Три простых и дешевых шага к райскому наслаждению: кокос, сгущёнка, шоколад

1:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите побаловать себя чем-то по-настоящему вкусным и при этом простым в приготовлении? Домашние конфеты "Баунти" — это рай для сладкоежек! Вам понадобится всего три ингредиента и несколько минут, чтобы создать этот невероятный десерт.

Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кокосовые конфеты

Что нужно (на 14 порций):

Кокосовая стружка — 300 г

Сгущенное молоко — 220 г

Молочный шоколад — 200 г

Как приготовить домашний "Баунти"

1. Подготовка ингредиентов

Смешиваем кокосовую стружку со сгущенным молоком, добавляя его постепенно, чтобы масса получилась густой, пластичной и не растекалась.

2. Формируем конфеты

Из полученной массы лепим конфеты. Чаще всего это батончики, но можно сделать и круглые шарики — всё зависит от вашего вкуса. Заготовки выкладываем на пергамент или пленку и отправляем в морозилку на 20-30 минут.

3. Готовим глазурь

Растапливаем молочный шоколад на водяной бане или в микроволновке (по 15-20 секунд с перемешиванием). В итоге должна получиться глянцевая, однородная глазурь.

4. Окунаем в шоколад

Достаём охлаждённые конфеты и обмакиваем их в шоколадной глазури с помощью вилки. Затем выкладываем их обратно на пергамент.

5. Даем застыть

Отправляем конфеты в холодильник или морозилку, чтобы шоколад полностью застыл.

6. Наслаждаемся!

Когда глазурь затвердеет, конфеты готовы! Разламываем, пробуем — вкус как у настоящего "Баунти", а даже лучше!

Уточнения

Коко́совая па́льма (лат. Cócos nucífera) — растение семейства Пальмовые (Арековые); единственный вид рода Cocos.

