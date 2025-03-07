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Три простых и дешевых шага к райскому наслаждению: кокос, сгущёнка, шоколад

1:44
Еда

Хотите побаловать себя чем-то по-настоящему вкусным и при этом простым в приготовлении? Домашние конфеты "Баунти" — это рай для сладкоежек! Вам понадобится всего три ингредиента и несколько минут, чтобы создать этот невероятный десерт.

Кокосовые конфеты
Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кокосовые конфеты

Что нужно (на 14 порций):

  • Кокосовая стружка — 300 г
  • Сгущенное молоко — 220 г
  • Молочный шоколад — 200 г

Как приготовить домашний "Баунти"

1. Подготовка ингредиентов

Смешиваем кокосовую стружку со сгущенным молоком, добавляя его постепенно, чтобы масса получилась густой, пластичной и не растекалась.

2. Формируем конфеты

Из полученной массы лепим конфеты. Чаще всего это батончики, но можно сделать и круглые шарики — всё зависит от вашего вкуса. Заготовки выкладываем на пергамент или пленку и отправляем в морозилку на 20-30 минут.

3. Готовим глазурь

Растапливаем молочный шоколад на водяной бане или в микроволновке (по 15-20 секунд с перемешиванием). В итоге должна получиться глянцевая, однородная глазурь.

4. Окунаем в шоколад

Достаём охлаждённые конфеты и обмакиваем их в шоколадной глазури с помощью вилки. Затем выкладываем их обратно на пергамент.

5. Даем застыть

Отправляем конфеты в холодильник или морозилку, чтобы шоколад полностью застыл.

6. Наслаждаемся!

Когда глазурь затвердеет, конфеты готовы! Разламываем, пробуем — вкус как у настоящего "Баунти", а даже лучше!

Уточнения

Коко́совая па́льма (лат. Cócos nucífera) — растение семейства Пальмовые (Арековые); единственный вид рода Cocos.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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