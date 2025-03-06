Сладкий тандем: булочки с корицей, кофе и оригинальной глазурью, которые покорят ваше сердце

Булочки с корицей и кофе — это универсальный десерт, который одинаково хорош как в горячем, так и в холодном виде. Они идеально сочетаются с чашкой ароматного кофе или чая, создавая идеальное сочетание согревающей сладости корицы и насыщенного кофейного вкуса.
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булочка с корицей
Эти булочки станут отличным выбором для завтрака, перекуса или десерта на вечеринке. В этом рецепте мы расскажем, как приготовить мягкое и пышное тесто, вкусную начинку и аппетитную глазурь.
Ингредиенты
Тесто:
Пшеничная мука — 360 г
Молоко — 230 мл
Мёд — 1 ст. л.
Сухие дрожжи — 1 упаковка
Холодный кофе — 60 мл
Тростниковый сахар — 4 ст. л.
Сливочное масло — 60 г
Соль — щепотка
Начинка:
Тростниковый сахар — 60 г
Сливочное масло — 50 г
Соль — щепотка
Молотая корица — по вкусу
Глазурь:
Сливочный сыр — 120 г
Сливочное масло — 50 г
Сахарная пудра — 1 кружка
Кофе — 60 мл
Ванильный экстракт — по вкусу
Пошаговый рецепт
В небольшой миске смешайте молоко с мёдом и слегка подогрейте.
Добавьте холодный кофе и тщательно перемешайте.
В другой миске смешайте муку, тростниковый сахар и щепотку соли.
Растопите сливочное масло и добавьте его в мучную смесь вместе с дрожжевой смесью и кофейной смесью.
Замесите гладкое тесто, которое не будет липнуть к рукам. Переложите тесто в смазанную маслом миску, накройте влажной тканью и оставьте на 1-2 часа для подъёма.
Смешайте все ингредиенты для начинки до получения однородной массы.
Раскатайте тесто в прямоугольник и равномерно распределите начинку по всей поверхности.
Заверните тесто в рулет и нарежьте на небольшие булочки.
Выложите булочки на противень, застеленный пергаментной бумагой.
Разогрейте духовку до 180°C.
Дайте булочкам постоять 20-30 минут для подъёма.
Выпекайте булочки в течение 15 минут до золотистой корочки.
Смешайте все ингредиенты для глазури в небольшой миске. После того как булочки остынут, полейте их готовой глазурью.
Полезные советы
Если у вас нет холодного кофе, можно заменить его более крепким растворимым кофе.
Для дополнительной хрусткости и аромата добавьте в начинку рубленые орехи, такие как грецкие или пекан.
Уточнения
Бу́лочка — булочное изделие, выпечка небольшого размера; может быть с начинкой, добавками или без них.
Корица — кора некоторых видов растений рода коричник, используемая в кулинарии как пряность.