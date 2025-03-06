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Мясо, которое раньше было популярным, теперь незаслуженно забыто — пересмотрите своё отношение

2:01
Еда

Мясо остаётся важной частью рациона многих людей. Свиная вырезка и курица пользуются спросом, а вот субпродукты часто игнорируются. Это ошибка, ведь они содержат множество ценных питательных веществ. Почему стоит пересмотреть своё отношение к этому доступному и полезному продукту?

Гуляш
Фото: commons.wikimedia.org by Marekjochec, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гуляш

Субпродукты: незаслуженно забытые или недооценённые?

В прошлом, когда выбор продуктов был ограничен, люди умели находить способы разнообразить свой рацион. Субпродукты тогда были популярным и доступным источником белка и железа. Со временем, с улучшением материального положения, их место в меню заняли другие продукты. Однако сейчас самое время вспомнить о пользе субпродуктов и вернуть их в свой рацион. Они не только полезны, но и экономичны, напоминает чешское издание Gurmeteka.

Почему субпродукты стоит включить в меню?

Субпродукты, такие как сердца, богаты белком и железом, необходимым для нормального функционирования организма. Железо способствует насыщению органов и мышц кислородом, а также предотвращает анемию. Кроме того, субпродукты содержат витамины группы В, которые укрепляют нервную систему и поддерживают здоровье кожи. В их состав также входят минералы, такие как селен и цинк, которые поддерживают работу щитовидной железы, иммунной системы и улучшают состояние волос и ногтей.

Как приготовить субпродукты?

Субпродукты, такие как сердца, можно использовать для приготовления различных блюд. Например, из них можно сделать соусы, супы или гуляш. Сердца также отлично подходят для приготовления бульона, придавая ему насыщенный вкус. Их можно обжарить с луком, приготовить на гриле или добавить в салаты. Главное — тщательно вымыть и правильно приготовить субпродукты перед употреблением.

Уточнения

Субпроду́кты — внутренние органы (ливер, потроха) и части туш убойных животных, за исключением мякоти мяса, пригодные для дальнейшей переработки в пищевых или технических целях.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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