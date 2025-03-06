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Сладкий тандем: булочки с корицей, кофе и оригинальной глазурью, которые покорят ваше сердце

2:44
Еда

Булочки с корицей и кофе — это универсальный десерт, который одинаково хорош как в горячем, так и в холодном виде. Они идеально сочетаются с чашкой ароматного кофе или чая, создавая идеальное сочетание согревающей сладости корицы и насыщенного кофейного вкуса.

булочка с корицей
Фото: Freepik by Designed by Freepik
булочка с корицей

Эти булочки станут отличным выбором для завтрака, перекуса или десерта на вечеринке. В этом рецепте мы расскажем, как приготовить мягкое и пышное тесто, вкусную начинку и аппетитную глазурь.

Ингредиенты

Тесто:

  • Пшеничная мука — 360 г
  • Молоко — 230 мл
  • Мёд — 1 ст. л.
  • Сухие дрожжи — 1 упаковка
  • Холодный кофе — 60 мл
  • Тростниковый сахар — 4 ст. л.
  • Сливочное масло — 60 г
  • Соль — щепотка

Начинка:

  • Тростниковый сахар — 60 г
  • Сливочное масло — 50 г
  • Соль — щепотка
  • Молотая корица — по вкусу

Глазурь:

  • Сливочный сыр — 120 г
  • Сливочное масло — 50 г
  • Сахарная пудра — 1 кружка
  • Кофе — 60 мл
  • Ванильный экстракт — по вкусу

Пошаговый рецепт

  1. В небольшой миске смешайте молоко с мёдом и слегка подогрейте.
  2. Добавьте холодный кофе и тщательно перемешайте.
  3. В другой миске смешайте муку, тростниковый сахар и щепотку соли.
  4. Растопите сливочное масло и добавьте его в мучную смесь вместе с дрожжевой смесью и кофейной смесью.
  5. Замесите гладкое тесто, которое не будет липнуть к рукам. Переложите тесто в смазанную маслом миску, накройте влажной тканью и оставьте на 1-2 часа для подъёма.
  6. Смешайте все ингредиенты для начинки до получения однородной массы.
  7. Раскатайте тесто в прямоугольник и равномерно распределите начинку по всей поверхности.
  8. Заверните тесто в рулет и нарежьте на небольшие булочки.
  9. Выложите булочки на противень, застеленный пергаментной бумагой.
  10. Разогрейте духовку до 180°C.
  11. Дайте булочкам постоять 20-30 минут для подъёма.
  12. Выпекайте булочки в течение 15 минут до золотистой корочки.
  13. Смешайте все ингредиенты для глазури в небольшой миске. После того как булочки остынут, полейте их готовой глазурью.

Полезные советы

  • Если у вас нет холодного кофе, можно заменить его более крепким растворимым кофе.
  • Для дополнительной хрусткости и аромата добавьте в начинку рубленые орехи, такие как грецкие или пекан.

Уточнения

Бу́лочка — булочное изделие, выпечка небольшого размера; может быть с начинкой, добавками или без них.

Корица — кора некоторых видов растений рода коричник, используемая в кулинарии как пряность.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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