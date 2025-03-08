Этот сливочный грибной суп — объятие в тарелке: нежный, сливочный, согревающий

1:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Не знаете, что приготовить на обед? Попробуйте нежный и ароматный крем-суп из шампиньонов! Это блюдо порадует насыщенным вкусом, бархатистой текстурой и лёгкостью в приготовлении. Вам не понадобится куча экзотических ингредиентов или сложных техник — всё просто и быстро!

Фото: commons.wikimedia.org by French Recipes, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Крем-суп из грибов

Что понадобится (на 5 порций):

Шампиньоны — 500 г

Лук репчатый — 2 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Тимьян — щепотка

Сливки 25% — 200 мл

Молоко — 100 мл

Масло оливковое — 2 ст. л.

Сухарики — для подачи

Руккола — для украшения

Как приготовить грибной крем-суп

Подготовка овощей. Лук нарежьте, чеснок слегка раздавите плоской стороной ножа, чтобы он отдал больше аромата. Обжарка. Разогрейте сковороду, влейте оливковое масло, добавьте чеснок. Прогрейте несколько минут, затем уберите его — он уже отдал весь свой вкус. Грибы. Шампиньоны нарежьте удобным способом (ломтиками или четвертинками) и отправьте в сковороду. Обжаривайте, пока они не станут золотистыми. Добавление лука. Когда грибы подрумянятся, закиньте нарезанный лук. Посолите, добавьте щепотку тимьяна и продолжайте жарить до мягкости. Смешивание. Переложите грибную смесь в блендер, влейте сливки и молоко, измельчите до однородности. Если хочется более жидкий суп — добавьте ещё молока. Подача. Разлейте крем-суп по тарелкам, сверху украсьте хрустящими сухариками и свежей рукколой.

Теперь осталось только насладиться этим уютным, согревающим блюдом!

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости. Жидкую часть супа называют основой, плотную — гарниром.

