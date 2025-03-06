Сладкий тандем: булочки с корицей, кофе и оригинальной глазурью, которые покорят ваше сердце

2:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Булочки с корицей и кофе — это универсальный десерт, который одинаково хорош как в горячем, так и в холодном виде. Они идеально сочетаются с чашкой ароматного кофе или чая, создавая идеальное сочетание согревающей сладости корицы и насыщенного кофейного вкуса.

Фото: Freepik by Designed by Freepik булочка с корицей

Эти булочки станут отличным выбором для завтрака, перекуса или десерта на вечеринке. В этом рецепте мы расскажем, как приготовить мягкое и пышное тесто, вкусную начинку и аппетитную глазурь.

Ингредиенты

Тесто:

Пшеничная мука — 360 г

Молоко — 230 мл

Мёд — 1 ст. л.

Сухие дрожжи — 1 упаковка

Холодный кофе — 60 мл

Тростниковый сахар — 4 ст. л.

Сливочное масло — 60 г

Соль — щепотка

Начинка:

Тростниковый сахар — 60 г

Сливочное масло — 50 г

Соль — щепотка

Молотая корица — по вкусу

Глазурь:

Сливочный сыр — 120 г

Сливочное масло — 50 г

Сахарная пудра — 1 кружка

Кофе — 60 мл

Ванильный экстракт — по вкусу

Пошаговый рецепт

В небольшой миске смешайте молоко с мёдом и слегка подогрейте. Добавьте холодный кофе и тщательно перемешайте. В другой миске смешайте муку, тростниковый сахар и щепотку соли. Растопите сливочное масло и добавьте его в мучную смесь вместе с дрожжевой смесью и кофейной смесью. Замесите гладкое тесто, которое не будет липнуть к рукам. Переложите тесто в смазанную маслом миску, накройте влажной тканью и оставьте на 1-2 часа для подъёма. Смешайте все ингредиенты для начинки до получения однородной массы. Раскатайте тесто в прямоугольник и равномерно распределите начинку по всей поверхности. Заверните тесто в рулет и нарежьте на небольшие булочки. Выложите булочки на противень, застеленный пергаментной бумагой. Разогрейте духовку до 180°C. Дайте булочкам постоять 20-30 минут для подъёма. Выпекайте булочки в течение 15 минут до золотистой корочки. Смешайте все ингредиенты для глазури в небольшой миске. После того как булочки остынут, полейте их готовой глазурью.

Полезные советы

Если у вас нет холодного кофе, можно заменить его более крепким растворимым кофе.

Для дополнительной хрусткости и аромата добавьте в начинку рубленые орехи, такие как грецкие или пекан.

Уточнения

Бу́лочка — булочное изделие, выпечка небольшого размера; может быть с начинкой, добавками или без них.



Корица — кора некоторых видов растений рода коричник, используемая в кулинарии как пряность.



