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Интереснее, чем просто отварной картофель или пюре: готовим на гарнир картофельный салат без колбасы

1:30
Еда

Этот восхитительный картофельный салат — это простое, но изысканное блюдо, которое придётся по вкусу каждому. Он прекрасно сочетается с мясом или рыбой и может стать отличным самостоятельным ужином.

Картофельный салат
Фото: flickr.com by jules:stonesoup, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Картофельный салат

Преимущество этого рецепта — минимальное количество ингредиентов.

Ингредиенты:

  • картофель — 900 г;
  • оливковое масло — 2 ст. л.;
  • лимонный сок (можно заменить соком лайма или фруктовым уксусом) — 2 ст. л.;
  • дижонская горчица — 2 ч. л.;
  • соль и чёрный молотый перец по вкусу;
  • зелёный лук — 3-4 пера.

Приготовление:

  1. Отварите картофель в мундире до готовности. Лучше использовать молодой картофель или бейби-картофель, чтобы салат получился особенно нежным.
  2. После готовности очистите картофель и нарежьте его крупными ломтиками.
  3. Пока картофель ещё тёплый, приготовьте заправку. Для этого смешайте оливковое масло, лимонный сок (или сок лайма, фруктовый уксус), дижонскую горчицу, соль и чёрный молотый перец.
  4. Полейте картофель заправкой и аккуратно перемешайте, чтобы ломтики не повредились.
  5. Сверху посыпьте салат мелко нарубленным зелёным луком.

Этот салат рекомендуется подавать сразу после приготовления, когда он ещё тёплый. Так вы сможете в полной мере насладиться его неповторимым вкусом и ароматом.

Уточнения

Картофельный салат — популярное блюдо европейской кухни, преимущественно чешской, немецкой и австрийской. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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