Три простых и дешевых шага к райскому наслаждению: кокос, сгущёнка, шоколад

Хотите побаловать себя чем-то по-настоящему вкусным и при этом простым в приготовлении? Домашние конфеты "Баунти" — это рай для сладкоежек! Вам понадобится всего три ингредиента и несколько минут, чтобы создать этот невероятный десерт.
Смешиваем кокосовую стружку со сгущенным молоком, добавляя его постепенно, чтобы масса получилась густой, пластичной и не растекалась.
Из полученной массы лепим конфеты. Чаще всего это батончики, но можно сделать и круглые шарики — всё зависит от вашего вкуса. Заготовки выкладываем на пергамент или пленку и отправляем в морозилку на 20-30 минут.
Растапливаем молочный шоколад на водяной бане или в микроволновке (по 15-20 секунд с перемешиванием). В итоге должна получиться глянцевая, однородная глазурь.
Достаём охлаждённые конфеты и обмакиваем их в шоколадной глазури с помощью вилки. Затем выкладываем их обратно на пергамент.
Отправляем конфеты в холодильник или морозилку, чтобы шоколад полностью застыл.
Когда глазурь затвердеет, конфеты готовы! Разламываем, пробуем — вкус как у настоящего "Баунти", а даже лучше!
Коко́совая па́льма (лат. Cócos nucífera) — растение семейства Пальмовые (Арековые); единственный вид рода Cocos.
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