

Как приготовить грибной крем-суп

  1. Подготовка овощей. Лук нарежьте, чеснок слегка раздавите плоской стороной ножа, чтобы он отдал больше аромата.
  2. Обжарка. Разогрейте сковороду, влейте оливковое масло, добавьте чеснок. Прогрейте несколько минут, затем уберите его — он уже отдал весь свой вкус.
  3. Грибы. Шампиньоны нарежьте удобным способом (ломтиками или четвертинками) и отправьте в сковороду. Обжаривайте, пока они не станут золотистыми.
  4. Добавление лука. Когда грибы подрумянятся, закиньте нарезанный лук. Посолите, добавьте щепотку тимьяна и продолжайте жарить до мягкости.
  5. Смешивание. Переложите грибную смесь в блендер, влейте сливки и молоко, измельчите до однородности. Если хочется более жидкий суп — добавьте ещё молока.
  6. Подача. Разлейте крем-суп по тарелкам, сверху украсьте хрустящими сухариками и свежей рукколой.

Теперь осталось только насладиться этим уютным, согревающим блюдом!

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости. Жидкую часть супа называют основой, плотную — гарниром.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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