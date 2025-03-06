Интереснее, чем просто отварной картофель или пюре: готовим на гарнир картофельный салат без колбасы

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот восхитительный картофельный салат — это простое, но изысканное блюдо, которое придётся по вкусу каждому. Он прекрасно сочетается с мясом или рыбой и может стать отличным самостоятельным ужином.

Фото: flickr.com by jules:stonesoup, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Картофельный салат

Преимущество этого рецепта — минимальное количество ингредиентов.

Ингредиенты:

картофель — 900 г;

оливковое масло — 2 ст. л.;

лимонный сок (можно заменить соком лайма или фруктовым уксусом) — 2 ст. л.;

дижонская горчица — 2 ч. л.;

соль и чёрный молотый перец по вкусу;

зелёный лук — 3-4 пера.

Приготовление:

Отварите картофель в мундире до готовности. Лучше использовать молодой картофель или бейби-картофель, чтобы салат получился особенно нежным. После готовности очистите картофель и нарежьте его крупными ломтиками. Пока картофель ещё тёплый, приготовьте заправку. Для этого смешайте оливковое масло, лимонный сок (или сок лайма, фруктовый уксус), дижонскую горчицу, соль и чёрный молотый перец. Полейте картофель заправкой и аккуратно перемешайте, чтобы ломтики не повредились. Сверху посыпьте салат мелко нарубленным зелёным луком.

Этот салат рекомендуется подавать сразу после приготовления, когда он ещё тёплый. Так вы сможете в полной мере насладиться его неповторимым вкусом и ароматом.

Уточнения

Картофельный салат — популярное блюдо европейской кухни, преимущественно чешской, немецкой и австрийской.

